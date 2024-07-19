Пушкину говорят, Она из бедовой семьи. У нее есть сестра — В голове поют соловьи. И папаша, солдат, не солдат, Давит вечером пузыри И кидается на всех подряд. Только кто устоит перед Красотой, открывающей двери? Кто не попробует удержать Холодные руки в горсти? — Пушкин изволит лежать. — Пушкин, останься, прости.

* * *

Грустная дама с близорукими глазами Смотрит в одну точку. Словно только что не сдала экзамен, Словно проводила в столицу дочку, Словно узнала, что старый дом ее Расселяют за кольцевую, Словно она Белоснежка, а тут Соловьев Вместо принца: «Дай поцелую!» Словно сережку потеряла На футбольном поле, Словно муж ее протестант, А она — католик. Столько в этом взгляде недоумения, Несогласия с мироустройством. В этом взгляде Израиль и Армения, Древнее, бесконечное беспокойство.

* * *

Радуюсь, что проснулся сегодня утром, Радуюсь солнцу над головой. Хотел бы проснуться спокойным и мудрым, Но пока радуюсь, что живой. Радуюсь, что успел сохранить документ, Радуюсь, что время бежит скоро, Радуюсь, что не нужно ловить момент, Стоять у каждого светофора. Радуюсь капризу ребенка. Уперлась, Как маленький ослик, сидит как сыч. Из-за меня у нее «ножка стерлась совсем». Говорит обличающий спич. Радуюсь, что еще один день в году. Часов в нем не пересчитать. Так что, прошу прощения, пойду Начинать опять и опять и опять.

Женщина с февральком

Ты с ней знаком. Я уверен, знаком. У нее по вторникам йога. Это ведь Женщина с февральком И ее васильковая тога. Красочный, словно карта Таро, Пост полуночный «ВКонтактике». В нем то потоп, то содом, то погром, То телесные практики. Бодрствует Женщина с февральком. Точка ру, точка нет, точка ком. Играет на гитаре, перебирая Струны от ми до ми. У нее серая крыса Аглая Mon ami, зовет ее, mon ami! Ранней весной оживает земля, Дышит грудью теплой, плоской. Ветры сурового февраля Прячутся под прической. Отбивает стрелы Амура Словарем французского языка. Ее мысли pendant la pédicure[1] Останутся на века. Не забывая о боли. Будь ты хоть трижды гот, Над тобой издевались в школе. А когда было наоборот? Пробивает головой с красной челкой Руду времени до момента, Когда была обиженной девчонкой, Когда записывалась главная лента. Кто ее осудит? Кто? У кого она вызовет жалость? Женщина с февральком в театре Арто От жестокости отказалась. Бегает по облакам с крысой. Бисер Рассыпая, как сажу. У Женщины с февральком миссия. Какая, она пока не скажет. [1] Во время педикюра.