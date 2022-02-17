Проза
Дарья Князева

Звездолет

18 февраля 2022, 1:11

февраля назойливые мухи
 мельтешат в окружье фонаря
 коченеют руки тонут звуки
 расплетая гомон по ролям
 нехотя вращается Земля

кажется совсем заледенела
 и замедлив новый оборот
 равнодушно в космосе плывет
 распыляя споры взвеси белой
 безымянный сонный звездолет

вихри галактической поземки
 Млечный Путь растянут за рукав
 пышный ворох невесомой крошки
 вечность вырезает на трудах
 и на хрупких слюдяный окошках
 вьет миров спиральные узоры

незаметно катятся века
 лед расколот прорубь глубока
 в толще беспредельного пространства
 если сквозь нее перенырнуть
 отыскать другой Кисельный путь
 с холодом возможно распрощаться

но ведет планету снежный дрейф
 мы на ней посажены на клей
 бегство непосильная затея
 скроемся в квартирах щелкнем газ
 перепало каждому из нас
 жалкое наследство Прометея

а когда истает этот сон
 мы опять окажемся вдвоем
 и глаза отвыкшие от солнца
 несинхронно станем протирать
 и закрыв февральскую тетрадь
 небо акварелью разойдется

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