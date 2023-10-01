Кем был бы Маяковский в XXI веке?

Елена Тюрина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН

О новаторстве Владимира Маяковского много говорили еще при его жизни и весь ХХ век, но только спустя почти 100 лет стало понятно насколько он опередил свое время. Поэт перед смертью в поэме «Во весь голос» пророчествовал:

Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. <…> и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима.

Мощь и экспрессия лирического гения Маяковского проложили свой путь не только сквозь года, но и континенты. Он стал одним из самых переводимых российских поэтов и у него больше переводов на иностранные языки, чем у А.С. Пушкина и С.А. Есенина. Смысл и энергетика его стихов не потерялась даже в двойном переводе. Во время Второй мировой войны китайцы для поднятия боевого духа своих солдат перевели военно-агитационные стихи Маяковского, но не с русского, а уже в переводе с английского и они оказывали сильнейшее воздействие на военных.

Главный принцип своей эстетики Маяковский сформулировал так: нужно забегать вперед и «тащить понятое время»[1]. Что он и делал. Создал свой новаторский стиль в поэзии и осовременил жанры рекламы, политического плаката.

Если бы Маяковский жил и творил сейчас, в XXI веке, сразу несколько его талантов были бы актуальны.

Во-первых, велика вероятность, что Маяковский мог быть рэпером. Рэп – это социальные тексты на злобу дня, а в творчестве Маяковского их очень много. Плюс особый сильный, низкий голос Маяковского, его манера исполнения, четкий ритм – для создания которого он делал зрительное деление стиха в форме лесенки. Они как будто специально созданы для рэпа.

Во-вторых, «Окна РОСТА», где картинка, соединена по смыслу и художественно с небольшим текстом – это прототип современных постов в социальных сетях. Наверное, Владимир Маяковский был бы блогером миллионником, учитывая, что он харизматичный, с яркой, запоминающейся внешностью, стильно одевался, громко говорил, у него были яркие любовные истории с Лилей Брик, Татьяной Яковлевой, Вероникой Полонской и другими женщинами. Его поездки за границу, откуда он Лиле привез автомобиль, которых тогда было еще очень мало на улицах, – за всем этим бы народ наблюдал, как за сериалом, раскрыв рот.

Если бы Маяковский имел прямой контакт со своей аудиторией, которую сейчас дают соцсети, он смог бы доносить свои мысли и переживания напрямую своим читателям и, возможно, считал бы себя более понятым современниками, а для него это было важно, и его судьба, могла бы иначе сложиться.

В-третьих, несомненно, Маяковский был бы главным и гениальным рекламщиком страны и, возможно, мира. Все те законы рекламного текста, которые он интуитивно использовал в рекламе в начале ХХ века во времена НЭПа – эти законы сформулированы и прописаны в учебниках по рекламе в конце ХХ века и применяются во всем мире.

И в добавление, можно отметить, что Маяковский и футуристы любили использовать в стихах авангардную пунктуацию или, вернее, ее отсутствие. Этим они очень напоминают современных школьников, которые в большинстве своем в мессенджерах все пишут без запитых, точек, заглавных букв.

ХХI век требует по-новому осмыслить талант и творчество Маяковского. Понимание этого пришло еще в 1990-е годы, когда предыдущее 13-томное собрание сочинений поэта (М.: Гос. изд-во худож. лит., 1955-1961) стало морально устаревать, особенно комментарии с идеологической заданностью советской эпохи. Усовершенствовались к тому времени и текстологические принципы подготовки текстов. Раньше для собрания сочинений выбирался текст произведения по последнему прижизненному изданию писателя, как бы юридически (он, кстати, мог быть и больше всего подвергнут цензуре или автоцензуре), а сейчас выбор текста делается с учетом последней творческой воли автора.

К отмечаемому в 2023 году 130-летию со дня рождения Маяковского, в издательстве «Наука» вышли первые пять томов академического собрания произведений В.В. Маяковского в 20-ти томах, подготовленные учеными Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук. Это издание стало уже 4-ым научным собранием сочинений поэта и является новым словом в изучении его творчества и текстологии.

Первые четыре томах вышли в 2013-2016 годах – это все стихотворное наследие Маяковского. В конце 2022 года из печати вышел 5-й том поэм, написанных в 1915-1922 гг.: «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Война и мир», «Человек», «150 000 000», «Люблю», «Пятый интернационал». В отличие от предыдущих изданий здесь представлены целиком две цензурные дореволюционные редакции поэм «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник», где вместо изъятых слов оставлены пропуски или точки.

Готовится серия томов «ОКОН РОСТА» и в 2024 году выйдет 19-м том записных книжек в двух книгах. Это особенный том, собранные в нем записные книжки никогда ранее вместе не издавались, считались необязательным и дополнительным материалом, хотя сам поэт говорил, что «Эта “записная книжка” – одно из главных условий для делания настоящей вещи. Об этой книжке пишут обычно только после писательской смерти, она годами валяется в мусоре, она печатается посмертно и после «законченных вещей», но для писателя эта книга – всё»[2]. Именно в записных обнажились и переплелись творчество, личная жизнь, любовь и бытовые вопросы. Для читателей и особенно для исследователей творчества Маяковского – расшифровка и публикация записных книжек даст новый толчок к изучению и его пониманию.

