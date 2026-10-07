Дело о рассаде

Итак, главный вопрос на повестке дня: кто спер рассаду?

С утра пораньше Валентина Ивановна привычно заглянула в теплицу и обнаружила, что ее драгоценная рассада бесследно исчезла. Два ящика помидоров «сержант пеппер» и «бычье сердце», ящик перцев «авангард» вперемежку с «агаповским», по ящику огурцов «престиж», «зозуля» и «мурашка» и, наконец, семь стаканчиков патиссонов «пятачок» и «чебурашка».

Рассада пропала. Весь день Валентина Ивановна провела в страшном беспокойстве, нет-нет да и заглянет в теплицу, будто ожидая, что рассада вернется на место после небольшой прогулки.

Но она не вернулась. Вечером Валентина Ивановна украдкой от внучки Сони обошла участок на случай, если на старости лет сама ее куда-нибудь запрятала. Не запрятала. Хотя стоит, конечно, поискать еще в доме.

Ночью, лежа в кровати рядом с мирно спящей Соней в одеяльном коконе, Валентина Ивановна пришла к выводу, что рассаду, похоже, сперли. Мизерный шанс, что она сама послужила причиной ее пропажи, оставался, поэтому внучке Валентина Ивановна решила пока ничего не говорить. А то как-то неловко получится.

Тем не менее, если дела таковы, каковы они есть, то стоило подойти к ситуации с умом.

Тихонько выбравшись из кровати, Валентина Ивановна села за стол и включила лампочку, обернулась на внучку — та безмятежно спала. В доме было два этажа, но на второй уже много лет никто не заглядывал, и вся жизнь проходила на первом. Он был по сути одной большой комнатой, условно разделенной на две зоны: кухню с кирпичной печкой и гостиную-спальню-столовую.

Валентина Ивановна пошуршала в тумбочке рядом со столом и выудила советских времен тетрадку, загнула обложку и принялась составлять список подозреваемых.

По соседству с Валентиной Ивановной жили три семьи, с них она и решила начать.

1. Жуковы.

Нина Иосифовна, Глеб Станиславович и их внук Костя. Неспроста Валентина Ивановна записала их под первым номером. Нина Иосифовна заядлая садоводка, она выращивает чертовски вкусные овощи и чертовски большие. Трижды за последние пять лет она обходила Валентину Ивановну в сельском конкурсе на самый большой кабачок и дважды — на самый вкусный помидор. Могла ли она пойти на такой отчаянный шаг? Что ж, лучше нее никто не знает, что половина успеха зависит от рассады. Глеба Станиславовича Валентина Ивановна вычеркнула сразу, он никогда не относился серьезно к конкурсу и называл его ребячеством. А вот Костя… Он бабушку обожал и вполне мог пойти на такую глупость. С другой стороны, Костю Валентина Ивановна знала как облупленного, да и с Соней они хорошо дружили, все прошлое лето гоняли вместе на великах.

Глаза у Валентины Ивановны начали слипаться, и она быстро записала еще две фамилии, пообещав себе, что завтра хорошенько все обдумает.

1. Смирновы.

2. Карякины.

В шесть тридцать следующего утра Валентина Ивановна вовсю махала косой на заднем дворе. Правда, теперь она не делала привычных пауз, чтобы вытереть пот со лба и надышаться утренней прохладой, подставив лицо едва греющему солнышку. Ее ждало расследование.

Через час на крыльце появилась зевающая Соня. Увидев бабушку, она весело махнула ей рукой и побежала наполнять лейки водой. Валентина Ивановна, как всегда, крикнула:

— Да поспи ты еще, солнышко, ни свет ни заря же.

На что Соня ей, как всегда, отвечала:

— Дела сделаем и после обеда поспим вместе.

Так что они занялись поливом, прополкой и всяческими мелкими дачными делами.

Сегодняшний тихий час Валентине Ивановне придется пропустить. Соня заснула, едва ее голова коснулась подушки, но Валентина Ивановна все-таки выждала еще минут десять — на всякий случай. Беззвучно передвигаясь по комнате, Валентина Ивановна переоделась в одежду для походов в гости. Напоследок она заглянула в пару шкафов на террасе.

