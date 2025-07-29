Проза
Сусанна Альперина

Танго на осколках: Милые дамы

29 июля 2025, 10:00
Телеграм-сериал

Первая серия. «Что пьете?» 

«Что это вы там пьете?» Если бы козырек розовой кепки на голове режиссера смог физически влезть в наши бумажные стаканчики, так бы и случилось.

К сожалению, мы пили воду. И даже не горячую, хотя на улице было «околоноля», а на нас была легкая одежда. Шли съемки сериала «Танго на осколках» режиссера Сергея Сенцова, в котором нам, двум журналисткам с кинокритическим уклоном — мне и Ольге Белик, — было предложено сыграть небольшой эпизод. Как хотелось бы использовать тут прилагательное «фильмообразующий», но увы, это было не так. 

В данный момент снимали проходку. У киоска с напитками (отсюда и пьем) мы, милые дамы, которые пришли учиться танцевать танго, должны были перехватить инструктора Кирилла — артиста Риналя Мухаметова — и пройтись с ним до нужной точки, якобы задавая вопросы по сложному для нас предмету танца.

«Что-то мы занервничали…» — тоном пионервожатой сказала мне Оля Белик, пока мы стояли в ожидании, когда Риналь, а за ним операторы и режиссер приблизятся к нам. Имелось в виду, что занервничала я. В эту минуту дала себе отчет, что действительно страшно нервничаю, а Белик, как настоящий друг, меня успокаивает, как может. 

Чтобы унять дрожь в коленках и разгулявшиеся в тряске поджилки, я не выбрала ничего другого, как тактику спровоцировать Риналя Мухаметова и заставить его рассмеяться — расколоться на камеру. Вот мы его поджидаем, вот он учтиво обращается к нам: «Здравствуйте, здравствуйте!», и я от дубля к дублю задаю ему все более провокационные вопросы

«Скажите, пожалуйста, а что будет, если я начну танцевать танго не с правой, а с левой ноги?» — это самый легкий.

И далее — с каждым дублем по нарастающей:

«Скажите, пожалуйста, а если я запутаюсь в ногах на площадке и упаду, вы меня тогда подхватите?»

«Скажите, пожалуйста, а как называется человек, который танцует танго: тангист или тангоносец?»

«Скажите, пожалуйста, а правда ли, что женщин больше и найти партнера им не так уж и легко? Вы можете быть универсальным партнером?»

«Скажите, пожалуйста, а правда ли, что танго танцевать лучше ночью, чем днем?»

«Скажите, пожалуйста, а если я и дальше буду ходить к вам на занятия танго, у меня будет фигура, как у Джей Ло, и такой же темперамент?»

К чести Риналя он прошел проверку — держался до последнего дубля. Оля, кстати, тоже. Риналь делал вид, что я его спрашиваю что-то действительно очень важное по теме уроков танго, чтобы не отстать от остальных учащихся, что-то терпеливо мне объяснял, начиная со слов: «Понимаете ли…»

И только когда сняли последний дубль и мы вышли за пределы кадра, Риналь раскололся и рассмеялся. 

Мои нервы к тому времени слегка подлечились.

Но, как оказалось, это было только начало. Первая для нас сцена. Впереди яркими огнями маячила в парке танцплощадка, оборудованная специально для фильма. 

Быстро темнело и все больше холодало…

Продолжение читайте в 7 номере журнала.

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