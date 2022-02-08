Поисково-спасательный отряд

«ВНИМАНИЕ: ПРОПАЛ РЕБЕНОК!

В Москве в районе Сокол разыскивается 13-летняя Арина Вяземская, которая пропала 20 мая 2018 года, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Арина Вяземская, 13 лет

Приметы: рост 158 см

худощавого телосложения

глаза голубые, волосы светлые ниже плеч

Была одета: серая кофта с капюшоном, синие джинсы, бежевые кроссовки».

— Мама, ты идешь? Вон наш ряд!

Я пробежала глазами ориентировку на пропавшую девочку и погасила экран мобильного.

— Иду, Катюш. Я после спектакля отъеду по делам, посидишь с бабушкой, хорошо?

Катюха тряхнула белобрысой головой, что должно было обозначать кивок, и побежала занимать места. За последние пару лет дочка вытянулась и сильно повзрослела. Уже и ребенком не назовешь — обидится. В свои десять почти подросток.

Я кое-как влезла на затертый неудобный стул с промятой спинкой и открыла чат.

Маша:

Выездным группам, сбор возле 2-го выхода из метро «Сокол» в 19:00.

Старший на месте — «Искра».

Форма одежды — город. С собой фонарь, блокнот, ручка, ориентировки, скотч, ножницы.

16:48

С ориентировки на меня смотрел упрямый подросток. Девочка явно не желала фотографироваться: зубы стиснуты, смотрит в сторону. Во взгляде недовольство, нетерпение.

Снова «бегунок».

Бегунками мы называем детей, сбежавших по собственной воле. Сейчас тепло, решиться на такое легче, чем зимой, и количество поисков возросло. Сообщения о пропаже приходят несколько раз в неделю.

В фонд «Поиск пропавших детей» я пришла полгода назад, когда посмотрела фильм Звягинцева «Нелюбовь». Помню, как меня удивила возможность помогать в таком геройском и крутом деле. Оказалось, что попасть в поисково-спасательный отряд, а если коротко — ПСО, несложно. Люди там нужны всегда и для выходов, и для удаленной работы.

Моя мама как раз переехала поближе, в соседний подъезд, и у нее появилась возможность помогать с Катюшкой. Она давно обижалась, что мало видит внучку.

Какое-то время она ворчала по поводу моего интереса к поискам: «Что, в детстве в супергероев не наигралась?» Но это, если честно, только усилило мою решимость.

И я записалась в волонтеры.

Поэтому вместо уютного парка вечером меня ждала чужая, незнакомая, неблагополучная Москва.

Поиски

Яркие тени стволов и веток перечеркивали широкие полосы солнечного света. Асфальтовая дорожка превратилась в сказочную тропу. Даже скучные высотки-муравейники преобразились в лучах закатного солнца и почти нравились мне сегодня.

Неужели в такой вечер кому-то может быть плохо?

Грозовое небо и ветер, серые листья, ливни и грязь — вот подходящая атмосфера для преступлений, побегов, скандалов.

А сегодня время влюбленных на лавочке, пикников на траве и неспешных прогулок.

— Аня, отрабатываем площадки и магазины!

Я сегодня в паре с Олей. Она в отряде несколько лет. Кажется, Оля создана для этой работы. Даже выглядит как спасатель — крепкая, высокая, спортивная. Позывной «Искра» ей подходит. У нее есть и дети, и муж, и основная работа, а она все равно везде успевает. Не пойму, как ей это удается.

Сейчас мы осматриваем детские площадки, опрашиваем дворников, бабушек у подъездов, мам с колясками. Затем осмотр сетевых магазинов: туда бегунки часто отправляются отдохнуть, добыть еды и воды, сходить в туалет.

После отчета Маше, нашему координатору, мы получим распоряжения о дальнейшей работе. Координатор — квалифицированный, подготовленный специалист. Только он видит картину в целом и имеет доступ к персональным данным. Он же и общается с родителями и органами. И распределяет задачи между волонтерами, контролирует каждый выход.

Я даже не знаю всех обстоятельств пропажи, только самое основное: девочка не вернулась из школы в четверг, в двенадцать ночи родители заявили в розыск, утром обратились в наш фонд. Все родственники живут далеко, и девочка находится предположительно в своем районе. Других подробностей нам не сообщили.

Если до темноты не найдем Арину, скорее всего, поступит распоряжение обходить ближайшие к месту проживания подъезды. Там дети часто остаются на ночь.

Это страшно, когда ребенок убегает. Какими бы взрослыми и самостоятельными ни казались нам подростки, длительное пребывание на улице может угрожать их жизни. Они ввязываются в кражи, знакомятся с опасными людьми, замерзают, заболевают, травмируются.