Дом Жуковых находился по диагонали от дома Валентины Ивановны, выглядел он куда наряднее. Оксана, дочка Нины Иосифовны, и ее муж проводили на даче мало времени, но регулярно спонсировали ремонты и закупку современной техники, с особым трепетом Валентина Ивановна смотрела на их газонокосилку и аэрогриль. Насчет газонокосилки дело уже решенное: Соня сказала, что на следующих выходных они втроем с мамой поедут выбирать.

— Мамочка, пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!

Мечты о газонокосилке настолько увлекли Валентину Ивановну, что она не заметила, как оказалась на участке Жуковых. Ничего такого, дело соседское, но обычно она громко предупреждала о своем прибытии по ту сторону калитки, а уже после ступала на частную собственность.

— Костя, — вздохнула мама Оксана, — мы с тобой ведь это обсуждали, собака — это большая ответственность. Ее надо кормить, выгуливать, дрессировать.

Валентина Ивановна не имела привычки подслушивать без сильной необходимости. И, хотя в данном случае никакой необходимости не было, она все же сделала пару шагов к левому углу дома, из-за которого раздавались голоса.

— Мама, мне одиннадцать. И на даче вон сколько места, можно с ней бегать по двору. И… дедушка собак любит!

— Возраст тут ни при чем, Костя, ты ведь все бросаешь на полпути. Стул вон твоего производства, так и стоит на трех ножках.

— Но я же…

— Ну и бог с ним со стулом, Костя, он деревянный, ему все равно. Но собака живая, и она твоя будет, не дедушкина, а в сентябре эта собака с тобой в Москву поедет, а там не просто дверь во двор надо будет открыть, а проснуться раньше школы, одеться и пойти в парк, причем в любую погоду.

— Хм.

— И после школы тоже. А у тебя после школы карате, английский, математика.

— Угу.

Тут Валентина Ивановна решила, что все-таки ведет себя не по-соседски, и в три больших прыжка вернулась к калитке, дотронулась до нее рукой и крикнула:

— Нина Иосифовна, иду! — и поторопилась на задний двор с другой стороны от Кости с мамой.

Нина Иосифовна в ярко-красных галошах и голубых в цветочек перчатках выглянула из клубники.

— Валентина Ивановна, добрый, добрый! Как ваше ничего?

— Да потихоньку, Нина Иосифовна, сажаем. Ваши-то надолго? — Валентина Ивановна наклонилась к ближайшему кусту, кажется, крыжовника, сделав вид, что любуется детищем соседки. Но на самом деле глаза ее зорко оглядывали участок в поисках укромных мест, куда могли запрятать ее рассаду. Мест таких было немного.

— Валя, случилось чего? Какая-то вы нервная.

— Ой, Ниночка, наверное, давление.

— Да что вы! Принести водички?

— Не надо, я вот тут на ступеньках у вас посижу немного.

— Пугаете вы меня, пойду все-таки за водичкой.

— Да-да… — слабо пробормотала Валентина Ивановна, а как только Нина Иосифовна скрылась в доме, принялась шарить рукой в высокой траве под ступеньками. Пусто. Но был еще один вариант. В самом дальнем углу участка стоял небольшой аккуратный сарайчик.

— Держите, Валентина Ивановна.

— Спасибо-спасибо. Нина Иосифовна, а можно твою газонокосилочку глянуть? Мы тоже задумываемся.

Нина Иосифовна сощурилась:

— А чего не показать, пошли, вон она, у капусты припаркована.

Э-эх, не в сарае.

— А-а, хотя знаешь, все еще нехорошо мне, посижу.

— Ну-ну, посидите.

Вдруг Валентина Ивановна как стукнет ладонью по ступеньке.

— Нина Иосифовна, нехорошо ведь!

— Что-что?

— Дак Глеб Станиславыч твой на той неделе брал у меня пилу. Сказал, отпилит пару веточек и тут же вернет, вот жду до сих пор! Мне, может быть, тоже надо отпилить кой-чего.

