Песня про биткоин

Я теперь давно уже не воин.
С завистью гляжу на молодежь.
Я сложу вам песню про биткоин,
Как он удивительно хорош.
Я в доцифровую жил эпоху,
Продвигался ощупью во тьме,
Чувствовал себя ужасно плохо,
Прямо скажем, по уши в дерьме.
Помню ослепительные пьянки,
Юные, веселые года,
Где швырял я доллары и франки,
Даже евро не было тогда.
Пропивал я деньги все, бывало,
Возвращался с мелочью в горсти.
И решил избавиться от нала,
Карточку в Сбербанке завести.
А совсем недавно, тут по пьяни
Вспомнив, что был бабник и нахал,
Я в каком-то грязном ресторане
Этой самой карточкой махал.
Пил я водку и сухие вина,
Честно нарывался на скандал,
И свои пароли и логины
Я при всех бесстрашно набивал.
А потом очнулся я от горя,
Весь в недоумении и крови.
Мне в больничном мрачном коридоре
Зашивали рану на брови.
Повторенье вечного сюжета,
Это моя ноша и вина.
Карточки при мне в наличии нету,
И на счете нету ни хрена.
И казалось, некуда деваться,
Плотно обступили силы зла,
Но пришла пора цифровизации
И с собой биткоин принесла.
Есть у нас биткоин, слава богу,
Лучшая из мировых валют.
Хакеры его похитить могут,
Но уж точно бровь не разобьют.
В голове нет места от пробоин.
Жизнь промчалась как электрошок.
Граждане, пришлите мне биткоин,
Я за это сочиню стишок.
Жизнь со мною обошлася люто
В наш жестокий электронный век.
Этим мне близка криптовалюта,
Я давно уж крипточеловек.
За биткоин буду я спокоен,
Он не рубль, не марка и не грош,
Не горит в огне, в воде не тонет,
И его так просто не пропьешь.
Говорил собравшимся Спаситель,
Удивив бесхитростный народ,
На земле сокровищ не храните,
Червь сожрет и вор их украдет.
Не спасти вам деньги от чудовищ
Ни в ларцах, ни в ямах, ни в трусах.
Место для хранения сокровищ
В голубых, бездонных небесах.
Но никто не понял в ту минуту
В грубой, озадаченной толпе,
Он имел в виду криптовалюту
Облачные сайты и т. п.
Скоро станет явным все, что тайна,
Наконец вздохну свободно я
И уйду из вашего офлайна
Навсегда в блаженные края.
Где играет музыку Бетховен,
Где струится несказанный свет
Подают там пиво за биткоин,
А за ваш вонючий доллар — нет.