Нормальные люди в деревню едут, чтобы слопать всю клубнику, натырить у соседей яблок и искупаться в речке. Ну, если не повезет — таскаться по огороду с лейкой. Зачем в деревню едем мы? Поздравить деда с тем, что он наконец изобрел машину времени. В каком дурдоме я живу.

Когда дед позвонил папе и ошарашил его радостной новостью, я сразу понял: все. Шарики за ролики, вызывай санитаров. Но папа, вместо того чтобы кинуться набирать номер скорой, стал расспрашивать, на каких частотах машина времени работает. И потом еще мне втирал этот бред: гамма-кванты, бета-штампы. Я уже не знаю, может, он тоже с ума сошел.

Вика сказала: «Сужу как врач, папа абсолютно вменяем». Ага, как врач. Она косметолог! К ней клиентки приходят: надуйте губы, сдуйте губы, вколите в лицо сыворотку из улитки. Не уверен, что Вика вообще часто видит вменяемых людей.

И вот уже третий час мы ехали в эту дурацкую деревню. Повезло только маме: у нее смена на майских. Интернета на трассе нет. «Наконец-то поживешь реальной жизнью, воздухом подышишь», — твердил папа. Каждый раз, когда он назидательным тоном заводит эту пластинку, у меня руки чешутся что-нибудь сломать. Дед целыми днями паяет свои проводочки, игнорируя существование внуков, — это ладно, а как я немножко порублюсь в «Геншин» — так сразу: «Матвей все время торчит в телефоне, мы для кого стараемся, родню собираем». А я просил?

Все сидели недовольные. Вика — потому что «не проявила осознанность и поддалась на манипуляцию чувством вины». Звучит заумно, а по факту папа сказал, что дед в ней души не чает, каждый день делами интересуется и просто не переживет, если любимая внучка не приедет посмотреть на его чудо-машину. Ага, как бы не так.

Витька злится, потому что у него обломалась вписка. Он на выходных должен был тусить на дне рождения одногруппника. Папа сказал, чтобы Витька выбирал: либо деревня и дед, либо год без денег на карте.

Больше всех был недоволен я. На меня папа просто наорал. Окончу девятый класс — и прямо на следующий день уеду, буду путешествовать автостопом. Прекрасно обойдусь один. Я все книги Керуака прочитал, мне этот мир абсолютно понятен.

— Пап, и все-таки, — в очередной раз затянула Вика. — Ты же адекватный человек.

Я громко сказал:

— Ха!

Вика запыхтела, как еж, когда в него тычешь палкой. Она всегда смешно пыхтит, когда злится. Иногда мы с Витькой специально ее доводим.

— Ты просто не можешь думать, что дедушка действительно изобрел машину времени, — продолжала она ласковым голосом.

Я понял: папа сейчас по сотому кругу начнет разгонять что-то про свои альфы и гаммы. И никуда я не денусь, потому что у меня даже наушники сели. А сели они, потому что никто не соизволил мне сказать заранее, что я, оказывается, обязан ехать к деду. У меня же своих дел нет.

— Вика, объясняю еще раз: в мире существует несколько видов электромагнитного излучения…

Я застонал и стать смотреть в окно. Кусты, кусты, кусты: кривые, косые, поломанные. В конкурсе на самый унылый пейзаж сегодняшний занимает первое место. Это вам не мчать в машине по узким улочкам Индии или солнечным трассам Калифорнии.

У меня стало подгорать от того, что я должен, как ребенок, сидеть в машине и слушать папины разглагольствования.

— Ну и бред же ты несешь, — сказал я громко.

Он что-то забубнил в ответ. В ушах у меня зашумело.

— Нет никакой машины времени и не будет ни-ког-да, — заявил я. — И ты это знаешь, и я это знаю, и все это знают!

В машине повисла тишина. Папа сжимал руль двумя руками, и костяшки у него побелели.

— Но мы все равно должны тащиться в деревню, которая нам на фиг не сдалась, и слушать твои… твои бредни!

Папа все еще молчал. Но я уже не мог остановиться, в моей голове как будто сломался спидометр. Скорость на нем росла и росла, и я понятия не имел, на какие кнопки нажимать, чтобы задержать красную стрелку.

