Генриетта нажимает на кнопку в правом верхнем углу, и экран телефона послушно вспыхивает. 9.00. Полчаса до перемены, а потом еще три урока, а потом продленка, а дома отчеты, планы-конспекты, проверка тетрадей до ночи… Господи, за что ей это все?!

Худенькая рука взлетает над партами.

— Генарета Ивановна, мозно выйти?

Капельки пота над верхней губой. Стразы на огромных бантах. Сотни разноцветных стразов. Интересно, сколько мать отдала за эти банты? Одну Генриеттину пенсию? Или две?

— Выйди к доске, встань лицом к классу!

Семенит еле-еле, ноги сжала, за живот держится… Доползла-таки.

— А теперь скажи громко и четко: Ген-ри-ет-та Ивановна.

— Генриетта Ивановна!

— Уже лучше! И вы повторяйте, чего уставились?! Ну-ка, хором!

— Генриетта Ивановна!

Двадцать пять писклявых голосов. Мамины-папины василечки и незабудки. Глазками хлопают, а заплакать боятся, знают, что за это будет…

— Теперь ты, Жильцова! Повторяй: мо-ж-ж-ж-ж-но выйти?

— Мозззззззно выйти?

Нет, даже так:

— Мо-th-th-th-но выйти?

Английский межзубный, пронырливый и враждебный, словно змея, вползает в самую середину слова.

У девчонки пробел на месте двух передних зубов. Пошла в школу шести лет трех месяцев от роду. Мать заплатила комиссии, не иначе. Но природу не подкупишь.

Пятьдесят лет назад Генриетта сама бы взяла ее потную ладошку в свою — сухую и горячую, согрела бы, отвела бы в зловонный закуток в конце коридора. Сорок лет назад — поставила бы в угол за незнание простых русских слов, смотрела бы, как расползается желтое пятно по белым колготкам, как растекается по полу лужа. Еще и этим гаденышам смеяться бы запретила — удар кулаком по столу, всхлип, тишина. А сейчас только и хватило сил махнуть рукой: иди, мол.

Вспорхнула, вылетела — и откуда только силы взялись?

— А вы что сидите, бездельники?! Взяли ручки, быстро! Пишем три строчки «жи-ши», как показано на доске. Что пишем? Хором!

— Жи-ши!

— Через…

— И!

— И пусть хоть один напишет с буквой «ы»! Весь класс накажу!

Рты приоткрыли, языки высунули, пишут. Недоумки.

Генриетта от нечего делать начинает разглядывать свои руки. Грязь под ногтями — только этого еще не хватало! Сжать кулаки, спрятать в карманы пиджака — двойная защита. Одно плохо — руки как будто связаны, ни телефон взять, ни газету развернуть.

Генриетта отворачивается, смотрит в окно. Вроде и дождя нет, а стекло все в каких-то мелких противных каплях. Самое начало октября, а она устала, сил нет. Надо было уходить на пенсию, еще два выпуска назад надо было.

В обморочно-удушливом мае Жанна, директор, опять насела на нее:

— Генриетта Ивановна, я вас умоляю остаться!

А сама кудряшками трясет, ресницами накладными хлопает. Салага. Чуть за тридцать, а уже директор, вот что связи делают…

— Мне семьдесят лет! — положила Генриетта на весы свой единственный аргумент.

— Ну и что, это разве причина?! Вы чем-то болеете? Вы даже ни разу за год на больничный не ходили, в отличие от некоторых тут, молодых да хлипких! А какая вы стройная, аж зависть берет, и осанка как у балерины! А ходите так, что никому из нас бегом не угнаться. Вы гордость школы и города, Генриетта Ивановна, мы все у вас учимся, на вас равняемся! У вас в предыдущем выпуске девять отличников и четырнадцать хорошистов. И всего два человека закончили с тройками. Но им простительно, они спортсмены, уже два кубка в копилку школы принесли! А все эти победы в олимпиадах, а первое место в областном конкурсе научных проектов — кто еще, кроме вас, добьется таких результатов? Вчерашняя студентка педа? Смешно даже думать об этом! Вы на двух досках почета, Генриетта Ивановна, — на школьной и на городской! Останьтесь, пожалуйста! Всего-то на четыре года — разве это много?

