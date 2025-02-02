Однажды у Малого Босерона

1.

Разговор прервался на самом интересном месте.

Могавку пришлось поднапрячься, чтобы вспомнить, о чем шла речь. Ах да, они с Тоши обсуждали его пса. Разумеется, пса Тоши, а не Могавка. Лопоухий черный сорванец навалил на коврик сюрприз. Но и сам пес, и кучка были голографическими. Да еще и забагованными. Так что мерцающая кучка намертво зависла над ковриком, дожидаясь службы поддержки. Могавк, помнится, усмехнулся, рассудив, что в нынешние времена круглосуточная поддержка есть у всего. Даже у собачьих кучек.

А потом на капот служебной машины упал продолговатый предмет.

Могавк, сидевший в этот момент за рулем, резко выжал тормоз. Кусок синтетической плоти, подрагивая и сокращаясь, точно ломоть огромного дождевого червя, какое-то время продолжал прыгать. Спустя пару мгновений до инспекторов дошло, что на капоте их изумрудного «Валентайна» выпуска 2070 года корчилась человеческая нога — имитированная и максимально доступная.

— Нога, — прокомментировал Тоши. Он выбрался наружу. — Ну да, нога.

— Первые отголоски конкурса пинков. — Могавк наполовину высунулся из машины. — Действительно, нога. Как и обещали.

Сама конечность признаков беспокойства относительно своей судьбы не проявляла. Это была старомодная дешевая «Акко», предназначавшаяся в основном для неспешных прогулок по хвое или пластиковым опилкам. В месте, где головка бедренной кости должна была входить в вертлужную впадину, наблюдался ровный технический срез. Тоши стащил ногу с капота и подхватил ее. Выглядел младший инспектор так, словно позировал для фотографии на память. Разумеется, на память об удачной рыбалке.

— Не похоже, что ее вырвали, точно куриную ножку. Куда ее?

— Кинь в багажник. Пригодится для отчета о количестве, чем бы это ни было.

— Чем бы это ни было? Ради бога, Ю, это же нога. Чем еще это, по-твоему, может быть?

— Уликой?

Опустив голову, Тоши понес ногу к багажнику. Внутри ничего не было, кроме двух брикетов суточного рациона, выданных неулыбчивым служебным андроидом вместе с ключами от машины и командировочными удостоверениями. Поместив ногу к брикетам, Тоши оглядел рукава своей красной куртки. Тщательно отряхнул их.

Держась за дверцу, Могавк обернулся. Ста семидесяти километров было явно недостаточно, чтобы мегаполис, наводненный голосами, крысиным писком и классовой грызней, затерялся в дымке. С такого расстояния Газиантеп напоминал колоссальный призрачный гриб, проросший в сером молоке. Прекрасный лучевой дом для трехсот миллионов трудяг, куколок и их кукловодов.

— Готово, — наконец сообщил Тоши. — Можем отправляться.

Могавк вернулся на водительское сиденье и в задумчивости завел двигатель.

— Как думаешь, сколько таких ног влезет к нам в багажник?

— Ты действительно считаешь, что все так плохо?

— Ну, иначе бы нас не погнали к самому Малому Босерону.

Это было правдой. Управление урегулирования корпоративных издержек отправляло инспекторов из отдела Недвижимых активов, только если дело и впрямь представляло собой нечто выдающееся. Или нечто скверное.

Около восьми утра в Управление поступил звонок. Говоривший утверждал, что в окрестностях Малого Босерона «шпарят» ненормальные атмосферные осадки. Малым Босероном называли старое тектоническое озеро, уступавшее размерами разве что Байкалу. Под «осадками» звонивший подразумевал ноги, руки и кое-что еще. В Управлении на это быстренько заявили, что суд будет на их стороне, поскольку никаких работ, загрязнявших атмосферный воздух, в том районе не ведется.

Могавк перед отъездом прослушал запись того разговора. Мужчина буквально завопил от негодования: «Вы не понимаете! Здесь действительно с неба сыплются конечности!» Потом поступили еще три звонка, и Управление, совмещавшее в себе функции кредитора и полицейского, решило не рисковать. Упущенное одинаково плохо сказывалось и на кредиторе, и на полицейском.

Пока Могавк прокручивал все это в голове, а Тоши влажной салфеткой оттирал куртку, они миновали поворот. Взгляду открылась Таволга Западная, насквозь проржавевший поселок, откуда поступали звонки, и простиравшийся чуть правее Малый Босерон. Время едва перевалило за полдень, но над озером плотной стеной стоял туман, словно здесь все еще царило ранее утро.

Могавк прижал машину к обочине, не решив въезжать в ржавые дебри поселка, и движением пальца указал на озеро. Тоши с интересом подался вперед.

Сквозь молочную пелену тумана было видно, как в воду что-то упало. Водяная корона от удара взвилась на метр. Некоторое время два инспектора — старший, разменявший пятый десяток, и младший, едва переступивший порог тридцатилетия, — наблюдали за очередным объектом. Он тоже вынырнул из плотного купола облаков и, перемешивая туман, устремился к озеру.

— По-моему, это была рука, — сказал Тоши, когда раскрылась еще одна «корона».