А самое страшное: они не хотят, чтобы мы их нашли. Хотят, чтобы мама переживала. Чтобы родственники обыскали весь город, оценили потерю, и жизнь волшебным образом изменилась. Но попадаться «ментам» и спасательным отрядам они не планируют. Не доверяют. И искать от этого легче не становится.

Большинство детей находятся.

Но бывают несчастные случаи. Бывают смерти.

Бывают ненайденные дети.

Каждый раз, выходя на поиск, я читаю про себя мантру: «Найдись, найдись живым и невредимым, вот-вот сейчас, вот в этом подъезде…»

Это тяжело.

Но что-то меня здесь держит. И это не геройство.

— Аня, там подкрепление подъехало, Лика и Вадим. Так что, если тебе к дочке надо, ты езжай домой. Я Маше отчитаюсь.

— Хорошо. Надеюсь, утром не будет повода увидеться.

— Надеюсь. — Оля приобняла меня и побежала встречать ребят.

Сегодня возвращаюсь ни с чем. А так хочется, как после работы: отключить телефон, и все, отдыхаем, радуемся жизни. Но пока поиск не завершен, Арина будет жить в моей голове и просить о помощи.

До дома доехала, все в порядке.

20:08

Катя

— Мама, твой ход, проигрываешь!

Катя — особенная девочка. Конечно, так говорит каждая мама о своем ребенке. Но Катя не похожа на знакомых мне детей. И на меня не похожа. Упорная в занятиях, успешная, самостоятельная. Немного застенчивая с новыми людьми, но замкнутой ее не назовешь.

Я такой не была. Я капризничала, нервничала, замыкалась. У нас с мамой всегда были сложные отношения. Она хамски нарушала мои хрупкие личные границы, и я каждый день мечтала остаться одна.

«А что ты делаешь, а зачем, а кто, а почему?» — тошнит от этого. Ноль поддержки, максимум критики. «Подарок покупной? Могла и своими руками сделать!», «Спорт? Да когда ты последний раз на физкультуру ходила?», «Художник? На Арбате стоять будешь, картины продавать?»

Приятно познакомиться. Я — Аня, неспортивный менеджер на удаленке, без особых знаний, коммуникативных навыков и веры в себя.

Единственное, за что меня хвалили, — помощь по дому. Я могла бы стать непревзойденной уборщицей. Серенькая, незаметная, скучная. И внешне, и внутренне.

Ни одному ребенку не желаю прочувствовать это на себе.

Ни за что не буду лезть к Кате в личные дневники, контролировать каждый шаг и выбор занятий. Не буду критиковать ее выбор.

Если бы мне дали возможность ошибаться, узнавать себя, бывать одной, наверное, я могла бы стать кем-то другим. Может быть, дизайнером, психологом или даже писателем. Умела бы общаться, не тратя время на тщательный подбор слов. И сделала бы уже ремонт в этой дурацкой маминой квартире.

Я задумчиво открыла новую карточку и выложила на стол. В «Каркассон» Катя давно играет лучше меня. Она вообще намного активнее и азартнее. Я вот терпеть не могу соревноваться. Даже в настольных играх. Готова любую победу отдать, лишь бы все были счастливы, а я спокойна.

Как хорошо, что она не такая.

Телефон в кармане неожиданно завибрировал.

Оля:

Анютка, привет! Мы сегодня снова в паре. Молодец, так часто выходишь! Буду ждать на Соколе в 16:00!

14:05

Люблю выходить на поиски с Олей. Она очень поддерживала меня, когда я пришла, помогала освоиться. И сейчас всегда старается подбодрить.

На поиски я специально вызвалась пораньше. Днем Катя может оставаться одна, справляется. Так не придется просить маму зайти.

Оля, привет! Спасибо! Постараюсь приехать заранее!

14:21

Нашли

— Нашли, нашли!

— Кого нашли? — От неожиданности я не сразу поняла, о чем речь.

Но сияние в глазах Оли могло значить только одно.

— Бегунью нашли! Тетка родная позвонила. Наталья, кажется. Призналась, что Арина у нее. Тетка и не знала, что девочку ищут, та ей наплела, что родители в курсе, мол, уехали по работе и до них не дозвонишься. Дети, если надо, такого напридумывают, что следователь не разберется. И чего ей дома не сидится?.. Маша говорит, родители адекватные. Хотя кто их знает.

— Да уж. Мою маму тоже все считали милой и доброй. Она такой и была — с другими. А на меня собак спускала. Вроде ничего страшного не делала — не била, не пила, учиться помогала. Но мне так плохо было! Тесно от вечного внимания и критики. И знаешь, Оль, я ведь тоже сбежать хотела. Но не решилась.

Сейчас Маша свяжется с оперативником по делу Арины и закроет заявку.

Надеюсь, у нее все будет хорошо.

