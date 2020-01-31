Песня про биткоин

Я теперь давно уже не воин.

С завистью гляжу на молодежь.

Я сложу вам песню про биткоин,

Как он удивительно хорош.

Я в доцифровую жил эпоху,

Продвигался ощупью во тьме,

Чувствовал себя ужасно плохо,

Прямо скажем, по уши в дерьме.

Помню ослепительные пьянки,

Юные, веселые года,

Где швырял я доллары и франки,

Даже евро не было тогда.

Пропивал я деньги все, бывало,

Возвращался с мелочью в горсти.

И решил избавиться от нала,

Карточку в Сбербанке завести.

А совсем недавно, тут по пьяни

Вспомнив, что был бабник и нахал,

Я в каком-то грязном ресторане

Этой самой карточкой махал.

Пил я водку и сухие вина,

Честно нарывался на скандал,

И свои пароли и логины

Я при всех бесстрашно набивал.

А потом очнулся я от горя,

Весь в недоумении и крови.

Мне в больничном мрачном коридоре

Зашивали рану на брови.

Повторенье вечного сюжета,

Это моя ноша и вина.

Карточки при мне в наличии нету,

И на счете нету ни хрена.

И казалось, некуда деваться,

Плотно обступили силы зла,

Но пришла пора цифровизации

И с собой биткоин принесла.

Есть у нас биткоин, слава богу,

Лучшая из мировых валют.

Хакеры его похитить могут,

Но уж точно бровь не разобьют.

В голове нет места от пробоин.

Жизнь промчалась как электрошок.

Граждане, пришлите мне биткоин,

Я за это сочиню стишок.

Жизнь со мною обошлася люто

В наш жестокий электронный век.

Этим мне близка криптовалюта,

Я давно уж крипточеловек.

За биткоин буду я спокоен,

Он не рубль, не марка и не грош,

Не горит в огне, в воде не тонет,

И его так просто не пропьешь.

Говорил собравшимся Спаситель,

Удивив бесхитростный народ,

На земле сокровищ не храните,

Червь сожрет и вор их украдет.

Не спасти вам деньги от чудовищ

Ни в ларцах, ни в ямах, ни в трусах.

Место для хранения сокровищ

В голубых, бездонных небесах.

Но никто не понял в ту минуту

В грубой, озадаченной толпе,

Он имел в виду криптовалюту

Облачные сайты и т. п.

Скоро станет явным все, что тайна,

Наконец вздохну свободно я

И уйду из вашего офлайна

Навсегда в блаженные края.

Где играет музыку Бетховен,

Где струится несказанный свет

Подают там пиво за биткоин,

А за ваш вонючий доллар — нет.