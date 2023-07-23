(Быль)

Ребята, я подрезала КамАЗ! Вот угораздило на этот раз Эмоциям водительским поддаться! Он полз, две полосы заняв собой, Зевал шофер, и тикал таймер мой: Рабочий день, аврал — куда деваться? И вот я, надавив педаль, вперед Рванула так, что обомлел народ. Вдоль тесно припаркованного ряда Я пронеслась, влетев, как муха, в щель, И обошла уродливую цель, Медлительную серую громаду. А дальше хоррор был: раздался гул И вслед за мною тот КамАЗ рванул, — Да где ж настигнуть эдакой телеге Мою японку? У нее — мотор! Турбина! Привод! Сила и задор!.. И он отстал — я думала, навеки. Да, я бы скрылась, с ветерком слилась, Успешно до работы добралась, Но красный загорелся, вот в чем дело. И дьявольский КамАЗ меня настиг, И чуть не смел со своего пути, — Я в ужасе на тротуар влетела И понеслась куда-то во дворы... И полетело все в тартарары, Накрылось, как эпоха, медным тазом. Упавший столб за мною грохотал — Прохожий, заикаясь, рассказал Потом ментам, что столб сметен КамАЗом. Все видели! По тротуару он Летел за мной, взбесившись, как тот слон, Которого дразнил чудак-мужчина. Я глупо поступила — признаю! Я битый час спасала жизнь свою, Скрываясь в палисаднике с машиной. Преследователь ездил по дворам, Мычал клаксоном, «Выходи к чертям!» — В окно орал мне, разражаясь смехом, В проездах круг за кругом нарезал, Сшибал скамейки, клумбы задевал, Царапал тачки, но потом уехал. Где он теперь? Наряд забрал его Иль не случилось с парнем ничего, И прибыл, смену завершив, на базу? Вернулся в свой Куляб? Ушел на фронт? Куда его бесстрашие и понт Потом погнали — черт мне не рассказывал. Но я уже который день сижу, Прислушиваюсь к звукам и дрожу — Все кажется, что по двору-колодцу Кружит ополоумевший КамАЗ, Внутри сидит скелет без губ, без глаз, И ждет меня, ощерясь... И дождется. 27 сентября 2022 года