— Никто их слушать не хочет, кроме деда, потому что он слетел с катушек. Но ты, конечно, этого признать не можешь! Ты же всегда все знаешь лучше всех!

— Матвей, хватит!

Какой-то частью мозга я понимал, что Вика права и меня вот-вот занесет на каком-нибудь повороте. Но тут стрелка в голове перевалилась в красную зону, колеса завизжали, и я окончательно потерял управление.

— Но если бы ты действительно знал все лучше всех, никто бы тебя из «Роспатента» не выгнал! Не сказал бы, что ты развиваешь бесперспективные идеи! Так и проработаешь теперь всю жизнь в «Вайлдберриз»! А мог бы!…

Дыхание перехватило. Папа упрямо молчал. Я попытался разглядеть выражение его лица в переднем стекле, но он смотрел прямо, на дорогу.

— Ну и что ты молчишь?..

— Думаю, — после недолгой паузы ответил папа таким тоном, что сердце у меня упало, — над словами сына. Он тут меня кое о чем просветил.

— Лучше бы ты дома об этом подумал, — пробормотал я.

Я еще немного попялился в зеркало в надежде, что папа все-таки на меня посмотрит. Без толку. На душе было погано. Надо же было такое ляпнуть: всю жизнь в «Вайлдберриз». Папа и так переживает, что его поперли из «Роспатента». «А вот не надо было меня куда-то тащить против воли, все было бы нормально!» — снова попытался я разогнать внутренний спидометр. Не помогло, стрелка уныло болталась в начале шкалы.

Даже затылок у папы был расстроенным. Если бы сейчас мне сказали: получить дом на колесах или отмотать этот разговор назад — выбрал бы второе. А если бы дом на колесах и Шенген… Нет, все равно второе.

— Ты бы извинился, — шепнул, наклонившись, Витька.

— Ни за что!

Когда мы доехали до деревни, уже опустились сумерки. На улице было холодно. Ворота, дома, деревья — на все словно наложили неуютный синий фильтр. Я чувствовал себя виноватым и на всех огрызался. Папа покорно сносил мои остроты, и я уже не знал, что сказать, чтобы он перестал играть в молчанку. Лучше бы злился.

Дед ждал нас у двери в дом. На седых волосах — аккуратный пробор, одет в парадный серый пиджак. Сколько себя помню, он всегда нас в нем встречал.

— Наконец-то приехали, жду вас с утра, понимаешь! — радостно загудел дед. — Не поверите, что сейчас покажу. Это прорыв! Наша фамилия войдет в историю мировой науки!

Ну вот. Ни «как доехали», ни «что нового в жизни». И надо было ради этого отменять все планы, ехать, ругаться?

— «Кротовые норы» в космосе, цилиндр Типлера, космические струны… Это, конечно, полезно, но путешествовать во времени можно гораздо проще, — оживленно говорил дед. Тараторил он быстро, а шел медленно, тяжело, опираясь на палку с набалдашником в виде атома. — Вы же знаете, что такое гамма-кванты?

Мы молча переглянулись.

— Вам что, отец не объяснил?! — возмутился дед и залепил папе подзатыльник.

Про палку он при этом забыл. Я подался вперед, чтобы ее поймать, но та стояла как влитая. Я ткнул в атом пальцем. Палка качнулась, но равновесие удержала.

— Поработал с ее центром тяжести, — гордо сказал дед, с удовольствием глядя на мое изумление. Глаза у него так и блестели. — Про гравитацию-то вы знаете? Максим, ты же в пятом классе учишься?

Вообще-то я скоро перехожу в девятый. Но объяснять это деду бесполезно. Он имена наши запомнить не может, не то что возраст. А про гравитацию я знаю только, что из-за нее на голову Ньютону упало яблоко. Из принципа не учу все эти формулы, я не осел на веревочке. Не повезло гениальному деду с внуком. Или внуку с гениальным дедом.

К счастью, делиться познаниями о гравитации не пришлось: мы дошли до дедовского кабинета. Небольшая пыльная комната была заставлена кучами книг, разноцветными коробками с торчащими из них проводами, раскрытыми чертежами. У окна торчал заваленный бумагами письменный стол с одиноким георгином в горшке. Слабо пахло горелой проводкой.

