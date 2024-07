Ася Михеева

Дочь Орди Тадер

(«Бояться поздно», Шамиль Идиатуллин) Strange things did happen here, no stranger would it be If we met at midnight in the hanging tree. Идиатуллин снова написал книжку в жанре страшненького (никто не удивлен), с характерно этнографическим заходом в способы жизни современной молодежи (никто не удивлен), на обложке есть котики, котик — значимая часть сюжета. При невнимательном […]