— Левая.

— Правда?

— Да. А еще я думаю, нам понадобятся каппы.

Рука Тоши, потянувшаяся было к дверце, опустилась.

— Не понимаю, Ю. Для чего нам каппы?

— Чтобы зубы в случае чего не клацнули.

Не скрывая улыбки, Могавк выбрался наружу. Тоши, побледневший и напряженный, полез в бардачок. Порывшись там, выудил на свет божий старую бейсболку с надписью «Хромой кот». Повертев ее в руках, со вздохом вернул на место. Такая не защитит и от яблока. Тоши покинул машину и перехватил рассеянный взгляд Могавка. Оба, не сговариваясь, снова посмотрели на низкое небо, казавшееся вязким и глухим.

В озеро упал еще один фрагмент.

2.

Среди лачуг Таволги Западной мелькала матовая сталь андроидов Управления. Кто-то наверху посчитал, что сегодня нужна группа «Каминь». Не «камин» и не «аминь», а черт-те что, как любили шутить в Управлении. С юмором у кредиторов и полицейских было так же плохо, как и с сочувствием.

Сами андроиды, крупные и выкрашенные в графитно-черный цвет, предназначались для усмирения и устрашения толпы. Модели «Смрад-10» и «Смрад-11». Сейчас они собирали в непрозрачные громадные пакеты свалившиеся с неба руки, ноги и кое-что еще, после чего оттаскивали добычу к грузовикам Управления. Напуганные их присутствием, жители поселка затаились по норам. На берегу несколько андроидов забрасывали телескопические руки, пытаясь выловить дрейфовавшие конечности.

— Не понимаю, как каминьщики успели раньше нас, — проворчал Тоши.

— Скорее всего, их отправили сразу после звонков. — Могавк поискал взглядом и насчитал около тридцати искусственных ног и рук. Свисавшие с крыш, погрузившиеся на треть в почву, помявшие трубы, они странным образом дополняли скудный быт поселка. — Как думаешь, сколько людей живет в Таволге Западной?

— В этом клоповнике? От силы человек сорок наберется. Цыгане.

— А я-то полагал, здесь обитает часть уволенных после Бунта Профсоюзов.

— Безработные и есть цыгане. Почему спрашиваешь?

— Потому что население — тридцать семь человек, а упавших конечностей — человек на сто.

Тоши оживился:

— Каминьщики дали отчет?

— Да, но он пока неполный, сам знаешь.

Инспекторы остановились, погруженные в служебные планшеты.

В отчете № 001 (дело «Малый Босерон: нетипичные осадки») говорилось о том, что с 10 часов 34 минут (момент прибытия в Таволгу Западную каминьщиков) по 12 часов 08 минут (прибытие сюда же Могавка и Тоши) было собрано 111 ног (79 левых и 32 правых), 50 рук (по 25 каждого вида), а также около 70 секций искусственного кишечника и кое-чего еще. Все сплошь импланты. В конце отчета содержалась приписка: «Конечности и кое-что еще продолжают поступать».

— Продолжают поступать, — рассеянно проговорил Могавк. Он взглянул на небо и сделал шаг под козырек ближайшей лачуги. — И, главное, откуда берутся — совершенно неясно.

Тоши оторвал взгляд от планшета:

— А головы? Почему нет ни одной головы?

Могавк пожал плечами и постучал кулаком в дверь. Около половины лачуг Таволги Западной были собраны из корпусов орбитальных мусорщиков, так что удары пришлись в добротный люк машины, когда-то таскавшей обломки размером с угольную электростанцию. Дверь тяжело распахнулась, намекая на тот факт, что ее вес и силы хозяйки были неравны. Наружу выглянула старуха с лихорадочным взглядом.

— Кто за все это будет платить? — прошипела она.

— Виновные. — Могавк показал удостоверение. — Старший инспектор Управления урегулирования корпоративных издержек, отдел Недвижимых активов. Это мой коллега, младший инспектор Тоши Кан.

Какое-то время старуха изучала мерцавшее удостоверение. Наконец подняла на Могавка покрасневшие глаза.

— Тебя зовут Ю?

— Это кодировка родильного центра для детей, чьи родители не установлены. Пару вопросов позволите?

— Знаю я вас — из Недвижимых активов. Вы мертвяками занимаетесь, только трупов-то здесь — тю-тю.

— А они были? — поинтересовался Тоши.

— Конечно же, нет. Запчасти-то искусственные.

Тоши пожал плечами:

— Согласно Третьей действующей директиве Корпоративной Этики, оболочка искусственного интеллекта приравнивается к органической. А это, знаете ли, порождает определенные процессуальные последствия. Для всех.

— А откуда вы знаете, что так называемые запчасти — искусственные? — осторожно спросил Могавк. — Вы могли увидеть одну-две, максимум десять, но не все. Вы имеете какое-то отношение к их появлению?

Едва Могавк проговорил это, как Тоши вынул оружие. Впрочем, пистолет покорно смотрел в землю — в отличие от глаз младшего инспектора, что опасно сузились. Ближайшие андроиды повернули головы в их сторону. На черных нечеловеческих физиономиях застыла надежда: «Вот! Вот она — незаконная демонстрация! Вот толпа из одного человека, которую нужно непременно усмирить и устрашить!»