— Беспорядок у меня, беспорядок… Времени не хватает на уборку, понимаешь, — бормотал дед, копаясь в одной из коробок.

— Ну, отец, прибор-то показывай! — ухнул папа и сразу стал очень похож на деда.

Я скосил глаза: папа улыбался. От сердца чуть отлегло.

— А вот он, родимый, — ласково, как про ребенка, заговорил дед, шебурша вещами в коробке. — Вот она, прелесть моя.

Заговорщицки улыбаясь, он достал… пульт от телевизора. Я аж слюной подавился. Растерялся даже папа. Он, конечно, старался выглядеть уверенно, но этот его взгляд я ни с чем не спутаю. Как будто щенка поманили котлеткой, но ничего не дали. И бедолага гадает: то ли это игра такая, то ли его и впрямь обманули.

Вика протерла очки, водрузила их обратно на нос и воззрилась на разноцветные кнопки. Потом хихикнула в ладошку и стала старательно кашлять.

— Да, Варенька, пыльно тут. Садись, садись, сейчас водички тебе принесу, — засуетился дед. — Толя, ты почему дочку не бережешь? Она замерзла, поди, понимаешь!

Вика смущенно уставилась в пол. Папа только посмеялся. Витька с умным видом разглядывал чертежи. Что бы понимал, он стеллаж из «Икеи» по инструкции собрать не смог.

Из кухни доносилось дедушкино ворчанье и успокаивающее, как шум поезда, тиканье часов. В окно за нами подглядывала, кажется, вишня. Я загадал — если она цветущая, значит, в будущем все у нас будет хорошо. Завтра проверю. Вот и машина времени.

Когда дед вернулся, мы, не сговариваясь, нацепили маски почтительного интереса. То ли он нас мастерски троллит, то ли и впрямь… того. Может, его еще можно вылечить? Найдем лучшего врача, оплатим клинику…

— Ну, внуки, смотрите внимательно, — торжественно сказал дед и снова продемонстрировал прямоугольный пульт с разноцветными кнопочками.

Я вгляделся в него пристальнее. Узкий, черный, матовый, размером чуть больше телефона. Стоп, а на круглых кнопках обозначены не номера каналов! «–15 мин.», «–30 минут», «–1 день…»… В левом углу пульта был маленький тусклый экранчик.

— Чем-то на «Тетрис» похож, — хмыкнула Вика.

Дед, кажется, наслаждался нашим недоумением. Смотрел на нас, как учитель, который дал классу задачку со звездочкой.

— Признаю, прибор несовершенный, — сказал он, разводя руками. — Требует большой доработки. Переносит только в прошлое. И разряжается быстро. Регрессировать будем с улицы.

Я сглотнул. Если честно, я думал, что он просто включит нам какую-нибудь старую запись и скажет, что это и есть путешествие в прошлое. Смотрите, детки, как зарождалась наша семья великих физиков. Еще не поздно взяться за ум и продолжить династию.

На улице стало еще холоднее. Дед велел мне вернуться и немедленно поставить чайник: «А то заболеете еще, понимаешь!» Наконец мы собрались вместе, глубоко вдохнули. Я с трудом сдержал нервное хихиканье.

Дед торжественно ткнул в синюю кнопку. Я невольно затаил дыхание, но ничего не почувствовал. Дом, вишня, забор… По-моему, все осталось прежним.

— Опять кабель отходит! А Сергеич говорил, все качественное, хоть атомный реактор собирай, — забубнил дед и принялся ожесточенно тыкать в пульт.

Толку не было. Я закатил глаза, игнорируя предупреждающий взгляд стоявшего рядом папы. Дед упрямо продолжал давить на бедную кнопку.

Бам! Меня ослепило вспышкой. Тело стало тяжелым и неповоротливым, как мешок картошки. Перед глазами замелькали, кажется, дни: небо розовело, голубело и снова погружалось во мрак, травинки под ногами съеживались и клонились к земле, белые цветки вишни сворачивались в нежные почки.

Когда это мельтешение остановилось, на улице снова было темно. Ногам стало мокро — вместо майской грязи на земле лежал черный снег. Я запоздало осознал, что вцепился в папину ладонь. Вот кошмар!

