Кризис среднего возраста

Это было великолепное и веселое празднество. Звон драгоценных кубков, полных пенящегося вина, сливался с музыкальными голосами менестрелей, а остроумные выходки шутов заставляли гостей хохотать до упаду, забывая о чинах и званиях. На королевский пир был приглашен весь цвет местного рыцарства, от чего дамы (в том числе и замужние) стреляли глазами по сторонам и чувствовали себя маленькими девочками, попавшими в лавку, где торгуют заморскими сладостями.

Он чувствовал на себе каждый их взгляд и не мог не признаться, что это чувство доставляет ему упоение. Вино приятно кружило голову и искрилось, подобно бриллианту на массивном перстне, что сам король, сняв со своего пальца, пожаловал ему в качестве награды за победу в том лихом турнире, когда… Да, это было бы грех не вспомнить! Восторженный шепот о том, как он мастерски встретил удар того самонадеянного графа, а потом, пришпорив своего скакуна, отшвырнул противника на добрый десяток шагов, как маленького пажа, до сих пор не смолкает среди придворных. Кто знает, возможно, этот удар станет основой для новой песни или баллады. А что до него самого… О, ему вполне хватило того сокрушительного, как водопад, чувства победы и осознания собственной силы и удали. Никаким королевским сокровищам с этим не сравниться!

Рыцарь прикрыл глаза, вновь переживая момент торжества. Яркое солнце, залившее своими лучами ристалище, звонкие трубы герольдов, фырканье и ржание коней, топот копыт — и, наконец, треск доспехов и копий, что сменяется взрывом рукоплесканий и восторженных криков собравшихся зрителей. О, ради такого стоит умереть! Впрочем, нет. Ради такого стоит жить! Жить, чтобы снова и снова испытывать это неземное наслаждение. И пусть священники говорят, что гордость — это смертный грех. Кто не вкушал меда победы, тому не понять всей его сладости.

— А вы уверены, что это не причинит мне вреда? — Смущенный вид маленького пухлого человечка с розовой лысиной, почти утонувшего в огромном мягком кресле, был настолько комичным, что только профессиональная выучка удерживала старшего менеджера от невольного смеха.

— Вне всяких сомнений! Поверьте, это принесет лишь пользу. Если хотите, наши специалисты ознакомят вас со всей необходимой технической информацией.

— Я понимаю, но… Это так необычно…

— Полностью согласен с вами! Необычное всегда пугает. Когда в конце далекого девятнадцатого века два гениальных брата-француза сняли и публично показали — только представьте себе! — немой и черно-белый фильм о прибытии поезда на вокзал, то испуганные зрители выбегали из зала, ведь им казалось, что паровоз мчится прямо на них…

— Э-э-э… Да… Я что-то такое читал. Их, кажется, звали…

— Братья Люмьер. Это был эффект разорвавшейся бомбы! А сейчас визоры не только с трехмерным изображением, но и с эффектом вкуса и запаха давно перестали быть игрушками состоятельных людей.

— Мы купили такой. Жена настояла, хочет, чтобы все было как у людей. «Чем мы хуже?!» — это ее второе имя.

— Ваша супруга совершенно права! Кто, как не мужчина, глава семьи?! А глава должен уметь не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать! Мы живем в сложное время: депрессии, постоянное напряжение, эмоциональное выгорание на работе, перегрузка информацией. Каждый день новый стресс. Да что там говорить — каждый новый день сам по себе уже является стрессом. И только наша фирма может предоставить вам…

Хищно взвизгнувшая стрела нашла предательскую щель в стальном наплечнике, и руку обожгло горячей болью. Он схватил еще трепещущее древко и яростным движением вырвал острое жало из тела, тут же забыв о ране. Ей он займется позже, если они победят. Нет! Не если. Когда! Когда они победят. Ни раю, ни аду не позволит он отнять долгожданную победу. Кипящая вокруг битва не оставляла никаких сомнений — вражеская крепость вот-вот падет.

