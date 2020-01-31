Похороны предпенсионера

Вы тут про синее море Азовское,

А я все про горе, свое стариковское.

В гробике из тоненькой фанеры,

Опасаясь, что в любой момент он треснет…

Хоронили предпенсионера

Так и не дожившего до пенсии.

Был он грузчиком и инженером,

Поменял он многие профессии.

А скончался предпенсионером,

Так и не дожив до своей пенсии.

Прожил суетливую он жизнь,

Прежде чем затих в фанерном домике.

Строил он когда-то коммунизм,

Рыночную строил экономику.

Весь свой век он посвятил химерам,

Верил он глазам начальства честным.

Комсомольцем был и пионером

И ходил на акции протеста.

Медленно стекают на канун

Слезы стеариновых огарков.

Где в тайге в болотах он тонул,

Там качают нефть для олигархов.

Ничему-то он уже не рад

Ни «Крымнаш», ни краху Украины.

Если он оглянется назад,

За собой увидит лишь руины.

Под глазами черные мешки,

В предвкушении близкого застолия,

Тяжело дыша, его дружки

Гроб вносили в двери крематория.

Ни любви в них не было, ни веры,

Ни надежд на то, что он воскреснет.

Хоронили предпенсионеры

Друга, не дожившего до пенсии.

Ощущая горькое сиротство,

Расходились предпенсионеры

Раздражая своим видом руководство,

Подавая юным вредные примеры.

Скрюченные все, едва живые

И по жизни чисто не правы.

Бурно расцветающей России

Молодые требуются львы.

Львы, орлы, олени, куропатки

Гуси, рыбы, звезды, пауки,

Чтобы класть врагов на все лопатки,

А не выть на месяц от тоски.

Но в свой срок состарятся олени,

Куропатки, гуси, львы и рыбы.

Заскрипят усталые колени,

Станут мысли тяжкими, как глыбы.

В час, когда закончатся их силы,

Сложат никому не нужный прах

В мелкие дешевые могилы

В пластиковых урнах и гробах.