Однако старуха не испугалась. Лицо ее словно одеревенело.

— Арцимович. Владелец этих ручек-ножек — Арцимович. Он один.

— Где-то здесь находится принадлежащий ему склад? — уточнил Тоши.

— Нет, товарищ младший инспектор, это его руки и ноги. Уж ноги-то — точно. Нам таких в жизни не видать.

В разуме Могавка промелькнула догадка, но она была слишком необычной. Правда, не настолько необычной, чтобы выбиваться из границ этого мира ржавчины и облупившейся краски.

— Никуда не уходите. — Могавк посмотрел на андроидов. — Проверьте серийный номер левой ноги. Если не ошибаюсь, у модельного ряда «Акко» он всегда на пятке.

Часть каминьщиков полезла в черные мешки и выудила оттуда добытые левые ноги, предназначавшиеся для неспешных прогулок, а теперь и вовсе — для неспешных прогулочных прыжков.

— Серийный номер полноразмерной левой ноги модели «Акко» для антропоморфов типа человек: девять, девять, три, восемь… — Говорили каминьщики одновременно, напоминая лязгающий хор. Вскоре серийный номер из семнадцати цифр закончился, и они продолжили: — Зарегистрированный владелец: Арцимович Петр Кузьмич. Дата приобретения: август две тысячи пятьдесят седьмого года. Дата установки: сентябрь две тысячи пятьдесят седьмого года.

После этого каминьщики смолкли, переведя непроницаемые взгляды на Могавка.

— Они говорили разом, — заметил Тоши.

— Да, — согласился Могавк. — Потому что это — одна и та же нога.

— Одна и та же?

— И я о том же, — скривилась старуха. — Там на левой лодыжке — сигаретный ожог. О нем все в Таволге знают.

Каминьщики, дававшие информацию о серийном номере, синхронно заявили:

— Сигаретный ожог — подтверждаем.

— Теперь я могу вас покинуть? — Не дожидаясь ответа, старуха начала закрывать дверь. Или задраивать люк, поскольку нынешний элемент стеновой конструкции был позаимствован у орбитального мусорщика.

— Можете быть свободны, — кивнул Могавк. — Нет, подождите. А где найти этого Арцимовича?

— Идите прямо. Там его лаборатория. С ее взрыва тут все и завертелось.

Старуха поспешно скрылась в своей лачуге. Оставшись одни, инспекторы некоторое время изучали друг друга.

— А разве звонившие в Управление сообщали о взрыве? — наконец спросил Могавк.

— Скорее всего, сами посчитали это несущественным. Ты ведь знаешь, сколько всего на день приходится: забастовки департамента здравоохранения, взрыв в Северном коллекторе. Кстати, слышал, что вытворил тот здоровенный медицинский бот на Пятой?

— Не припомню. Что-то интересное?

— Он сливал дезинтоксикационные капельницы в канализацию. По его словам, Газиантеп серьезно болен.

— Что ж, надо бы передать этому боту, что у меня перед домом есть отличная дыра.

Переговариваясь, Могавк и Тоши направились в центр Таволги Западной.

3.

У пересохшего колодца сидела кошка. Тощая, с неприятным блеском в глазах, она неотрывно следила за небом. Миновав колодец с его зверьком-хранителем, инспекторы продолжили подъем к центру поселка. Единственное по-настоящему пострадавшее здание неторопливо приближалось.

— На самом деле облака висят на месте, а крутимся только мы, — вдруг заявил Тоши. — Ветер не гонит их. Настоящих облаков вообще не осталось. Даже кошка знает это.

— Кошка знает и то, что Земля — плоская. Но я бы не доверял кошкам.

— В таком случае доверяй женщинам и чувству юмора.

— Я пытаюсь.

Могавк опять посмотрел на Малый Босерон. Озеро напоминало развоплощенную субстанцию, над которой поднимался пар. Туман лежал неравномерными островками, оголяя темно-синеватую поверхность. Из пустого пространства над озером вынырнула птица. Могавк не сразу опознал в ней очередную ногу или что там еще падало с неба этим днем. С неба, лишенного, по мнению Тоши Кана, натуральных облаков.

Объект с тихим плеском упал в озеро.

«Ничего страшного, просто Бог вытряхивает крошки из своего кармана, — подумал Могавк. — Крошки чего-то незначительного и недоеденного…»

— Нет, такой хилый взрыв в Газиантепе точно бы не услышали, — заметил Тоши.

Могавк перевел взгляд на лабораторию. Здание было двухэтажным, с обширным солнцезащитным куполом и влагосборниками. Этим утром какая-то сила расколошматила фасад, разметала армированные оконные решетки и изувечила каркасы влагосборников. В оголившихся помещениях валялись спрессованные вытяжки, столы сверкали осколками. На первом этаже, среди сорванных штор, притих огромный скругленный шкаф. В его недрах ярко полыхало.