— О. — Нина Иосифовна задумчиво потерла висок. — Что ж, пойдемте тогда в сарай, больше ей быть негде, забыл, что ли, Глеб…

Нет, если бы в сарае рассада была, ни в жизнь бы Нина Иосифовна ее туда не пустила, да и неловко было бы искать пилу, которая лежала у Валентины Ивановны на террасе.

— Ой, да ну что вы, мне жалко, что ли, соседям пилу? Нина Иосифовна, господь с вами! Ба, а время-то… Побегу, дорогая, полдничать с Соней будем, Глебу Станиславычу привет!

Убедившись, что за ней нет хвоста, Валентина Ивановна достала из-за пазухи тетрадку и быстро записала:

1. Жуковы. В огороде — нет, в сарае — нет. В доме?

Если в доме, то где? Сомнительно, чтоб Нина Иосифовна или Костик в подвал затащили три здоровенных ящика, а вот до лоджии вполне… Должны были остаться следы. Валентина Ивановна грустно вздохнула, но дописала:

Лоджия. План?

Дальше — Смирновы. Дом Смирновых был поскромнее жуковского, одноэтажный с небольшим чердаком под крышей, он тем не менее выглядел опрятно. В доме Смирновых жила Любовь Дмитриевна Смирнова, старожил деревни, на днях ей исполнилось девяносто два. К ней частенько приезжала внучка Надя помогать по хозяйству. После окончания учебного года Надя привозила с собой сына Леню, ровесника Сони, и оставляла его у бабушки на все лето.

Зачем семейству Смирновых могла понадобиться ее рассада, Валентина Ивановна не представляла. Но кому-то же она понадобилась?! В конкурсе на самые большие и вкусные овощи Любовь Дмитриевна не участвовала, но сама садоводством активно занималась. Может, со своей рассадой напортачила и решила перестраховаться.

Валентина Ивановна подошла к калитке Смирновых. Любовь Дмитриевна с Надей сидели на террасе и пили чай. Заметив соседку, Любовь Дмитриевна бодро помахала ей.

— Валентиночка Ивановна, привет! Заходите-заходите, чаю?

— День добрый, Любовь Дмитриевна, Надя. А я вот пошла прогуляться, ноги размять. Можно и чаю, буквально одну чашечку.

— Садитесь, дорогая. Как ваши посадки?

Сразу про посадки? Подозрительно! С другой стороны, они с ней только об этом вечно. И все же тон какой-то у нее…

— Валентина Ивановна?

— Ах, да-да. Ну, знаете, потихоньку, Сонечка вот помогает, не знаю, что б я без нее делала.

— Хорошая девчушка у вас, и помощница, и отличница.

— Ой, не говорите. А книжек сколько читает! А Леня чего с вами не чаевничает, Надя?

— И правда, мама, ты ведь его позвала минут десять назад? — засуетилась вдруг Надя. — Леня! — крикнула она. — Чай! И тут Валентина Ивановна, иди поздоровайся.

Из сада вынырнул Леня с перепачканными в грязи руками, он трепетно держал что-то в ладошках.

— Здравствуйте! — широко улыбнулся он, приоткрывая ладошки, — А я лягушонка поймал, совсем еще малюсенький.

— Ух ты! Покажи… — приободрилась Валентина Ивановна, но, завидев грозный взгляд Любови Дмитриевны, уткнулась в свою чашку.

— Леня, грязный весь! — всплеснула она руками. — А ну-ка, иди умывайся, и отпусти ты несчастное животное.

Леня насупился, но смиренно пошел обратно в сад.

— Мой потихоньку! Вода ледяная, а то опять простудишься! — добавила вслед мама Надя.

— Бедовый, глаз да глаз за ним нужен. Еще с этим Борькой карякинским играть ходит непутевым, тот его вечно то до простуды, то до разбитой коленки… — пробурчала Любовь Дмитриевна.

Валентине Ивановне пришла в голову идея, она быстро оглядела стол.

— А сахарку бы, Любовь Дмитриевна, да ты сиди, Надя, сиди, я быстренько сбегаю, где кухня у вас, помню.

