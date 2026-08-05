Жестокость начинается с безразличия

Елизавета Малявко — специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «Ника». До прихода в PR работала менеджером проектов фонда: занималась статистикой, а затем координировала программу ОСВВ — отлов, стерилизацию, вакцинацию, чипирование и возвращение безнадзорных животных в привычную среду обитания. Уже два с половиной года Елизавета работает в приюте и помогает рассказывать людям о его подопечных и о том, как каждый может стать частью большого доброго дела.

«Мокрый нос» — один из крупнейших многофункциональных центров помощи бездомным животным в России. Здесь одновременно могут находиться около 500 собак и десятки кошек, работает ветеринарная клиника, реализуется программа ОСВВ, а животных не только лечат, но и социализируют, чтобы подготовить к жизни в семье. Центр был создан благотворительным фондом «Ника» как пространство, где помогают животным, оказавшимся в беде, и развивают культуру ответственного отношения к ним.

— Как вам кажется, способна ли литература воспитывать в ребенке гуманное отношение к животным?

—Думаю, да. Вот, например, книги «Дедушка Мазай и зайцы» и «Гадкий утенок». Их мне читала бабушка, и я очень хорошо помню свои детские переживания. Недавно я даже перечитала «Деда Мазая». Конечно, сейчас я понимаю, что он охотник, и сама я охоту не поддерживаю. Но в детстве главным для меня было, что человек спас зайцев, которым нужна была помощь. То же самое с «Гадким утенком». Эта история помогает понять, что плохо и больно бывает не только людям. Мы смотрим на происходящее глазами утенка, и я очень хорошо помню, как в детстве мне было его безумно жалко. Такие истории учат состраданию — не только к животным, но и к людям, которые оказываются отвергнутыми или одинокими. Вообще гуманное отношение начинается с семьи. Если ребенок придет домой и увидит, что взрослые жестоко обращаются с животными, никакая книга этого не исправит. Но литература действительно способна заложить очень важный нравственный фундамент.

— Как вы считаете, что вообще такое волонтерство? В большинстве случаев люди воспринимают его как помощь другим. Но за годы работы с животными какой вывод вы сделали для себя? Изменилось ли ваше понимание людей, себя или самих животных? Может быть, вы осознали что-то, чего раньше не замечали?

— Я все-таки не волонтер, а сотрудник фонда. Но работа здесь очень многое во мне изменила. Наверное, главное, что я поняла, — нет четкого разделения на добро и зло. Даже люди, которые помогают животным, бывают очень разными. За это время я встретила множество людей, и каждый по-своему помог мне лучше понять и благотворительность, и самих людей. А вот представление о самой сфере помощи животным изменилось очень сильно. Когда я пришла в фонд, у меня совсем не было опыта в этой области. Мне казалось, что эта работа в первую очередь про общение с животными. Но очень быстро я поняла, сколько за каждым спасением стоит ежедневного труда, ответственности и сложных решений. Именно тогда я еще глубже осознала, насколько животные уязвимы и как сильно зависят от человека. И, наверное, больше всего мне хочется, чтобы как можно больше людей тоже это почувствовали и поняли.

— Что для вас самое тяжелое в работе фонда?

— Если говорить одним словом, то самое страшное — это смерть. К этому невозможно привыкнуть. Хотя я не работаю непосредственно в приюте, я все равно вижу все, что происходит. Очень больно узнавать, что погибают животные, которые так долго боролись за жизнь. Ты видишь, через что им пришлось пройти, сколько боли они пережили, и все равно иногда их не удается спасти. Наверное, именно с этим смириться невозможно.

Несмотря на все это, бывают истории, которые дают силы двигаться дальше. Одна из них — история пса Грея. Он бегал возле участка, где жила течная собака, и ее хозяин заколол его вилами. Потом были долгие месяцы лечения, он заново учился ходить. Сегодня это удивительно добрый и мудрый пес. Особенно поражает, что после всего пережитого он не перестал доверять людям.

Сейчас я работаю пиар-менеджером и уже не так часто взаимодействую с животными напрямую. Но я понимаю, что моя работа тоже помогает им. Благодаря новым проектам, партнерствам, публикациям и информационным кампаниям о фонде узнают больше людей, а значит, у животных появляется больше шансов найти дом и получить помощь. Именно поэтому мне хочется искать новые идеи, запускать новые проекты и делать для фонда еще больше.

— Что, на ваш взгляд, сложнее: спасти животное или изменить отношение человека к животным?

— Спасти животное само по себе очень сложно. Это требует больших финансовых затрат, сил, времени и труда. Но изменить человека, мне кажется, еще труднее. Жестокость начинается не с жестокости. Она начинается с безразличия. И если человек равнодушен к животным, то, скорее всего, это проявляется и в других сферах его жизни. Получается, чтобы изменить отношение к животным, нужно менять самого человека, его систему ценностей. А это очень тяжело. Поэтому, наверное, все-таки проще спасти животное.

— Достоевский писал, что отношение человека к животным многое говорит о самом человеке. Вы с этим согласны? Или все-таки, как вы говорили раньше, люди слишком многогранны, чтобы судить их только по этому признаку?

— Думаю, отношение к животным действительно многое говорит о человеке. Животные очень уязвимы. Они полностью зависят от нас. Если человек, находясь в более сильной позиции, проявляет по отношению к ним жестокость, агрессию или равнодушие, это многое о нем говорит. И, как я уже сказала, безразличие редко существует только в одной сфере жизни. Но это совсем не означает, что каждый обязан заводить домашних животных или всех их любить. Речь идет о гуманном отношении к любому живому существу.

— Может быть, есть какое-то напутствие от вас, исходя из вашего опыта, для людей? Что им стоит понимать о животных, как им стоит относиться к животным, что, возможно, стоит переосмыслить? И, может быть, напутствие для тех, кто хотел бы каким-то образом прийти к спасению, к помощи животным. С чего начать?

— Не нужно ждать какого-то особенного момента, чтобы начать помогать. Очень часто люди думают: «Я же не смогу помочь всем, какой тогда смысл помогать одному?» Но это неправильная мысль. Лучше помочь одному животному, чем не помочь никому. Потому что для кого-то это всего лишь одна спасенная жизнь, а для самого животного — это целая жизнь. Поэтому не стоит ждать возможности изменить мир. Нужно помогать здесь и сейчас, когда встречаешь того, кто нуждается в помощи. Это касается не только животных. Мне кажется, именно из таких маленьких поступков и рождаются большие перемены. В этом году фонду «Ника» исполняется пятнадцать лет. Все эти годы мы не только спасаем животных, но и стараемся менять отношение общества к ним, рассказывать о важности ответственного отношения и помогать людям увидеть в бездомной собаке или кошке не «ничью» жизнь, а будущего члена семьи. Уже десять лет фонд проводит фестивали WOOF, где животные из приютов находят дом, а люди узнают больше о том, как можно помогать. Наверное, именно так шаг за шагом и рождается культура сострадания — когда каждый делает пусть небольшое, но очень важное доброе дело.