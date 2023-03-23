 
 ночь чернильная кромешна на беззвездный небосклон
 надвигается неспешно атлантический циклон
  
 ждет эпической концовки пожилой панельный дом
 как и прочие хрущевки отошедшие на слом
  
 не смотри пятиэтажный на чужой шестой этаж
 отойдем и мы однажды в незначительный тираж
  
 а теперь зима такая что я вспомнил как в ночи
 на конфорках остывая грели кухню кирпичи
  
 да мой друг бывало всяко это нынче мы в тепле
 и питаемся не бякой быстрого приготовле
  
 парим красную горбушу разливаем ле пти ша
 а тогда за милу душу шла дешевая лапша
  
 это нынче в добром сбере ипотеки раздают
 чтобы был по крайней мере однокомнатный уют
  
 в недалекой балашихе в свежевыросшем жк
 где панельки небольшие и загажена река
  
 под названием пехорка что тут скажешь коль уже
 отмирает поговорка с милым рай и в шалаше
  
 счастье в юности наивной даже если год от го
 кроме как любви взаимной не имеешь ничего
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