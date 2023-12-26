Анита Феверс

Осенью в издательстве «Полынь» вышел роман Аниты Феверс «Огневица». История, пропитанная славянской и балканской мифологией, становится одновременно и квестом, и детективом, и мрачным психологическим триллером в фэнтези-антураже. Ксения Пантюхова, блогер и PR-менеджер издательства «Полынь» выяснила, почему книга расширяет горизонты, как реальность повлияла на выдуманный мир и есть ли у романа связи с предыдущими текстами Аниты Феверс.

Как пришла идея создания мира Беловодья, в котором происходят действия романа «Огневица» и «Рагана»?

Все мы родом из детства, вот и моя любовь к сказочно-лесным историям тоже уходит корнями в те самые годы. Я по полгода проводила в деревне, расположенной в очень живописных местах. Реки, овраги, поля, луга — они словно вышли из сказок, и живое детское воображение с легкостью населяло их персонажами из прочитанных книг. А еще все самые теплые и радостные воспоминания тоже были связаны именно с деревней. Неудивительно, что именно такой сеттинг в книгах откликался мне сильнее всего. Когда пришла идея «Раганы», первое, в чем я была уверена на все сто — так это в том, что ее мир обязательно должен быть полон лесов, холмов и мифологических существ. Можно сказать, что идея не пришла — она просто выросла вместе со мной и в конце концов стала книгой.

Есть ли у персонажей книги прототипы? Кто они?

Прототипов нет, потому что я не списываю героев с кого-либо целиком. А даже если и вдохновляюсь кем-то, то беру лишь отдельные черты — те, что кажутся мне наиболее подходящими именно этой личности. Ну и, конечно, у героев (в основном главных) точно отыщутся несколько черт меня самой: для меня это как тонкая ниточка связи, позволяющая лучше понять своих персонажей.

Пересекается ли «Огневица» с «Раганой», твоей первой книгой?

Да, пересечения есть. Действие обеих книг происходит в одной и той же стране — Беловодье. Хронологически события «Огневицы» начинаются спустя десятилетие после событий «Раганы». Один из главных героев «Огневицы» — Марий Болотник — был таковым и в «Рагане», но в «Огневице» он выходит на передний план. Ну и парочка знакомых персонажей из «Раганы» на страницах «Огневицы» тоже встретится.

Несмотря на то, что происходящее в «Рагане» оказывает влияние на мир и, фактически, на сеттинг «Огневицы», читать их можно в любом порядке: обе книги одиночные, с разными героями, и сюжетные линии друг от друга не зависят.

Почему книга будет 18+? Есть ли в книге какие-то жесткие моменты или эпизоды, о которых нужно предупредить читателя?

В книге есть сцена передачи дара, сопровождаемая сексуальным насилием (без подробного описания), рейтинг присвоен из-за нее. В остальном ничего такого, что стоило бы оговорить отдельно.

Расскажи немного про персонажей «Огневицы». Изменился ли сеттинг по сравнению с «Раганой»?

Главное, что мне хотелось сделать с сеттингом — развернуть его из крохотной, камерной локации «Раганы» в полноценный яркий мир. Потому герои «Огневицы», в отличие от первой книги, не сидят в одной деревеньке, а пересекают полстраны в поисках решения своих проблем. Попутно они забредают в города и села, попадают в зачарованный лес, ночуют под звездами, встречают иноземцев, представителей других народов, нечисть, живников — и их глазами читатель видит уже более масштабную картинку.

Персонажей в «Огневице» тоже значительно больше, чем было в «Рагане». На первый взгляд может показаться, что есть главная героиня и трое ее спутников, но, по сути, главными являются все четверо плюс глава школы огненных колдунов.

