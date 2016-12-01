В рамках «Международного театрального фестиваля Рахымжана Отарбаева» в наши края приехали гости с разных стран. Одна из них россиский литератор, фольклорист, кандидат филологических наук Марианна Дударева. Нам удалось поговорить с Марианной и узнать ее мнение о прошедшем мероприятии. — Здравствуйте Марианна, для начала хотелось бы сказать, добро пожаловать в наши края! С какими ожиданиями Вы приехали в нашу страну? — На фестивале Рахымжана Отарбаева мы с мужем, Валерием Дударевым, представляем московскую сторону — журнал «Юность» и РУДН. Дни «Юности» уже проходили в Казахстане, и редакция журнала очень полюбила эти земли. Я в гостях у бескрайних степей первый раз и это меня захватывает, хотя не так много успели пока посмотреть — заняты делами фестиваля. — Мы знаем Вас как литератора и фольклориста. Вы одна из почетных гостей «Международного театрального фестиваля Рахымжана Отарбаева». Ваше мнение об этом мероприятии?



— Сам проект очень интересен и тематически, и по своей структуре. Во-первых, Рахымжан – автор разноплановый, мы просмотрели постановки и на историческую тему, и на современную. Во-вторых, ни мнение критики, которая здесь представлена достаточно ярко, ни мнение автора не навязываются – зритель остается наедине с произведением. Однако в конце мероприятия и состоялось небольшое обсуждение и критики пришли к выводу, что все спектакли достойны первого места. — В ходе фестиваля Вы уже успели посмотреть несколько спектаклей, что вы скажете о них?

— Особенно ярко, на мой взгляд, была поставлена последняя неоконченная вещь на историческую тему. Она полна символов и некой недоговоренности (в хорошем смысле), что сближает ее с лучшими традициями драматургии начала XX века, возможно, с Л. Андреевым. Кроме того, она напомнила мне о емкой повести Отарбаева «Плач Чингисхана», опубликованной, кстати, в журнале «Юность» (в двух номерах). — Расскажите свое мнение о произведении «Слезы Чигисхана». Какова его роль в литературе? — Эта вещь историческая и метаисторическая, межнациональная одновременно. Именно в ней автор раскрывается перед нами как прозаик и как лирик: пейзажные зарисовки, сопровождающие или раздумья героя, или основные действия не навязчиво уводят читателя в философское, онтологическое пространство. Степь дана живой, дышащей (в сцене охоты, это особенно показательно). Чингисхан представлен человеком, обладающим не только бытовым знанием, но и приобщенным к стихии равнинного космоса и горнего мира. Именно это укореняет повесть в мировой культурной традиции. Для русской аксиологии также важен степной космос (чеховская «Степь», гоголевские степи), где герой остается один на один со стихией и собой. Отарбаев, описывая небо, облака, посылает своему герою как бы тайные знаки: «Изодранное в клочья белоснежное белое облако запрокинулось и перевернулось. На нем были начертаны буквы. «Чингисхан — Повелитель Вселенной». Разве это не завораживает и заставляет содрогнуться? Да! Перед нами человек архаических знаний. Именно такого героя не хватает, именно такой нужен читателю — чтобы помнил не просто историю, а знал и чтил силу и мудрость предков. Казахстанская степная земля особенная, напитанная и страданием, и являющаяся органически близкой нам. — Спасибо за интервью! Желаем Вам творческих успехов! Балнур Кызырбеккызы Источник — Литературный портал