Здесь каминьщики ничего не трогали, так что разбросанных искусственных конечностей хватило бы на заборчик для ипподрома. Компанию рукам и ногам составляло нечто среднее между пластиковым голубым ливером и фруктовой кожурой.

— Здание напоминает яйцо, из которого вылупился чихнувший динозавр. — Могавк сунул руки в карманы плаща, осматривая разрушения. Ступил на крыльцо, раздавленное взрывной волной. — Похоже, местные сюда не заглядывали.

— Может, побоялись подходить? — Тоши тоже поднялся на крыльцо. Попробовал ногой одну из досок. — Я бы сюда и носа не сунул после такого.

— Еще как сунул бы. И сдается мне, домик слишком мал, чтобы вместить такое количество людей. Или такое количество разорванных Арцимовичей. И вообще, этот Арцимович — кто он?

Тоши открыл было рот, но ответить не успел. К ним, помахивая свободной рукой, бежал какой-то парень с каской на голове. Под левой мышкой он держал еще несколько желтых касок, сложенных одна в другую. Выглядел молодой человек чужеродно: в дорогом костюме и каске, он напоминал подрядчика, решившего напомнить себе, что такое грязь на лощеных туфлях.

— Стойте! Стойте! Не входите, это может быть опасно!

Тоши посмотрел на Могавка. Взгляд младшего инспектора говорил, что иногда и у сотрудников рангом пониже случаются дельные мысли. Разумеется, Тоши имел в виду свой недавний вывод относительно опасностей аварийного здания. Могавк предпочел не заметить этого.

— Кто вы? — спросил Могавк, когда неизвестный остановился перед ними.

Хватая ртом воздух, парень сунул Могавку и Тоши по каске. Инспекторы молчаливо надели их. Ошивавшиеся поблизости каминьщики следили за этими манипуляциями с врожденным подозрением. Парень полез в пиджак и достал служебное удостоверение.

— Бардин Иван Павлович, Министерство энергетики, отдел Обратных разработок. Давайте-давайте.

— Что — давайте? — не понял Тоши.

— Он хочет увидеть наши жетоны, — пояснил Могавк. — Хватка чиновника, я прав, Иван Павлович?

— Ну-ну, какой же я чиновник, раз утруждаю себя подобными пробежками? Ну, давайте.

Инспекторы предъявили удостоверения. Поймав вопрошающий взгляд парня, Могавк устало пояснил:

— Ю — это кодировка родильного центра.

— А что за отдел такой — Обратных разработок? — полюбопытствовал Тоши.

Могавк развернулся, шагнул в развалины и бросил через плечо:

— «Обратчики» следят за теми, кто отказался на них работать. Кредиторы науки.

— То было раньше, — быстро сказал Бардин, подстраиваясь под шаг старшего инспектора. — Сейчас мы хотим возродить наследие «Заслона». Ну, вы знаете, той легенды науки и техники.

Воцарилось непродолжительное молчание, вызванное совокупностью факторов: видом уничтоженных помещений и дымком ностальгии. В некотором роде научно-технический центр «Заслон» ассоциировался с самой Россией. А потом случилось то, что случилось: мир раскололся и сшился уже шиворот-навыворот.

— Для чего вам нужен Арцимович? — Могавк остановился посреди разрушенной гостиной, хотя сейчас она явно выполняла другие функции. — Кто он вообще? Только дайте нам то, чего нет в базе данных Управления.

— Арцимович — тот, кто ненавидит разрешения, льготы и вообще всяческий контроль, — с готовностью отозвался Бардин. — Белая косточка науки. Фома, не верующий в благие намерения.

— Короче, тот, кого вы не сумели завербовать, — подытожил Тоши.

Бардин усмехнулся:

— Можно и так сказать.

Они втроем подошли к загадочному скругленному шкафу, который был виден еще с улицы. Шкаф представлял собой двухметровую капсулу из темного металла. Ее дверь была сорвана и теперь надкрыльем огромного свинцового насекомого увязла в одной из стен. Внутри капсулы пульсировал свет. Он сжимался, становясь абсолютно черным, потом расширялся, переливаясь радужными зелеными тонами. Затем цветовой цикл сжатия-разжатия повторялся.

— Это капсула отправления. — Бардин побледнел. Кадык на его тощей шее скакнул, словно перебросив какую-то тяжелую мысль в желудок. — Вам лучше покинуть это место, господа.

— Как только закончим осмотр, — невозмутимо промолвил Тоши. Он взглянул на Могавка: — Пусть каминьщики экранируют это?

— Давай. Но сперва послушаем многоуважаемого Ивана Павловича. Мне кажется, ему есть что сказать. А еще мне кажется, ему очень не хочется, чтобы мы это трогали. Только вот приказывать он нам не может.

— Да, вы совершенно правы! — воскликнул Бардин. — Я не хочу, чтобы вы совали нос во все это, но лишь потому, что этот самый нос может оторвать! Вы хоть раз слышали о телепортации?

— Разумеется. — Тоши скрестил руки на груди, но перед этим поправил каску. — В две тысячи сороковых неудачный опыт по переносу кролика обесточил треть Южной Австралии. Насколько известно, последующие опыты по переносу материи не имели и таких результатов.