К счастью, моего позора никто не заметил. Все ошалело смотрели на деда. Он скромно потупил глаза.

— Перенеслись в прошлую неделю. Осмотритесь, только осторожно.

Мы побрели вдоль дома, втягивая головы в плечи. В горящем окошке было видно, как прошлонедельный дед сидит за своим столом и что-то старательно пишет, облизывая кончик ручки. Я тихонько подошел поближе, встал под открытой форточкой.

— Толя, все свои изобретения завещаю тебе и внукам, — медленно диктовал сам себе дед. — В том числе новоизобретенную машину времени. На вырученные от продажи средства купи Верочке духи «Ральпх Лаурен», Виталику — телефон без кнопок, а Мишу отвези в Диснейленд. Хорошая идея, а, Георгин Арнольдович?

Я вытянул шею, но никого больше в комнате не увидел. Дед гладил пушистый цветок георгина. Мне стало его ужасно жалко. И горло почему-то заныло.

— Хотя нет, — задумчиво сказал дед и что-то зачеркнул. — В Диснейленд лучше отвезти всех, чтобы не обижались и не ссорились. Семья должна быть дружной.

Кто-то коснулся моего плеча. Я вздрогнул, но это был папа.

— Осталось всего пять секунд, готовься.

Я кивнул и успел еще раз заглянуть в желтое окно. Дед уже ничего не писал, а задумчиво разглядывал георгин, беззвучно шевеля губами. На меня вдруг накатило нестерпимое желание сделать какую-нибудь глупость — ну хоть крикнуть в форточку что-нибудь смешное. Но тут снова полыхнуло белым, и небо стало стремительно менять краски, как при быстрой перемотке. Вот бы перенестись на тысячу лет назад — увидишь тысячу закатов за раз!

Когда все прекратилось, мы растерянно переглянулись. Точно всё? Мы в своем времени?

— Всё, всё, — успокаивающе закивал дед. — Видите, на экране написано: «Возвращение прошло успешно».

— О-фи-геть! — заорал я и кинулся его обнимать. Сердце колотилось как сумасшедшее. — Дед, ну ты гений!

— Точно гений!

— Как ты это сделал?

— Дедушка, это срочно надо патентовать, понимаешь, срочно!

— А мы вообще в любое время можем перенестись? И в прошлый век?

— Пошлите завтра на концерт Кобейна?

— Да какой концерт, Витька, мы можем сделать так, что он не умрет!

— Ни в коем случае! — перебил нас дед.

Мы уставились на него во все глаза. Дед выглядел каким-то уставшим. Он побледнел и совсем тяжело опирался на свою палку. Папа посадил его на скамейку.

— Ни при каких обстоятельствах нельзя людей убивать, спасать, лечить, — тяжело дыша, перечислил дед. — Может случиться катастрофа! Кризисы, войны, понимаешь!

Прикрыв глаза, он принялся объяснять. Правда, я перестал его понимать уже на третьем предложении. Что-то про то, что процессы рождения и смерти запускают импульс в материю… Все-таки надо учить физику.

Потихоньку, поддерживая деда под руки, мы завели его в дом и усадили в постель. Вика принесла горячий чай. Макая в него овсяное печенье, дед продолжил.

— Перемещаться можно до 2000 года, дальше пока не настраивал. Видите, сейчас выбрано 23 апреля 2024-го? Сколько времени вы проведете в прошлом, зависит от заряда. Его осталось всего на одно путешествие, — постучал он по экрану на пульте. — Надо успеть использовать в ближайшие несколько часов. Заряд долго не держится.

— А как его пополнить?

— О-о-о, — махнул рукой дед. Кусочек размякшего печенья шлепнулся ему на рубашку. — Там целый алгоритм. Надо выключить, включить, ввести все пароли, подсоединить к зарядной станции. Очень сложная система. Зато никто, кроме Алексеевых, с этим пультом справиться не сможет!

Уставший и довольный, он откинулся на подушку и взял очередное печенье. Вика улыбнулась и стала чистить рубашку деда салфеткой.

— Раз такое дело, останемся на все майские, — предложил я. — Разберемся с этим суперпультом, еще в какое-нибудь время слетаем.