Итрида — та самая Огневица — простая деревенская девушка. Она полукровка: дочь уроженки Беловодья и кочевника-авара, дитя войны. Из-за такого наследия ей и раньше приходилось несладко в родной деревне, но однажды она оказалась не в то время не в том месте, и ее жизнь разрушилась до основания. Итрида покинула родные края, собрала вокруг себя таких же поломанных душой спутников и выживала как умела. Но прошлое настигло ее и теперь грозит уничтожить все, что стало ей дорого.

Бояна — сирота. Ее отец хотел сына, и рождение Бояны стало для него огромным разочарованием. Его холодность и презрение свели мать Бояны в могилу, а сама она чуть не погибла и спаслась лишь благодаря Итриде. С тех пор они неразлучны.

Храбр — сын оборотня. Он наотрез отказался вести такой же образ жизни, полный крови и убийств, как его отец, и пытался прижиться среди людей. Но те оказались слишком жестоки к мальчику, в чьих жилах текла кровь живника, и полумертвый Храбр оказался на тракте, где его подобрали Итрида и Бояна. В благодарность за спасение он стал для них защитником и опорой.

Даромир — перекати-поле, гуляй рванина, парень без царя в голове и все остальные нелестные эпитеты, которые только приходят на ум. Большая проблема для остальной троицы бродяжников, но с талантом к ядам и обращению с замками, который им нужен. Почему Даромир прибился к их компании, знает только он сам. Но избавиться от него оказалось сложнее, чем вычесать репьи из собачьей шерсти.

И, наконец, Марий Болотник — глава школы Дейва, в которой обучают огненных колдунов. Властный, уверенный в себе, талантливый чародей, он неожиданно сталкивается с тем, чего быть не может, — с женщиной, владеющей огнем. Теперь для него это не только вопрос безопасности Беловодья, но и личный интерес, сложная загадка, разгадать которую он готов любой ценой.

От того, какие решения будут принимать эти пятеро, будет зависеть, уцелеет ли мир или сгорит в пламени Огневицы.

Кто такая Огневица? В чем заключаются ее способности?

Огневицей назвала Итриду ее наставница. В мире Беловодья нет фамилий, но есть второе именование — его дают в детстве, но оно может измениться с возрастом, если человек прошел через какие-то значимые события. Для Итриды обретение дара огня оказалось не просто значимым событием, а тем, что в корне изменило всю ее жизнь. Ее прозвание уникально — других Огневиц в Беловодье нет и не было. Будут ли? Кто знает.

Само по себе слово «огневица» несет сразу несколько смыслов. Оно и о гневе, ярости, необдуманности решений — то есть обо всем, с чем Итриде приходится справляться. И в то же время об огне как защите от сил зла и беды. Как две стороны одной монеты. Итриде и всем, кто ее окружает, предстоит раз за разом делать выбор одной из этих сторон.

Что планируешь написать дальше?

Сейчас у меня в работе вторая часть дилогии «Разделенные» о мире, похожем на викторианскую Англию с техномагией, противостоянием человека и природы, концепцией Избранных. После нее в планах стоит третья книга из мира Беловодья, но дело будет происходить в другой стране. Дальше пока не загадываю: я пишу медленно, и приходящие идеи частенько перегорают к моменту, когда на них появляется время.

И расскажи, как тебе новое оформление, потому что оно отличается от твоего предыдущего издания?

Мне нравилось предыдущее издание. Но новое нравится еще больше: в нем больше глубины, маленьких интересных деталей, оно кажется более тщательно нарисованным, и в то же время общая задумка, с которой я пришла когда-то к Наташе Динер, художнице, осталась неизменна. Особенно впечатляет, как преобразился задник: по секрету шепну, что на нем изображена сцена из книги, сама по себе весьма яркая и напряженная. Объятый пламенем дом и фигурка в окне, молящая о помощи, — очень символично получилось. А еще нравится след от когтей на корешке — привет от огненного волка, выглядывающего из-за спины Итриды. Немного жаль только, что с обложки убрали воронов и вороньи перья, ведь они играют не менее важную роль в сюжете, чем волки.