— Пожалуй, все и впрямь выглядит так, словно замерло на средневековом уровне зеркал и лучика света. Но это ошибочное мнение, уверяю. Арцимович занимался квантовой телепортацией и имел определенные успехи в этой области.

— И большие? — спросил Могавк.

— Не знаю. А вы как думаете?

Могавк не ответил. Клубок света в капсуле замерцал и низко завибрировал. Снаружи гулко стукнуло. Затем упало что-то еще, дребезжа промятыми листами чьей-то лачуги. У неба начался очередной приступ. Части тел шмякались на землю и либо увязали в ней, либо отскакивали. Со стороны Малого Босерона заслышались далекие всплески.

— Эксперимент, судя по всему, еще продолжается, — заявил Бардин сдавленным голосом.

До Могавка наконец-то дошло.

— Если это — капсула отправления, то где-то находится и капсула приема?

— Да.

— И где же?

Все уставились на обломки мебели и оборудования, словно двухметровая капсула могла притаиться в какой-нибудь нише для чайно-лабораторного сервиза. Наконец Тоши показал на толстые кабели в гофрированной оболочке, которые уходили в техническое отверстие, проделанное в бетонном полу.

Могавк поднес ко рту запястный коммуникатор:

— «Каминь», здесь есть подвал?

В пролом шагнула одна из громад группы «Каминь». Андроид бережно паковал подобранную руку в мешок.

— Никак нет. Данное здание, арендованное профессором Арцимовичем Пэ Ка и переоборудованное им же в подпольную лабораторию, лишено помещений ниже нулевого уровня. Однако имеется другая полезная информация.

— Как всегда, сразу к сути, — отметил Тоши. — И какая же?

— В двадцати трех метрах от озера Малый Босерон обнаружено специально оборудованное укрытие. Оно напрямую соединено с оборудованием, арендованным профессором Арцимовичем Пэ Ка и перенастроенным для…

— Отбой, — быстро скомандовал Могавк и направился на улицу. Налетевший ветер подбросил полы его плаща. — Но где сам Арцимович? Или он целиком здесь?

— Голова, — напомнил побледневший Тоши. — Мы так и не нашли ни одной головы.

Бардин тоже переменился в лице.

— Боюсь даже предположить.

На улице они перешли на легкий бег. С неба все продолжали сыпаться части профессора.

Руки.

Ноги.

И кое-что еще.

4.

Как и говорил андроид группы «Каминь», вход обнаружился неподалеку от озера. К этому моменту «осадки» усилились. Туман над Малым Босероном разрывали помахивающие и подрагивающие снаряды. Поверхность воды лопалась тяжело, точно бы с неохотой.

«Накрапывает, — с неожиданной тоской подумал Могавк. — Хотя я бы предпочел плавающую катапульту, груженную рублеными манекенами».

Сам спуск под землю выглядел обыкновенной кирпичной будкой со скошенным прямоугольничком крыши из шифера. На двери висела табличка с непонятным предупреждением, сделанным лазерной зажигалкой: «НЕМОТАМ ЗДЕСЬ НЕ РАДЫ!»

Скользнув по табличке отсутствующим взглядом, Бардин взялся за ручку:

— Поспешим, пока не случилось то, что может случиться.

— Слишком глубокомысленно и неинформативно, Иван Павлович, — сухо заметил Могавк. Он шагнул в будку вторым. — Пояснить не желаете?

Им открылась узкая лестница, ведущая к началу длинного коридора. Далеко впереди мерцала лампочка, как бы намекая, что неполадки здесь в ходу.

— Да нечего особо пояснять, — пожал плечами Бардин, беря курс на источник света. — Арцимович — самый талантливый и самый рассеянный ученый из всех, кто когда-либо работал в Министерстве энергетики. Он мог изобрести дыхательную смесь, которая бы не вызывала кессонной болезни, а потом распылить ее в кабинете, точно освежитель воздуха или средство от моли.

— Теперь понятно, почему здесь не заперто, — пробормотал Тоши.

— Что есть, то есть. Боюсь, Арцимович опять что-то позабыл. Что-то донельзя простое. Хотя вряд ли в квантовой телепортации есть что-то простое. Ну, вы меня понимаете.

Одна лампочка сменилась другой, а сам коридор сделал поворот и неожиданно пошел вниз. Могавк прикинул, что сейчас они, должно быть, находились ниже уровня Малого Босерона. Перед глазами старшего инспектора возник образ туманного озера, заливающегося ему за шиворот.

Поежившись, Могавк на всякий случай уточнил:

— То есть Арцимович решил проблему квантовой телепортации, в чем бы она ни заключалась, но при этом допустил какую-то глупую оплошность? И поэтому мы видим снаружи то, что видим?

— Скорее всего, дела обстоят именно так. — Бардин остановился, словно решая, в какую сторону идти, хотя направление было всего одно. — Если вкратце, квантовая телепортация представляет собой передачу квантового состояния. А точнее — его разрушение в точке отправления и его воссоздание в точке приема.

— А можно попроще? — попросил Тоши.

— Конечно. Вот у нас наличествует нога в точке отправления и в точке приема. Это условно две ноги, хотя конечность, разумеется, всего одна.

