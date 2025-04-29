Божья коровка, полети на небо…

Вообще детский садик я люблю. Особенно борщ, он такой красный, и в нем все красное: и картошечка, и капустка. Дома такой готовить не умеют. Бабуля варит только щи, в них плавает вареный лук… Фу, какая гадость!

— Бабушка, я банку с божьей коровкой возьму Лизе показать?

— Возьми, Димочка. А Татьяна Александровна ругаться не будет?

— Не будет. У нее на столе целый аквариум стоит, я же не ругаюсь.

Бабуля заулыбалась и закрутила крышечкой с дырочками банку, в которой сидела свежепойманная божья коровка.

— А что, Лиза твоя невеста? — поинтересовалась бабушка.

— Ну да, я, когда вырасту, на ней женюсь.

— А что тебе в ней нравится? — спросила она.

— Она красивая. У нее лицо в очках.

Бабушка засмеялась:

— Она очки, что ли, носит?

— Ну да, у нее очки красные, как борщ в садике.

Я не знаю, что так сильно рассмешило бабушку, но очки Лизы всех приводили в восторг, все просили их примерить. А Лиза менялась: давала померить очки за конфеты. Еще Лиза умела громко читать стихи, и ее за это хвалила наша воспитательница.

— Может, лучше на Сонечке женишься, она такая добрая, — предложила бабушка.

— Бабуль, у Сони уши как у Чебурашки. Вот придем мы жениться, а тетенька спросит: «А согласны вы жениться на Чебурашке?!» И все засмеются.

Бабуля закрыла рот полотенцем, и только подрагивающие плечи выдавали, что она смеется.

Когда я пришел в садик, то позвал Лизу и показал ей банку с божьей коровкой.

— Ой, что там такое интересненькое? Бусинка? — спросила Лиза.

— Нет, это божья коровка! — гордо сказал я.

— Фу, она может испачкать руки, — скривила лицо девочка. — А конфеты есть?

Я покачал головой.

— У меня есть! — выкрикнул Степа.

— Степа, у тебя от конфет уже все лицо красное! — возмутился я.

Но Лиза не обратила внимания на мои слова. Она сняла свои красивые очки и стала меняться на конфеты.

Я поставил банку с насекомым на подоконник, а сам пошел посмотреть, как Степа мерил очки.

Я злился сначала на себя за то, что взял банку с божьей коровкой: лучше бы взял конфет, тогда бы мы с Лизой ели конфеты и весело играли.

Потом я злился на Степу, что он кормит Лизу неправильными конфетами, от которых и у нее будет красное лицо.

Потом я злился на Лизу: конфеты можно каждый день есть, а божью коровку не каждый раз получается поймать.

Потом я злился на божью коровку: вот чего она вчера не спряталась за листочек, а сидела спокойно на скамейке, где мы присели с бабушкой после садика. Если бы не она, Лиза играла бы со мной, а не со Степой.

На прогулку я вышел, опустив голову вниз. Я не стал брать за руку никого в пару, поэтому меня взяла за руку Татьяна Александровна.

— Что ты, Димочка, невесел, что ты голову повесил? — проговорила артистическим голосом воспитательница. — Сегодня твой любимый борщ на обед будет.

Я не стал ей отвечать, но подумал, что и борщ я теперь любить не буду: он такой же красный, как щеки у Степы.

Потом я увидел, как банку с божьей коровкой несет Соня. Я вынул руку из руки Татьяны Александровны и подошел к девочке.

— Зачем ты взяла мою банку? — громко спросил я.

— Она такая красивая и, наверное, очень есть хочет, — сказала Соня, глядя на божью коровку.

Я забрал у нее банку и пошел вперед.

Через некоторое время она меня догнала. У нее в руках были зеленые листочки.

— Можно ее покормить травкой? — спросила она и улыбнулась.

Почему я никогда не обращал внимания, как улыбается Соня?!

Она улыбалась так, как и моя мама, когда будила с утра и говорила:

— Просыпайся, котенок, солнце уже высоко!

Я открутил крышку с дырочками и подставил банку Соне. Она аккуратно сложила туда листочки. Через несколько минут божья коровка залезла на самый верхний листок.

Вот так некоторое время мы смотрели на нее, а она на нас из-за стекла.

— Смотри, она ничего не ест. Она грустит о своей семье. Давай ее отпустим? — предложила девочка.

Я согласился. Достал насекомое и отдал Соне.

Божья коровка ползла по ее ладони, а потом забралась на пальчик.

— Божья коровка, полети на небо, там твои детки кушают конфетки…— запела Сонечка.

Через некоторое время божья коровка выпустила крылышки и полетела, а мы побежали за ней.

— Эй, Димка, иди ко мне, — громко, как будто рассказывает стихотворение, позвала Лиза.

— У меня нет конфет, — сказал я.

— Иди поиграй со мной. А конфеты завтра принесешь.

Я представил, как приду жениться, а тетенька спросит:

— Лиза, согласна ли ты выйти замуж за Диму, но конфет у него нет?

А она такая скажет:

— Если нет конфет, значит, замуж — нет!

И все будут смеяться.

Я взял Соню за руку и повел ее на качели.

Чем выше я раскачивал Соню, тем громче она смеялась.

И я подумал: придем мы жениться, а тетенька спросит:

— А согласны вы жениться на Чебурашке?!

И я скажу:

— Согласен!!! Чебурашка — это вообще-то положительный герой.

И Соня мне улыбнется маминой улыбкой.