— Я устала… — Еще один аргумент, мертворожденный.

— Так мы все устали, Генриетта Ивановна! — обрадованно подхватила Жанна. — Конец года же! Давайте так: вы пока пишите заявление на отпуск, увольнение подождет. За лето отдохнете, в августе позвоню, там и поговорим. А то подумайте сами, что за жизнь у вас будет? Смотреть целыми днями телевизор? Вязать носки детям и вну… ой, извините!

— Ничего.

В этом «ой» — вся жизнь Генриетты. Черный тоннель. Тупик. Ни детей, ни внуков. Могла быть одна — от того, единственного, — но осталась сгустком кровавой слизи в цинковом тазу. Сорок лет назад.

— Подумайте Генриетта Ивановна, — увещевала тогда директор, другая, но тоже с кудряшками, короткими, мелкими, рыжими, — к чему сейчас ребенок? Через год вам дадут заслуженного учителя, потом — отличника народного просвещения. Станете самым молодым в области заслуженным — вот тогда и рожайте. Подождете пару лет, да? А у меня врач есть знакомый, все сделает тихо и чистенько, сейчас черкну адресок.

Директор говорила все это быстрым шепотом, вслух о таком было нельзя. Придвинулась к самому лицу Генриетты. Изо рта пахло зубной болью и анальгином, который не помогал.

«Или я на все соглашусь, или меня вырвет прямо сейчас, на директорский стол», — подумала Генриетта.

И согласилась. И работала потом в две смены — взяла два класса, лишь бы забыться. И через год стала тем, кем хотели другие, — мама, папа, директор, город, страна. Корочки и наградной знак убрала в ящик и никогда не доставала. Та, единственная, уплыла от нее по сточным водам и не вернулась. Ни в своем облике, ни в другом. Если бы она хоть раз приснилась, Генриетта бы проснулась и расплакалась, а после и полегчало бы. А так — ни слезинки — ни тогда, в белом стерильном аду, ни после. Выжженное дотла поле. Выпотрошенные внутренности. Где-то в «Детском мире» томилась на полке кукла-сирота, ей некому было сказать свое «ма-ма», пылились неношеные туфельки, выгорали разноцветные платья с рукавами-фонариками. А с чего Генриетта взяла, что у нее была девочка? Так, ни с чего.

…Все лето — сухое и раскаленное — она просидела дома. Форточки закрыла, чтобы не залетали в квартиру детские голоса. Обои в мелкий цветочек. Надо бы переклеить, совсем потускнели, пожухли незабудки и васильки. Так и не переклеила. Телевизор, рябь по краям экрана, надо бы вызвать мастера. Не вызвала. Сверкающие мушки перед глазами, надо бы записаться к окулисту. Не записалась. Вязала носки никому. Надо бы распустить.

В августе сама позвонила в школу.

— Ну что, Жанна Львовна, не нашли никого?

— Вы не поверите, Генриетта Ивановна! — запищала в трубку Жанна. — Все службы занятости обзвонили, в отделе образования телефон оборвали, на встречи с выпускниками ходили. Никого! Ни одного желающего! Ой, Генриетта Ивановна, мы вам такой класс подобрали! Гимназический, двадцать пять ангелочков! А когда вы их перевоспитаете, так вообще диво дивное будет! А в понедельник у нас совещание, не забывайте, приходите.

И она пришла. И все началось по новой, в пятьдесят первый раз.

Цветы — раздаешь их всем соседям и знакомым, и все равно себе остается столько букетов, что ставить некуда. А на третий день они начинают гнить, и ты просыпаешься от приступов тошноты. Развязанные шнурки, порванные колготки. Жи-ши, жи-ши, жи-ши.

Поле спелой ржи. Колосья перешептываются на ветру.

А ей потом до ночи проверять двадцать пять тетрадей. Жи-ши, жи-ши, жи-шы, жи-ши, жы-ши, жи-ши, жы-шы, жи-ши. Как выполоть это все? Как не пропустить ни одного сорняка?