— А легче-то не стало.

Бардин посмотрел на инспекторов. Во взгляде застыло мучительное выражение того, кто изо всех сил пытается подобрать правильные слова.

— Нога одна, — наконец произнес он после непродолжительной паузы. — А чтобы в точке приема она была той самой, мы должны как можно точнее сообщить второй ноге всю информацию о первой. Где ходила, как жила, шрамы, клетки костной ткани. Но эти две ноги — едины, одна. Мы знаем, что эти две ноги связаны, но не знаем, как именно. Туда ли гвоздики при сборке встанут, понимаете?

— И решения нет? — спросил Могавк.

— Теоретически должен быть второй канал — не для передачи квантового состояния, а для сообщения классической информации о ноге.

— Как инструкция к сборке шкафа? — предположил Тоши.

— Да, но в нашей гипотетической лаборатории — как инструкция к сборке ноги.

Дальше пошли молча. Выражение лица Тоши говорило, что ему проще иметь дело со шкафами, чем с ногами, падающими с неба. Примерно того же мнения придерживался и Могавк. А еще старшего инспектора интересовало, что же такого Арцимович не учел, а точнее, позабыл учесть?

Бардин резко остановился, а потом вдруг припустил вперед. Могавк инстинктивно потянулся к оружию. Какая-то часть разума инспектора восприняла парня как нарушителя. Однако служащий отдела Обратных разработок лишь бросился к еще одной двери.

На этот раз дверь была бронированной, оливкового цвета, с наглухо закрученным красным маховиком-штурвалом запирающего устройства. Дверь занимала собой все пространство коридора и вообще всячески сообщала, что она — конец пути. За иллюминатором переливались яркие всполохи, и Бардин, положив руки на маховик-штурвал, заглянул внутрь. Его глаза испуганно расширились.

— Мы должны помочь ему! — Он закряхтел, пытаясь отпереть дверь.

— Ему? — Могавк заглянул через плечо парня. — Господи боже!

Внутри небольшого помещения стояла еще одна капсула — так называемая точка приема.

С дверью.

Абсолютно целая.

Работающая.

В капсуле находился обнаженный пожилой мужчина с анемичным лицом — Арцимович. Вокруг него закручивалось некое пространство, напоминавшее густой и тяжелый подсвеченный туман. Сам Арцимович точно бы висел в пустоте, являя собой сложную оптическую иллюзию. Он казался сразу и далеким, и близким, и летящим навстречу.

Однако пребывал Арцимович в капсуле вовсе не в одиночестве. От него отделялись и отделялись копии, в точности повторявшие все его движения. Такие же вялые, с анемичными лицами, они лентой уходили к невидимому горизонту, будто грустный паровозик. Там они яростно лопались. Казалось, Арцимович оставлял за собой непрерывный взрывающийся след из антропоморфных выхлопов.

«Каким-то образом он находится сразу и здесь, и где-то еще, — промелькнуло в голове Могавка. — Возможно, он в небе над Малым Босероном. Нет, это вряд ли. В Управлении бы знали об этом».

— Тоши, давай вместе.

— Понял. Против часовой?

— Да.

Инспекторы тоже навалились на маховик-штурвал, пытаясь вытрясти из него душу. Вскоре, тяжело дыша, все отступили.

— Бесполезно, — заявил Бардин, опираясь ладонями на колени и переводя дух.

— Значит, попробуем иначе. — Тоши поднес коммуникатор ко рту. — Как дела, парни?

— Слышим вас прекрасно, товарищ младший инспектор.

— В обнаруженном бункере есть какие-нибудь еще точки входа?

— Ответ отрицательный. Приступить к рытью котлована и штурму?

— Задачу — на паузу. — Могавк внимательно посмотрел на Бардина. — Кого будем вызывать, Иван Павлович: ваших или наших?

Отмахнувшись, Бардин сложил ладони рупором и прижался к иллюминатору.

— Петр Кузьмич, вы нас слышите?! Петр Кузьмич!

Глаза Арцимовича отыскали людей, заглядывавших через иллюминатор в бункер. После этого мутный, ничего не выражающий взгляд ученого поплыл дальше.

— Конечно же, он нас не слышит, — с иронией заметил Тоши. — Обычное дело, когда на уши давят гениальность и рассеянность.

Он достал оружие и принялся размышлять, сумеет ли разогреть механизм запорного устройства так, чтобы тот расплавился. Можно попробовать расплавить и дверные петли. Однако руки младшего инспектора перехватил Бардин.

— Не вздумайте, ради бога! Арцимович не только рассеянный гений, но и параноик! Не исключено, что при силовом вмешательстве все взлетит на воздух!

— А он явно рассчитывал выбраться самостоятельно, — задумчиво проговорил Могавк. — Видимо, автоматика двери тоже внутри.

Старший инспектор не сводил глаз со стопки одежды, аккуратно сложенной на стуле рядом с капсулой. Там же стояло ведерко с шампанским. Лед давно растаял, и теперь бутылка игристого охлаждалась в воде.