74 записные книжки объемом 100 авторских листов – больше 1000 страниц, введут в научный оборот 500 человек из окружения поэта. В них стихи, тезисы выступлений, любовный дневник, посвященный Лилечке, записи для памяти, много адресов и телефонов, рисунки, словарь иностранных слов для заграничных поездок, автографы и записи других лиц, например актера и певца Леонида Утесова с просьбой к администратору театра пропустить Маяковского на его концерт и дать место получше.

Следует обратить внимание, что это не собрание сочинений, а собрание произведений. Новаторство издания заключается еще и в том, что Маяковский был не только поэтом, но и художником. Шесть томов с иллюстративным материалом будут интересны не только литературоведам, но и искусствоведам, занимающимся русским авангардом. Владимир Маяковский был одним из самых ярких представителей русского авангарда ХХ века и у него немало совместных работ с Родченко, Малевичем, Мейерхольдом.

Собрание произведений в 20-ти томах более расширенное по составу. Читатель откроет для себя 500 новых текстов и рисунков Маяковского. Разысканы не публиковавшиеся в собраниях сочинений агитстихи, политические и социальные плакаты, реклама.

Впервые вместе публикуются 3000 рисунков к политическим плакатам и 6000 подписей к ним, составившие 4-х тома «Окон РОСТА», которые будут напечатаны целиком, а не один текст, как было в предыдущих собраниях сочинений. Таким образом, учитывается единство текста и рисунка плаката, которые друг без друга не могут полноценно восприниматься. В заключении следует обратить внимание, что агитационные стихи Маяковского, особенно периода Первой мировой войны и начала 1920-х годов являются еще и яркими свидетельствами истории нашей страны и политической и экономической ситуации в мире, которые невозможно переписать, зачеркнуть или забыть. Они актуальны и созвучны сегодняшним мировым событиям, на эти стихи можно опираться, учиться и извлекать из них уроки истории.

Например, стихи Маяковского для «Окон РОСТА» 1920 года о политических взаимоотношениях большевистской России с Англией, которую тогда возглавлял премьер-министр Ллойд Джордж, и Польшей – во главе с Юзефом Пилсудским. И о бывших союзниках России по Антанте после подписания Брестского мира в 1918 году.

МЫ И АНТАНТА

1. Оружие дипломатов Антанты — язычище. 2. Так наврут европейскому рабочему, что не наврешь чище! 3. «Мы-де ни Врангелю не помогаем, ни Польше, 4. мы, мол, мира желаем, чего больше!» 5. А ихние наймиты здесь же рядом в Польшу шлют снаряд за снарядом. 6. Попробуйте поверьте — доверуетесь до смерти! 7. Рабочие, забудьте дипломатический язык. Ваш язык — пушечный зык! 8. Разговоры — ерунда, разговоры — нуль! Язык рабочего — язык пуль! 9. Речь одна в положеньи таком — не языком вертеть, а штыком!

Ллойд-Джордж Пилсудского поддерживает,

говорит: «На чай тебе дам, лакей мой милый».

А Пилсудский погромом по украинским городам идет.

Значит и Ллойд-Джорджи — его поддерживающие — сами громилы.

Врангеля мы добили.

Антанта с нами ничего не могла поделать дубьем.

Теперь рублем побить нас собираются.

Товарищи! Больше трудовой дисциплины, —

тогда и на хозяйственном фронте мы Антанту добьем.

Для этого научного собрания произведений были разработаны новые принципы подачи стенограмм, где даны не только слова выступлений Маяковского, но впервые в сжатом виде приводятся ответы других выступающих, воссоздавая тем самым подлинный контекст эпохи. Будут напечатаны 3 ранее не публиковавшиеся стенограммы.

В издаваемом сейчас собрании произведений проведена заново подготовка текстов по принципам текстологической науки ХХI века – выбор основного источника текста сделан на основе сопоставления всех существующих источников произведения и учитывает последнюю творческую волю автора. Это позволило исправить ошибки и опечатки, внести аргументированные поправки, восстановить цензурные изъятия и авторскую орфографию и пунктуацию, дать новую датировку.

Особенно следует отметить, что в новом научном собрании произведений максимально учитывается авторское отношение к орфографии, пунктуации и графике в стихотворениях – лесенка, столбик.

Комментарий в несколько раз превышает предшествующий, содержит литературную критику, аллюзии и реминисценции на произведения писателей-классиков XIX века. Прокомментировано много реалий, которые устарели и стали не понятны современному читателю.

Это научное собрание произведений Маяковского стало возможным благодаря коллективу ученых-единомышленников ИМЛИ РАН, начавших работу в 1990-е годы под руководством А.М. Ушакова: Р.В. Дуганов, А.А. Козловский, С.А. Коваленко, А.Т. Никитаев, Н.В. Королева, Е.Р. Арензон, В.Н. Дядичев, которых уже, к сожалению, нет с нами. Издание томов продолжили руководитель группы Маяковского с 2018 года В.Н. Терёхина, ученый секретарь А.П. Зименков, которые стояли у истоков этого собрания произведений поэта, и молодые ученые ИМЛИ РАН Е.А. Тюрина, Т.А. Купченко, Н.В. Михаленко, А.М. Насуева.

[1] Маяковский В.В. Как делать стихи?//Собр. Соч.: В 13 Т., Т. 12. М.: ГИХЛ, 1959. С. 98..

[2] Маяковский В.В. Как делать стихи?//Собр. Соч.: В 13 Т., Т. 12. М.: ГИХЛ, 1959. С. 91.