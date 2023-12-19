Поэзия
Татьяна Стоянова

Из итальянского цикла

19 декабря 2023, 11:15

залив поэтов

 кто я
 где я
 морская звезда
 выброшенная на берег
 залива поэтов
 ты ищешь ее всю жизнь
 но никак не можешь найти
 потому что на самом деле
 из меня уже сделали подставку
 для выгоревшей свечи
 в той самой забегаловке
 где ты потерял надежду
 она еще помнит призрак Шелли
 утонувшего в этой воде
 но не узнала моих
 первоначальных очертаний
 в этом уродливом обломке моря
 допей вино
 и выходи на берег

13 июля 2023 года

снятие с креста

 на картине тинторетто
 снятие иисуса с креста
 мертвые руки спасителя
 большие и тяжелые
 безжизненно свисают с тела
 они словно вылеплены
 из желтой глины
 и не просушены до конца
 кажется сейчас распадутся
 вернутся в ту землю
 из которой были сделаны
 в свою изначальную материю
 станут этой землей
 станут началом
 какой-то новой жизни
 если моя ладонь
 кленовый лист
 то я хочу
 чтобы все деревья
 росли в этой самой земле
 в этом вывернутом наизнанку
 обретенном после
 телесного распада
 небе

18 июля 2023 года

плач младенца

 младенец-бог
 смотрит изнутри
 грудной клетки
 богоматери
 как из гладкого
 золотого яйца
 его скорлупа
 звуконепроницаема
 но светоносна
 этот свет
 вспарывает мой пустой
 черный живот
 словно золотой иглой
 и я кричу
 изнутри своей темноты
 голосом этого младенца
 захлебываясь от плача

22 июля 2023 года

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