Из итальянского цикла

залив поэтов

кто я где я морская звезда выброшенная на берег залива поэтов ты ищешь ее всю жизнь но никак не можешь найти потому что на самом деле из меня уже сделали подставку для выгоревшей свечи в той самой забегаловке где ты потерял надежду она еще помнит призрак Шелли утонувшего в этой воде но не узнала моих первоначальных очертаний в этом уродливом обломке моря допей вино и выходи на берег

13 июля 2023 года

снятие с креста

на картине тинторетто снятие иисуса с креста мертвые руки спасителя большие и тяжелые безжизненно свисают с тела они словно вылеплены из желтой глины и не просушены до конца кажется сейчас распадутся вернутся в ту землю из которой были сделаны в свою изначальную материю станут этой землей станут началом какой-то новой жизни если моя ладонь кленовый лист то я хочу чтобы все деревья росли в этой самой земле в этом вывернутом наизнанку обретенном после телесного распада небе

18 июля 2023 года

плач младенца

младенец-бог смотрит изнутри грудной клетки богоматери как из гладкого золотого яйца его скорлупа звуконепроницаема но светоносна этот свет вспарывает мой пустой черный живот словно золотой иглой и я кричу изнутри своей темноты голосом этого младенца захлебываясь от плача

22 июля 2023 года