Звонок на большую перемену. Опять двадцать пять. Строить их парами, считать по головам, чтобы отвести в столовую. Двадцать четыре. Где-то сбилась, похоже. Погрозила кулаком, чтобы все замолчали, пересчитала — все равно двадцать четыре. Сойкин, изгой, ябеда и прилипала, доверительно сообщил ей:

— Ангелины Жильцовой нет!

— Как нет?!

— Не вернулась из туалета! — осмелился кто-то.

И сразу загалдели вразнобой двадцать четыре детских голоса:

— Пропала!

— Исчезла!

— Похитили!

— Ой, я боюсь! Вдруг меня тоже похитят?

— А если это маньяк?

Сердце стало таким огромным, что, казалось, грудь вот-вот лопнет. Потом сжалось до размеров горошины, потом снова выросло и ухнуло куда-то в желудок. И правда — Ангелина не вернулась, а ведь полчаса прошло! Как она не заметила?

— Твари! — Генриетта заметалась по кабинету. — Вы почему молчали? Где раньше были? Почему мне никто ничего не сказал?!

Смотрят, взъерошенные, затравленные, насильно загнанные из звонкого золотистого августа в сырой серый октябрь. Конечно, они не виноваты. Самой нужно было смотреть…

— А ну, сели все на свои места, быстро! Я вас еще раз пересчитаю!

Расселись. Пересчитала. А толку-то? Двадцать четыре. Ангелины нет. Остались от нее пустые строчки в тетради, рюкзак «Hello, Kitty» и модный телефон-раскладушка.

А впрочем, чего это она распаниковалась, как девчонка? Наверное, Ангелина просто заблудилась в школе, ошиблась дверью, зашла в чужой класс и, конечно же, вот-вот найдется. Но ведь для этого Генриетте надо выйти и признаться в своем позоре… Она, заслуженный учитель, отличник народного просвещения, почетный гражданин города, не уследила за первоклашкой! Потеряла ребенка прямо во время урока!

Охранник — ее бывший ученик, Вовка Седов, тупица и лентяй, — только покачал бритой головой:

— Никого не видел! Никто вообще из кабинетов на первом этаже не выходил.

— Как это никто?! А Ангелина?!

— Без понятия.

Вовка есть Вовка, что с него возьмешь? Раньше в окно смотрел целыми днями, теперь в телефон.

Дети разлетелись, как стайка перепуганных птенцов, и за пять минут разнесли новость по всей школе.

— Ангелина! Ангелина! Ангелина! — разносилось по всем лестничным пролетам, по коридорам и переходам. Директор, учителя, старшеклассники звали ее на все голоса, а в ответ ничего. Тишина, пустота. Вышла девчонка на минуточку — и пропала без следа.

— Давайте еще раз по порядку, Генриетта Ивановна. — Жанна барабанит по столу ногтями цвета свежей крови, кудряшки взмокли, ресницы слиплись. — Во сколько она вышла?

— Я время не замечала. Минут за пять до перемены.

Вранье, конечно. От силы десять минут от начала урока тогда прошло, вот в чем ужас. И этот обман очень скоро раскроется, Генриетта не маленькая, все понимает.

Жи-ши, жи-ши, жи-ши. Шуршат шины по асфальту. Истерически визжат тормоза.

— Ангелина, Ангелина, Ангелина! Верните мне моего ребенка! — На пороге возникает мать. Высоченные каблуки, крошечная сумочка через плечо, розовый пиджак. Кукла Барби, некрасиво постаревшая от внезапного горя. — Верните немедленно, или я вас всех в тюрьму упрячу!

И, будто в подтверждение ее слов, где-то вдалеке завывает милицейская сирена. С каждой секундой — все ближе, все громче, словно собираясь снести школу звуковой волной.

Генриетта представляет, как утром просыпается на нарах, надевает робу, идет на перекличку… Уж лучше бы обои в цветочек и телевизор с рябью, лучше вязать носки никому, чем шить спецовки в тюремном швейном цеху.