Реабилитация

— Ну, как думаешь, поможет? — на ходу спросила Оля.

— Да вроде они нормальные, заинтересованные. Может, и сработает.

— Ты готова, Ань?

Нет. Я совсем не готова! Прошла всего неделя с поисков Арины. Дело закрыто, но родители беспокоятся за отношения с дочкой.

Маша с Олей предложили мне попробовать себя в качестве наставника.

В фонде «Поиск пропавших детей» есть специальная программа реабилитации после побегов — «Наставник». С подростками и родителями общаются психологи, проводятся познавательные и развлекательные занятия. Она нужна, чтобы дети не сбегали повторно.

Мне всегда нравилось это направление, но самой выступать в роли наставника слишком ответственно!

— Аня, хватит себя недооценивать! В реабилитации нужны люди. Ты и образование получила подходящее, и с людьми по-доброму общаешься, отзывчивая. Тебе надо попробовать! Маму зовут Елена Викторовна, отца — Андрей Михайлович. — Оля почти заталкивала меня в подъезд.

Черт возьми. Это все не обо мне! Я со своим желанием угодить совершенно не умею говорить нет. Ну какой из меня наставник? Ни дня практики не было, образование за уши притянуто.

С трясущимися коленями я поднялась на восьмой этаж. Позвонила в дверь и вздрогнула от резкого звука. Дверь открылась почти сразу.

— Анечка? Меня предупредила ваша старшая, что вы придете. Проходите, пожалуйста. На кухне будет удобно? Будете чай или кофе? — Передо мной стояла красивая темноволосая женщина, аккуратная, легкая, изящная.

— Дай человеку войти спокойно! Здравствуйте, Анна! — В коридор вышел отец Арины, протянул руку, словно деловому партнеру. Уверенный, серьезный.

Они оба выглядели настолько нормально, что я растерялась.

— Здравствуйте. Спасибо, я, наверное, откажусь от чая. У меня не очень много времени.

Мы прошли на кухню.

На меня нетерпеливо смотрели две пары воспаленных глаз.

Я вздохнула — как-то очень громко и резко.

И рассказала.

Рассказала о себе все, с самого начала. О детстве и юности. О том, какие моменты меня ломали. Как на всю жизнь запомнила фразу «А тебе-то зачем?»

Рассказала, как важно было слышать искренность в мамином голосе. Как хотелось узнать ее ближе. Как нужна была не фальшивая поддержка, а настоящая вера в меня.

Мы разговаривали долго. Об Арине, о том, как она чувствует себя сейчас. Пытались понять, что могло ее обидеть и чего ей не хватало.

Елена Викторовна оказалась чуткой мамой, немного тревожной — и оттого, возможно, опекала сильнее, чем надо. Андрей Михайлович, напротив, сдержанный и твердый, мог показаться ребенку холодным и бесчувственным.

И их Арина — чувствительная, эмоциональная, яркая девочка. Хочет стать актрисой. Мечтает о непонятных родителям приключениях.

И все.

Ничего такого, что могло бы вызывать серьезные опасения. Никаких пьющих родственников. Брошенных детей. Бедности. Разрухи.

Ничего, что не решалось бы разговором.

Просто подросток, которого перестали понимать мама и папа.

Как легко они потеряли эту дружбу, связь со своим ребенком. Не заметили, что Арина выросла и учится стоять на своем. Выбирать. Принимать решения. И сами не поняли, как попали в эту ситуацию.

Ближе к семи вечера за мной зашли Маша с Олей — пора было возвращаться домой.

— Елена Викторовна, Андрей Михайлович, если решитесь участвовать в программе реабилитации, свяжитесь со мной. Сможете пообщаться с психологом. Может быть, и наша Анна подключится! — Маша еле заметно подмигнула мне.

Мы тепло попрощались с родителями и двинулись к метро.

Навалилась усталость. У меня едва хватало сил переставлять ноги.

Я проспала всю дорогу до своей станции, как будто не ложилась неделю.

Уже подходя к дому, прочитала сообщение:

Маша:

Знаю, ты еще не определилась с участием в программе.

Но Арина осталась пока у тетки. Родители подумали и разрешили ей пожить отдельно. Говорят, что не хотят давить и постараются дальше сами разобраться. Так что с этой семьей пока отбой.

Ты сегодня отлично поработала.

19:46

Как, Арина осталась? Я перечитала сообщение. Все так: они прислушались к своей дочери.

Оказывается, бывают и такие родители.

Где ты?

Я отперла дверь, скинула сумку и прошла на кухню.

— Катюша! Я дома!

Из приоткрытого окна доносились детские крики с площадки. Стоит такая погода, а мы почти не выходим из дома.

— Знаешь, я в последнее время совсем заработалась. Может, прогуляемся?