— А домашку ты с собой взял?

Я вскочил, чтобы треснуть Витьку за этот вопрос. Но тут дед громко охнул и схватился за грудь.

— Сердце, — пробормотал он, прикрыв глаза.

Все тело у меня похолодело.

— Соберите вещи, едем в больницу! — крикнул папа, хлопая себя по карманам.

— А скорая?

— Да когда она приедет, сами отца в райцентр отвезем!

Вика высыпала на стол аптечку, заставила деда выпить несколько таблеток. Он был совсем белый, мокрый от пота. Мы закутали деда в одеяло, уложили на заднее сиденье. Рядом скрючился Витька. Вика села рядом с папой, и стало понятно, что я в машину не помещаюсь.

— Жди дома, позвоним!

Когда серая «девятка» пропала из виду, двор стал очень пустым. Я столько раз мечтал, чтобы папа не заставлял меня тащиться в очередную семейную поездку, — и вот. На душе было тяжело, словно это я виноват, что дедушке стало плохо. Головой я понимал, что ни при чем. Но вдруг мои мысли материализовались и принесли плохое? Вдруг я запустил этот импульс в материю?

Чтобы не думать об этом, я уставился в небо и стал шептать: «Только бы успели — только бы успели — только бы успели…» Откуда-то я знал, что отвлекаться нельзя, надо твердить без остановки, и все будет хорошо! Даже когда зазвонил телефон, губы тараторили: только бы, только бы…

— Матюш, — сказал чей-то голос, кажется, Вики. — Дедушка умер. Сердечный приступ.

Надо было что-то сказать, но ничего не шло в голову. Соболезную? Но так обычно говорят чужие.

— Ты посиди дома, подожди нас. Найди пока в тумбочке… Хотя не надо, лучше поспи. Мы тут надолго.

Я зашел в дом, аккуратно прикрыл за собой дверь. Странно, но я не чувствовал грусти. Получается, я совсем не люблю деда? Если бы папа умер, я бы тоже ничего не чувствовал? Может быть, я вообще никого не люблю?

На тумбочке лежал пульт с разноцветными кнопками, значок заряда горел красным. Дед же не успел объяснить, как им пользоваться!

Я посмотрел на время: пять утра. Нет, из больницы они вернуться не успеют. Пульт сядет, и тогда пиши пропало, зря дедушка копошился в проводах и увековечивал фамилию Алексеевых.

Я осторожно взял пульт в руки. Он оказался тяжеленьким, как хороший молоток. Кажется, дедушка нажимал на синюю кнопку… Спину защекотали дорожки пота.

Комната осветилась белым и начала стремительно меняться. Открывалась и закрывалась занавеска, уменьшались стопки книг на письменном столе, сдвигались из одного угла в другой коробки, загорались разноцветные лампочки многочисленных приборов. На мгновение в комнате мелькнули все мы, потом остался один дед, который сновал туда-сюда со скоростью Флэша.

Чух! Все остановилось. Дед снова сидел за столом с ручкой в руке. Но смотрел не на бумагу, а на меня. «Как бы не случился приступ», — мелькнуло в голове.

— Э-э-э, привет, — осторожно помахал я деду рукой. — Ты это, не удивляйся. Работает твоя машина времени.

Для достоверности я помахал зажатым в руке пультом. Дед только глазами хлопал.

— Вот, перенесся из будущего, — неловко развел руками я. — Как дела?

Дед смотрел на меня непонимающим взглядом. Приплыли. Я взял со стола печеньку. Хоть поем, что ли.

— Мишка! — наконец улыбнулся дед и стал трясти мою руку. — Молодец! А почему один? Где Толя, где Варя с Вовкой?

— Да захотелось одному… Попутешествовать.

— Молодец! — снова похвалил дед и хлопнул меня по плечу. — Я всегда знал, что ты из них самый смелый, понимаешь. Кто ужей голыми руками ловил?

— Да ладно, это совсем не страшно было.

— А Вовка боялся, хоть и старше, — подмигнул дед.

Мне стало очень приятно.

— А объясни, как пульт заряжать, — хотел попросить небрежно, но голос дрогнул.