Сердце снова разрастается. Генриетта захлебывается воздухом, то ли хрипит, то ли рычит, как дикий зверь. Кто-то рывком открывает окно, кто-то расстегивает ей верхние пуговицы пиджака, кто-то подает дрожащими руками бесполезный стакан воды. А скорая уже мчится вдогонку милиции, голосит в переулке.

— Готовь санавиацию на всякий случай. К вам, похоже, важную шишку везут. — Главный врач скорой помощи дозвонился до главного Второй городской. — Нужно будет доставить в областную больницу, если что.

— Важную шишку? Из школы? Ну, насмешил!

— Смешного мало, Виталь. Нам с тобой, в случае чего, прилетит. Лучше распорядись, чтобы приготовили.

— Как скажешь.

Уже ближе к вечеру в реанимацию приносят записку от Жанны. Навещать пациентов здесь нельзя, даже звонить запрещено, но записку медсестра соглашается зачитать:

«Дорогая Генриетта Ивановна, Ангелину нашли! Она вышла из школы через запасный выход, забралась в заброшенный пристрой, где бывшая учительская квартира, и там пряталась в шкафу. Я уволила дворника и всю охрану. Ангелину отправлю обратно в садик, рано ей еще учиться. Завтра буду беседовать с матерью. Генриетта Ивановна, вы ни в чем не виноваты! Мы вас ждем, выздоравливайте поскорее и возвращайтесь! И не пугайте нас больше! Лечитесь, вы нужны нам!»

Выходит, Ангелина в ее, Генриеттину, бывшую квартиру забралась и там пряталась? Как она там сидела часами — в холоде, в сырости, без еды и воды, без единой игрушки? Генриетта вспомнила, как спешно переезжала из этой конуры в новостройку: только и оставила там сломанный стул да шкаф с дверцей на одной петле.

Но главное — Ангелина нашлась, как же это хорошо! Спит сейчас в своей детской, обнимает мишку или зайца, а мама с папой смотрят на нее, потом переглядываются, беззвучно смеются и плачут, десятки раз без надобности поправляют дочке одеяло или подушку.

Генриетта слабо улыбается. Умоляюще смотрит на медсестру.

— Передайте…

— Тише, тише! — Сестричка, молоденькая, худенькая, подносит пальчик к губам. — Вам пока нельзя много говорить. Волноваться тоже нельзя.

— Я не буду… Вы только передайте — пусть никого из школы не увольняют и не выгоняют. Им еще жить да жить, а мне… Передадите, не забудете?

— Передам, все до словечка. Вы, главное, успокойтесь.

Ночью Генриетте снится девочка. Две косички, простые банты, красные. Платье тоже красное, подол перепачкан глиной. Генриетта мажет девочке зеленкой разбитые коленки, а та даже не плачет, только чуть морщится. Теребит большую куклу, потом протягивает Генриетте:

— Ее зовут мама, она сама мне сказала. Мама, мама, мама.

Генриетта просыпается в слезах.

— Вы что, разве можно плакать?! Новый приступ будет!

— Я немножко! Пожалуйста…

— Да нисколько нельзя!

Медсестра на посту сменилась. Та, ночная, была вся в белом и полупрозрачная, как привидение, а эта в зеленом халате, крепкая и румяная, прямо картинка из книги русских народных сказок.

— Дышите глубже! Сейчас пойду спрошу у доктора насчет успокоительного!

— Не нужно…

Прохладная ватка, легкий, едва ощутимый укол… И вот Генриетте снова семь лет, она ест жидкую пшенную кашу, остатки собирает коркой хлеба. Старенькая бабушка лежит на печи.

— Собрала бы ты жимолость, Геточка. А я, глядишь, варенье сварю.

Геточка, совсем еще несмышленыш, хватает кувшин с самым узким горлышком. Ох, и влетит ей от матери! Но это потом. А пока она бежит со всех ног через огромный сад. Останавливается у дедушкиной яблони — погладить корявый ствол, загадать желание — и снова бежит. Жужжит над жимолостью жук. Кричит на пруду дикая утка. Джинка — помесь дворняги и спаниеля — кидается в камыши.

Вот это и была жизнь. А теперь что ей остается? Лежи и дыши, лежи и дыши, лежи и дышы, лежы и дышы.