— Ну ладно. — Надя почему-то засмущалась.

Не прибрано или за рассаду запереживала?

Валентина Ивановна зашла в дом, как же хорошо в прохладе. Не позволяя себя расслабиться, она начала суетливо открывать двери попадавшихся ей на пути шкафов и тумбочек. Следа рассады нигде не было. Валентина Ивановна наспех схватила солонку с кухни и вернулась на террасу.

— Я тут вспомнила, что у меня пирожки в духовке, побегу я, девочки. Спасибо за чай! — И Валентина Ивановна гуськом покинула владения подозреваемых.

— Мама, у Валентины Ивановны все в порядке? — тревожно поинтересовалась Надя.

Любовь Дмитриевна покрутила в руках принесенную соседкой солонку.

— Не знаю, дочка. Наверное, не захотела чай с солью пить. — И довольно усмехнулась.

Валентина Ивановна поспешила домой. Перед тем, как Соня проснулась, она быстро сделала пометку:

1. Смирновы. В доме — нет, в огороде?

Огород, огород… Помнится, куры у Смирновых были, да мороки много и запахи эти… А вот курятник, кажется, так и стоит. Надо будет обязательно проверить, а то высадят — и все концы в воду.

Валентина Ивановна добавила пометку «в старом курятнике?».

— Бабуля, сходим на рынок за творогом? — появилась Сонина голова из-под одеяла.

— Солнышко, нам морковь досеять надо. На рынок обязательно сходим, только уже завтра, хорошо?

— Конечно, бабуля, ну пошли тогда.

Все-таки Смирновы подозрительно себя вели, может, они вообще с Ниной Иосифовной в сговоре. Да только с чего бы? Всегда ведь со всеми душа в душу, ну, из-за конкурса овощного этого ссорились, но кто ж не ссорится. А тут такое… Что изменилось?

Соня бормотала под нос какую-то песенку и делала аккуратные бороздки. Работяга, скоро поедет в лагерь в первый раз в жизни. Валентина Ивановна пятьдесят пять лет назад познакомилась в лагере с будущим мужем, правда, ей было четырнадцать, а Соне всего одиннадцать. Но она наверняка подружится там с интересными ребятами. Да, чудесное ее ждет время.

Поужинали макаронами с куриными котлетами, выпили по чашке чая под серию детективного сериала «Пуаро» и легли спать.

Валентина Ивановна пообещала себе, что заглянет завтра в тихий час к Карякиным, а вечером попытается добраться до огорода Смирновых и лоджии Жуковых.

Утро прошло как обычно. Косьба, работа в огороде с Соней, обед, тихий час. Валентина Ивановна вновь оставила внучку спящей и поспешила к соседям.

Карякины жили в деревне поколения три, за это время дом их дважды сгорал дотла, и дважды они его отстраивали заново. Сколько лет они здесь жили, столько и пили, первое поколение — умеренно, второе — много, а третье — чересчур много. Так что умирали они рано. Насколько знала Валентина Ивановна, в доме сейчас доживал свой век в постельном режиме Юрий Петрович, а с ним дочь Вера, ее муж Дима и их сын Борька, хулиганистый малый.

Почерневший от старости бревенчатый дом неприветливо смотрел на село. Валентина Ивановна подошла к калитке, звонка у Карякиных не имелось, поэтому она постояла какое-то время снаружи, надеясь, что кто-нибудь из хозяев выйдет во двор.

Никто не вышел, пришлось заходить.

На пути к дому Валентина Ивановна заметила движущуюся фигуру в высокой траве — Борька возился с какими-то деревяшками.

— Боря, привет.

Борька поднял голову, щурясь от солнца.

— Здрасте.

— Мама дома?

— Не-а.

— А папа?

— Спит.

— Хм. — Валентина Ивановна строго посмотрела на Борьку и внезапно решила сменить тактику допроса: — Боря, ты не видел мою рассаду?

Мальчик вздохнул. Валентина Ивановна замерла. Борька встал, отряхнул шорты и начал ходит витиеватыми кругами по двору то приседая, то подпрыгивая.