Дед нахмурил брови:

—А что, в твоем времени я вам урок не провел?

Что тут скажешь? Я отвернулся, стал разглядывать потолок. Паутины там!

— В моем времени мы… поссорились немного, — стал придумывать на ходу. — Я наговорил лишнего… Ты не думай, я не хотел тебя обидеть. Просто меня иногда заносит, ляпаю что-нибудь, потом жалею… Ну, ты тоже был не совсем прав!

Дед улыбнулся.

— Да уж, плавали, знаем… Сначала, понимаешь, от сына выслушиваешь, потом от внука.

— Да прям, — усмехнулся я. Чтобы папа — такой занудный, до скрежета зубов правильный — придумал что-нибудь обидное?

— Ой, сколько он всего говорил! — угадал мои мысли дед. — Как-то заявил, что я не реальным делом занимаюсь, а наивно верю в сказки. Потом угрожал, что сбежит матросом на испанский корабль — и поминай как звали.

А это даже покруче, чем автостоп! Интересно, со скольких лет берут на работу матросом?

Я уселся прямо на пол среди коробок. Интересно все-таки, зачем деду столько приборов? Вдруг здесь лежат не только машина времени, но и телепорт, устройство для невидимости, переводчик с языка животных? Дед задумчиво посмотрел на меня, на георгин, обвел взглядом комнату.

— Хочется поболтать, — смущенно улыбнулся он. — Хотя вроде знаю, что вы скоро приедете и будет время на разговоры.

В сердце кольнула иголка. Ничего, дед, мы еще наговоримся. Ты меня еще всему научишь! Только объясни сначала, как заряжать этот временной пульт.

— Сегодня, так и быть, устрою тебе индивидуальный урок. Но ты учти: это первый и последний раз.

— Почему это? — вскинулся я.

— Не стоит часто беседовать со знакомыми в прошлом. А с близкими нельзя видеться вообще. Ты перестанешь понимать, в каком времени должен оставаться.

В носу защипало. Что он такое несет? И с чего это я должен следовать его правилам?

— А хуже всего, прибор начнет путаться. Очень скоро ты застрянешь во временной петле. И будешь вечно возвращаться — не потому, что надо, а потому, что не успел что-то сказать, — припечатал дед.

Захотелось убежать на улицу, под вишни. Вот же мы сидим вместе, вот лампа, печенье, недописанное письмо на столе. Вот дедушка заглядывает мне в глаза, и взгляд у него добрый-добрый. Сидит на стуле, сложив руки на коленях, как школьник, в бороде застряли крошки от печенья. Я хочу, чтобы и завтра он рассказывал мне про папу и свои изобретения, и послезавтра, и послепослезавтра!

Стыдно говорить, но я расплакался, как девчонка. Дед протянул мне носовой платок.

— Какая интересная реакция на путешествия во времени, — задумчиво пробормотал он, изучающе глядя на меня. — Наверное, это характерно для молодежи. Неустойчивая психика, понимаешь…

Когда я успокоился, дед дал мне листок и ручку:

— Научу тебя пользоваться машиной времени. На слух не запомнишь.

— Дедушка, — перебил я неожиданно для самого себя. — Знаешь, я тебя очень люблю.

Дед страшно смутился. Покраснел, схватил какую-то машинку, стал крутить в ней колесики. Потом сказал с деланой строгостью, глядя на меня улыбающимися глазами:

— Не отвлекайся. Ты же знаешь, что такое гамма-кванты?

Гамма-кванты, гамма-кванты… Не пойму я ничего, папа столько пытался вдолбить это мне в голову.

— А обязательно с них начинать?

— Конечно! — Дед так замахал руками от возмущения, что выронил ручку. — Без них не поймешь, как машину времени использовать. А ее еще совершенствовать надо!

Черный корпус пульта блестел в свете лампы. Нет, нельзя, чтобы он так и остался украшением стола, семейной реликвией, сказкой, в которую никто не верит.

Я обвел глазами комнату, пытаясь прикинуть, сколько в ней лежит книг. Больше пятидесяти? Ста? Ладно, автостоп все равно светит мне только через год.

— Дедушка, а какие книги надо прочитать, чтобы разобраться в этих квантах? Только не говори, что все!