В следующую секунду ведерко задрожало, и возникли его множественные копии. Они вереницей потянулись в неизвестное туманное пространство, где начали разлетаться на части. Хлопки бутылок шампанского были беззвучными, но все равно ощущались какими-то праздничными. Следом задрожала и сама капсула, порождая призрачные дубликаты, в которых беспомощно зевал обнаженный профессор.

— Квантовый эффект распространяется! — проскулил Бардин.

Туманные червоточины вымарывали все больше предметов. Выдранное из реальности множилось, удалялось в неизвестное пространство и там разрывалось в клочья.

Мужчины осторожно отступили от двери. Коммуникаторы на запястьях инспекторов пискнули, и Бардин побледнел пуще прежнего.

— Важная информация, товарищи инспекторы, — сообщил механический голос каминьщиков. — В Малый Босерон, в двадцати метрах от берега, упала капсула, идентичная той, что обнаружена в здании, арендованном…

— Говори короче! — рявкнул Могавк. — В капсуле кто-нибудь есть?

— Внутри находятся конечности, идентифицированные…

— Человек! Там есть человек?

— Ответ отрицательный.

Подшагнув к двери, Тоши кинул внутрь быстрый взгляд. Так же проворно отступил.

— Профессор на месте.

Неожиданно завибрировали стены коридора. Дрожало само пространство. В истерике билась и металась каждая частичка, каждый атом, запертый в своей клетке.

— О господи, о господи! — С этими словами Бардин, растолкав инспекторов, бросился прочь по коридору.

— Иван Павлович, вы куда? — крикнул ему Могавк. — Это нельзя так оставлять!

Бардин круто развернулся на каблуках:

— Мы должны закончить эксперимент Арцимовича! Сейчас же!

— Но как? — спросил Тоши.

— Я не знаю! Не знаю! Нужно вернуться в лабораторию и найти ответ там! И уложиться придется в несколько минут!

Инспекторы знали, что означает «уложиться в несколько минут». В несколько минут приезжают медики. В несколько минут выдают кредит. В несколько минут у тебя выдирают органы, если ты прогорел и задолжал. На то, чтобы тебя потом залатали, тоже уходит несколько минут.

Поэтому Могавк и Тоши прекрасно поняли, что Бардин имеет в виду.

5.

Бежать приходилось быстро. Земля под ногами подрагивала, точно бусина, оставленная на столике мчащегося поезда. Чья-то лодчонка у берега ушла под воду, и уже через секунду на поверхности возникла ее копия, состоявшая сплошь из воды. Но инспекторы и Бардин не увидели этого. Лачуги, между которыми они неслись, дребезжали, грозя обвалиться грудами хлама.

— Подконтрольная группа! Сохранение имущества! — прокричал на бегу Тоши.

Заслышав приказ, каминьщики бросились удерживать стены разваливавшихся домиков. В туманном воздухе по-прежнему возникали руки, ноги и кое-что еще. Теперь к ним добавились случайные предметы поверхности, захваченные явлением, выбиравшимся из бункера. Падали банки для сбора дождевой воды, фонари и уличные горшки без цветов. Таволга Западная напоминала череду вспыхивавших серых лампочек.

— Бардин, мне нужен ответ — и поживее! — потребовал Могавк, едва они вбежали в лабораторию. Каска старшего инспектора, как и каска Тоши, была сброшена еще в коридоре бункера.

— Я не знаю, господи! — Бардин запустил руки в волосы и принялся выхаживать по лаборатории. — Для передачи квантового состояния используются корреляции Эйнштейна — Подольского — Розена. Но я не представляю, чем это может помочь!

— А почему бы не отрезать все от питания? — Тоши посмотрел на Могавка и, увидев кивок, быстро проговорил в коммуникатор: — «Каминь», немедленно обесточьте лабораторию!

— Источник питания автономен, товарищ младший инспектор. Он находится в бункере, спроектированном профессором Арцимовичем Пэ Ка и переоборудованном…

Сообщение группы «Каминь» оборвалось, и запястные коммуникаторы инспекторов заговорили певучим женским голосом. Обычно в подобной успокаивающей манере Газиантеп сообщал горожанам прогноз погоды и индекс беспокойства на улицах, а также рассказывал о пробках на дороге.

— Обнаружена угроза класса «Омега». До прибытия состояния квантовой неопределенности — одна минута пятнадцать секунд. Обратный отсчет времени, согласно настройкам пользователя, запущен в тихом режиме.

К растерянности Бардина, инспекторы Управления не отреагировали на предупреждение должным образом. Тоши облокотился на покосившийся сейф, обратил взгляд наружу и упер свободную руку в бок. Не меняя положения, принялся отдавать каминьщикам распоряжения относительно эвакуации населения Таволги Западной. Могавк же оглядывал беспорядок, словно пытаясь вспомнить, куда накануне зашвырнул носки. Приближавшаяся волна квантового бытия и небытия, казалось, совершенно не волновала инспекторов.

Откинув ногой чудом не разбившуюся кружку, Могавк поинтересовался:

— Скажи, Иван Павлович, а мог Арцимович перепутать каналы для передачи «квантовой» и «классической» информации о себе?