Поудобнее перехватив рукоять меча, что разящей молнией сверкал среди врагов, заставляя падать тела на тела, рыцарь взбежал по каменным ступеням и обрушил сокрушительный удар на древко вражеского знамени, что реяло над крепостными стенами, но сегодня было вынуждено смирить гордыню и упасть к ногам победителя.

Громогласный рев восторга вырвался из уст братьев по оружию, и в реве этом потонули слабые крики бегущих врагов…

Только после этого он позволил накопившейся за день усталости взять верх и без сил упал на пыльные камни. Счастливая улыбка блуждала по его губам.

— СЭВ. Синдром эмоционального выгорания. Раньше это называли кризисом среднего возраста. Депрессия, опустошенность, чувство загнанности в некую ловушку… Каждый из этих симптомов сам по себе крайне неприятен, а уж если они вместе соберутся…

Технический специалист на миг оторвал взгляд от монитора и перевел его на маленького пухлого человечка с розовой лысиной, что полулежал внутри пластикового кокона, мерцающего огоньками индикаторов, словно новогодняя елка.

— В двадцатом веке люди тоже боролись с этим состоянием. Экстремальные виды спорта, эксцентричные поступки, кто-то даже шел на преступление, чтобы получить свою долю адреналина. Стоит ли такая игра свеч в наш век высоких технологий? Прямая стимуляция мозга — вот что предлагает наша фирма. Не выходя из нашего кабинета, вы можете стать героем, злодеем, святым или грешником — всем, что ваша душа запросит. Любые эмоции, любые приключения, глоток свежего воздуха в нашей атмосфере стекла, бетона и хрома. Сейчас это пробная процедура, но если вы будете довольны результатом, можете приобрести абонемент на любой интересующий вас срок.

Человечек робко кивнул и покорно закрыл глаза.

Он проснулся в холодном поту и не сразу понял, кто он и где он. Из-за полога походного шатра доносились звуки ночного лагеря, а щеки касалось легкое дыхание прекрасной девы, что была взята им в полон во время падения вражеского города и влюбилась в него с первого взгляда. Все было в порядке. Не было ни ночного нападения на спящий лагерь, ни подлого убийцы, что с отравленным кинжалом мог бы проникнуть в шатер. Но вот необычный и именно от этого страшный сон не шел у него из головы. Что ему снилось — то пропало с пробуждением, оставив после себя тяжкое чувство скуки, тоски, серости и обыденности, когда один день до боли похож на другой и напоминает либо бесконечное хождение по кругу, либо сон человека в параличе. Но не бывает такой жизни! Не все сокровища еще завоеваны, не все страны покорены! Рыцарь порывисто обнял девушку. «Остановись, мгновенье!» — всплыли в памяти слова, слышанные когда-то. Или не слышанные? Пускай! Пусть это мгновенье длится вечно!

— Да-да, встретимся в баре. Нет, раньше не могу. У меня тут клиент в гамаке лежит. Какой? Да они все как на подбор. На днях была экзальтированная дамочка, которая захотела стать булгаковской Маргаритой, сегодня бухгалтер заказал себе пакет «Рыцарский роман» в базовой комплекции. Ага. Видел бы ты его — сущая черепаха в костюме, а туда же, сердце льва, дух орла… Ладно, как закончу, перезвоню. Постой-ка! Что-то тут не так…

— Обширный инфаркт…

Генеральный директор, развалившись в мягком кресле, сверлил мрачным взглядом бледного, как смерть, старшего менеджера и переминавшегося с ноги на ногу технического специалиста.

— Вы представляете, какие судебные издержки ждут фирму?

— Это совершенно уникальный случай… Все медицинские показания были в норме…

— Тогда потрудитесь объяснить, почему клиента доставили в больницу! Издержки ничто по сравнению с репутацией фирмы, которая сейчас висит на волоске. И постарайтесь, чтобы объяснения звучали убедительно.

Технический специалист, невольным движением почесав затылок, тихо произнес:

— Может быть, ему просто не захотелось возвращаться?