Поэзия
Кира Грозная

Про КамАЗ

23 июля 2023, 17:37

(Быль)

 Ребята, я подрезала КамАЗ!
 Вот угораздило на этот раз
 Эмоциям водительским поддаться!
 Он полз, две полосы заняв собой,
 Зевал шофер, и тикал таймер мой:
 Рабочий день, аврал — куда деваться?
 
 И вот я, надавив педаль, вперед
 Рванула так, что обомлел народ.
 Вдоль тесно припаркованного ряда
 Я пронеслась, влетев, как муха, в щель,
 И обошла уродливую цель,
 Медлительную серую громаду.
 
 А дальше хоррор был: раздался гул
 И вслед за мною тот КамАЗ рванул, — 
 Да где ж настигнуть эдакой телеге
 Мою японку? У нее — мотор!
 Турбина! Привод! Сила и задор!..
 И он отстал — я думала, навеки.
 
 Да, я бы скрылась, с ветерком слилась,
 Успешно до работы добралась,
 Но красный загорелся, вот в чем дело.
 И дьявольский КамАЗ меня настиг,
 И чуть не смел со своего пути, —
 Я в ужасе на тротуар влетела
 
 И понеслась куда-то во дворы...
 И полетело все в тартарары,
 Накрылось, как эпоха, медным тазом.
 Упавший столб за мною грохотал —
 Прохожий, заикаясь, рассказал
 Потом ментам, что столб сметен КамАЗом.
 
 Все видели! По тротуару он
 Летел за мной, взбесившись, как тот слон,
 Которого дразнил чудак-мужчина.
 Я глупо поступила — признаю!
 Я битый час спасала жизнь свою,
 Скрываясь в палисаднике с машиной.
 
 Преследователь ездил по дворам,
 Мычал клаксоном, «Выходи к чертям!» —
 В окно орал мне, разражаясь смехом,
 В проездах круг за кругом нарезал,
 Сшибал скамейки, клумбы задевал,
 Царапал тачки, но потом уехал.
 
 Где он теперь? Наряд забрал его
 Иль не случилось с парнем ничего,
 И прибыл, смену завершив, на базу?
 Вернулся в свой Куляб? Ушел на фронт?
 Куда его бесстрашие и понт
 Потом погнали — черт мне не рассказывал.
 
 Но я уже который день сижу,
 Прислушиваюсь к звукам и дрожу —
 Все кажется, что по двору-колодцу
 Кружит ополоумевший КамАЗ,
 Внутри сидит скелет без губ, без глаз,
 И ждет меня, ощерясь... И дождется.

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