Бардин с сомнением взглянул на инспектора:

— Это уж вряд ли. В таком случае мы бы вообще не наблюдали все эти «осадки». Ничего бы не сработало.

— Тогда наш досточтимый голый профессор, решивший запереть себя на благо науки и паранойи, не передал информацию по сборке своей органической части.

— Откуда вы знаете?

— Простое наблюдение. Все обнаруженные части Арцимовича — синтетические.

— Да, похоже, вы правы. — Глаза Бардина расширились от удивления. — Его органическая часть явно не имеет точек сборки квантового состояния. Мы должны как-то передать эту информацию! Но здесь же все разрушено!..

— А это? — Могавк показал на поваленную капсулу отправления, внутри которой пульсировал свет, повторявший цветовой цикл сжатия-разжатия.

— Это? Это точка считывания квантового состояния для его передачи дальше. Но в этом нет смысла. Какую бы органику мы туда ни забросили, она просто переместится к Арцимовичу. Как и он сам переместился черт знает куда.

— Анализ пищевого принтера, — вдруг подал голос Тоши.

— Анализ пищевого принтера, — согласился Могавк.

Бардина словно током ударило. Пищевые 3D-принтеры уже много лет как заменили микроволновки. Они не только разогревали, размораживали, ферментировали или добавляли газации, но и довольно точно создавали еду из пищевых блоков. А потом и вовсе научились распознавать любой органический клочок, чтобы в последующем воспроизводить его. Теперь вчерашнюю пиццу можно было есть хоть каждый день.

— Ну точно! — воскликнул Бардин.

Он кинулся к капсуле, торопливо осматривая ее и простукивая.

— Мы пошлем не квантовое состояние, а общий анализ органической материи! Вплетем его в квантовый поток как контекстную рекламу!

Могавк между тем нашел то, что приметил еще в первый визит в лабораторию. Половинка недоеденного грейпфрута лежала там же, рядом с битым стеклом из витрины шкафа. Инспектор поднял ее и подкинул в ладони. Взглянул на Бардина. Парень как раз подключал свой голофон к капсуле. Некоторое время Бардин возился с настройками, тщательно привязывая к точкам квантовой передачи и сборки неорганической материи один из древнейших методов познания мира — анализ пищи.

— Не сложнее, чем превратить чайник в увлажнитель воздуха, — пробормотал Бардин. — Главное, чтобы технически это было осуществимо, правильно я говорю? Готово. — Он посмотрел на старшего инспектора. — Грейпфрут? Ради бога, вы собрались швырнуть туда грейпфрут?!

— А вы предлагаете кинуть чей-нибудь палец? Не будьте наивным, Иван Павлович. Мы же не каннибала пытаемся вернуть.

— Но и не фрукт же использовать! Да стойте же! Органика должна быть человеческой!

Тоши оглянулся и без труда перехватил Бардина, когда тот попытался помешать Могавку. Старший инспектор скупо улыбнулся и бросил остатки грейпфрута в сияние, будто щепку — в костер. Бардин задергался в хватке Тоши и с абсолютно потерянным видом замер. Ужас на его лице преобразился в смятение.

Квантовые вибрации, приближавшиеся со стороны туманных лощин озера, исчезли. Объекты — руки, ноги и кое-что еще — прекратили вываливаться из облаков. Подступавшая волна бытия и небытия опала, ушла к истоку и затаилась там. Снаружи наблюдалась прежняя Таволга Западная, ныне получившая анатомический декор. Андроиды группы «Каминь» повернули головы. Их черные устрашающие руки все еще удерживали шаткие элементы лачуг, пытаясь нашарить внутри людей.

— «Каминь», отбой эвакуации, — распорядился Тоши и вежливо отпустил Бардина.

Сам Бардин напрочь позабыл о том, что всего мгновение назад ему выкручивали руки.

— Неужели получилось? — прошептал он и попытался найти ответ в глазах инспекторов и даже андроидов. — Неужели… сработало?

Запястные коммуникаторы пискнули, и предупредительный голос Газиантепа сообщил, что угроза уровня «Омега» миновала и что к нынешнему уровню загрязнения Малого Босерона добавилось 0,7 % синтетических тканей и их бытовых производных. Тоши оглядел свою красную куртку, после чего вышел наружу и потянулся. Туман понемногу рассеивался.

— Ю, ты идешь?

— Секунду. — Могавк повернулся к Бардину и протянул ему руку. — Всего доброго, Иван Павлович. Надеюсь, больше не пересечемся. Это не в ваших интересах, сами понимаете. И кстати, пищевые принтеры выполняют ту же функцию квантовой телепортации. Правда, несколько отложенной, примитивной и, конечно же, суммарно неточной. Привет человеку-грейпфруту.

Рот Бардина приоткрылся, пока его рука автоматически отвечала на рукопожатие. Он так и не нашелся с ответом. До него долетел обрывок разговора уходивших инспекторов. Они говорили о каком-то интересном случае у перерабатывающего завода, а еще о взломе антипиратской защиты дорогих контрабандных оливок. От озера брел профессор, поддерживая спадающие штаны. Он покачивал бутылкой шампанского и глупо улыбался.

Над Малым Босероном наконец-то выглянуло солнце.