Тишина. В наушниках она, что ли?

— Катя! Где ты?

Я прошла в ее комнату. Никого. Внизу живота пробежал холодок.

— Катя-я!

Перед глазами начали мелькать фотографии детей, которых я искала. Меня замутило. Мысли обрывались и перебивали друг друга.

«Звонить, звонить в ПСО, нет, нельзя, сначала полиция, почему меня не было дома? Катя, Катюша, Катенька, что-то не так, может быть, она… куда она могла… почему я… ключи…»

— Стоп, — прошептала я — Стоп. У тебя не было ключей от нижнего замка. Ты не могла закрыть дверь на два замка.

Я нервно открыла сумку, с третьего раза достала телефон и, не попадая по значкам, нажала кнопку вызова.

Мама, конечно, ждала моего звонка.

Где ты

— Зачем ты забрала ее? Что случилось? Почему не предупредила? — я влетела в квартиру и, не разуваясь, прошла внутрь.

— Ничего не случилось! Мать с ней плохая случилась, вот что! Сидеть надо с ребенком и гулять с ним!

Мне показалось, что по лицу этой женщины проскользнула злорадная ухмылка.

Катя робко вышла ко мне. Испуганная, бледная.

Я схватила ее за руку, вытащила из квартиры и поспешила в лифт, не слушая ругань, несущуюся вслед.

— Мамочка, ты чего, отпусти меня, я уже большая! Отпусти!

Я наконец смогла разжать руку, и Катя отступила от меня на шаг.

— Она больше не станет забирать тебя без спросу, я обещаю!

Сердце колотилось в груди, в висках, под коленями. Как она могла?

— Это я попросила меня забрать.

Я замерла. Ничего не понимаю.

— Мама, я не думала, что ты будешь так волноваться, извини меня! — Катя расплакалась. — Просто тебя совсем нет дома, и ты не рассказываешь, куда уходишь, и не любишь со мной играть!

— Катенька, но мы же играем, и гуляем вместе, и в театр вчера ходили. — Я почти плакала вместе с ней. — Я думала, ты сама хочешь оставаться одна!

— Я хочу быть там, где ты!!! — Катя прижалась ко мне, рыдая и дрожа худеньким телом.

Меня пронзило резкое чувство вины, боли и сожаления.

Когда я успела отдалиться? Когда перестала быть близким человеком для нее? Почему не заметила беды у себя под носом?

Я бегаю за чужими детьми, рассказываю родителям, как жить, и не замечаю проблем с собственным ребенком.

— Катя, прости меня. Теперь я буду там, где ты. Всегда буду там, где ты.

О сложностях и любви

Оля:

Аринка вернулась домой, представляешь? И дня не прошло! Родители передают спасибо всем, кто участвовал в поисках!

09:15

Намного проще увидеть проблемы других. Разобрать их по полочкам. Сравнить со своей ситуацией и решить: «Это случилось, потому что вы здесь и там не правы. А у меня все по-другому, поэтому со мной такого не случится».

Но это самообман. Случиться может с каждым.

Намного проще жалеть себя и переносить на детей свой опыт, чем разглядеть их чувства.

Я спасала дочку от того, чего боялась сама, — навязчивости, наглости, неуважения, вмешательства. А она хотела тепла и близости. Искренности. Быть со мной рядом.

Намного проще быть хорошей для чужих, чем для близких. Уступать, приходить заранее, быть отзывчивой.

Этакая доброта из страха брать ответственность на себя.

Мне надо было о многом подумать.

Утром я позвонила маме, хотела поговорить. Но, наверное, не все родители готовы слышать. И не все дети готовы с этим мириться.

Поэтому она через неделю переезжает обратно, на другой конец города.

Осталось решить пару вопросов с волонтерством.

— Алло, Маша? — Я вздохнула. — Я не могу больше участвовать в поисках. Всю ночь думала. Ведь я не детей искала, а решала собственные проблемы с мамой, что-то ей доказывала. И, занимаясь этим, запустила отношения с дочкой. Сначала мне надо позаботиться о себе и своей семье. Позаботиться о том, чтобы сделать двух самых близких людей счастливыми. Дочку и саму себя.

— Хм. Вот это да. Хорошо, Ань, я тебя поняла. Но если передумаешь, мы тебе всегда рады! Возвращайся.

— Не буду обещать. Не уверена, что это мое. Но, знаешь, я тут купила себе литературные курсы. Я обязательно напишу рассказ о нашем поисковом отряде.

Обязательно напишу.

Ведь если я, взрослая, не сумела решить проблемы с мамой, то как сложно это дается подросткам?

Они всегда будут убегать. Даже из «благополучных» семей.

И родители должны знать, что так бывает и что есть люди, которые хотят и могут помочь.

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