— Борис, что ты делаешь?

— Рассаду вашу ищу! Ах-ха-ха!

— Вот паршивец!

— Кто пар-ы-шивец? Че натворил?!

Борька зыркнул на покачивающегося на крыльце отца.

— Ниче.

— А ну, сюда-э иди! Уши-э надеру!

— Нет-нет, — вступилась Валентина Ивановна, — это я про капустного листоеда, говорю, если не потравить, паршивца, весь урожай сожрет.

— Ну это, ага. — Дима, как смог, пожал плечами.

Борька молча вернулся к своим деревяшкам.

— Ладно, пойду я… До свидания, Боря.

— Ага.

Валентина Ивановна, задумчивая, вернулась домой. Борьку, конечно, исключать еще рано.

— Бабушка, пойдем за творогом?

— Пойдем-пойдем, солнышко.

Рынок находился вблизи железнодорожной станции, Валентина Ивановна и Соня часто закупались там творогом, молоком и свежим мясом. Была суббота, народу полным-полно. Бабушка с внучкой решительно пробирались к прилавку с творогом, и тут до них донеслось:

— Рассада! Качественная, по низкой цене!

Валентина Ивановна чуть не выронила из рук сумочку от неожиданности.

— Это что ж, Борька? Подлец, и что за рассаду он там продает?!

— Рассада «сэра пеппера»! Всего по двести рублей!

— И Костик там? — бушевала Валентина Ивановна в поисках правильного направления. — Двести рублей, с ума сошли…

— Рассада патерсонов! Самый полезный овощ!

— Леня?!! — Валентина Ивановна наконец добралась до прилавка с рассадой и внуками, своей рассадой и чужими внуками. — Это что за группировка бандитская? Я вас спрашиваю! Вы что удумали, негодяи маленькие?! Это воровство!

Леня, казалось, вот-вот упадет от страха в обморок, Костя щипал себя за локоть, точно пытаясь пробудиться от дурного сна, а Борька… Борька ел конфету.

— Это Соня меня попросила! — пискнул Леня и засмущался.

Валентина Ивановна потеряла дар речи, она смотрела на Леню так, будто он начал говорить на китайском. Что он там сказал… Соня? Боясь взглянуть на внучку, Валентина Ивановна посмотрела на Борьку: тот лениво играл с фантиком от конфеты. Соня? Да как же это так. А она-то что? Честных людей почем зря подозревала…

— Я не знал, куда ее девать, — затараторил Леня, испугавшись всеобщего молчания. — Бабушка с мамой меня бы прибили. А потом пришел Костик, он хочет собаку! Ему надо вырастить огурцы, чтобы мама разрешила. Я и отдал…

— Я всего несколько штучек посадил! Только чтобы мама увидела, что я ответственный! — Костя весь покраснел.

— Ха-ха, криворукий ты, — встрял Борька. — Да если б я тебе не показал, как надо, твои огурцы бы в ту же ночь сдохли.

— В общем, — насупился Костя, — Борька велосипед хочет. Мы договорились, что я ему остальное отдам, а он мне с огурцами поможет. Ну и вот, продаем.

Замолчали.

— Соня? — Валентина Ивановна обернулась на внучку.

Соня ковыряла босоножкой землю, по ее щекам текли слезы.

— Бабушка, целых три ящика огурцов, помидоры, да еще патиссоны эти… Ты и так работаешь целыми днями! А я скоро уеду, кто тебе будет помогать? Я взрослая буду, я тебе куплю все-все помидоры! Честно! Ты… себя… совсем… не… жалеешь! — Соня давилась слезами.

— Ну и дельце, — вздохнула Валентина Ивановна и крепко обняла внучку.

Валентина Ивановна и Соня пили чай в саду. Завтра Соня уезжала в лагерь. Костя продолжит ухаживать за огурцами. Борька обязался все лето помогать Валентине Ивановне в огороде, а та в свою очередь пообещала ничего не рассказывать его родителям. Леня предложил Борьке по очереди кататься на его велосипеде. Лето обещало быть замечательным.