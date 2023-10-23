Для ловли щуки используют поводки разного типа:

стальные из гитарной струны, вольфрамовые,

титановые, кевларовые и флюорокарбоновые…

Из советов начинающим рыбакам

 Кто не знает — обычную рыбу ловят на хлеб и живых червей,
 А волшебную, с золотыми перьями, — на кристальную тишину.
 Кажется, я потеряла течение в темноте этих странных дней.
 Парадоксально? Сказочно. Я тону, я иду ко дну.
  
 Давай так, я ничего тебе не скажу, пока ты не скажешь сам.
 А ты сам никогда не скажешь — это правило или нет никакой любви?
 Я бездушная рыба, которая хочет плыть к небесам.
 А ты пожимаешь плечами, все пожимают плечами — хочешь, ну так плыви?..
  
 Чего тебе надо, что ты в него вцепилась, в какой крючок,
 Он вообще за водой пришел, не тебя ловил.
 А у меня на холодном сердце нестерпимо, безжалостно горячо.
 Зачем-то нужно, чтобы именно он меня полюбил.
  
 Зачем-то нужно, чтобы выловил, радовался, гладил ладонями по перу.
 Чтобы обратно пустил — с условиями, чтобы я осталась должна.
 Чтобы он меня звал, говорил — без чудес твоих — я умру,
 Чтобы сияла радугой моя беззвучная глубина.
  
 В какой другой сказке я буду песней, духом, воздухом над ледяным океаном,
 Или царевной, а ты — расписным красавцем, и мы построим свой город-сад.
 Но в этой — я хвостом по воде плесну и никем для тебя не стану.
 Ты меня не ловил, все верно.
 Это и значит — 
 Ты во всем виноват.
  

Дальше в лес

 Обратись к читателю, обратись ко свету, обратись в зверька и птицу лесную,
 Много слов, много слез, много знаков — да мало смыслов и поцелуев.
 Вот еще одно лето, ты снова ныряла с разбегу в него — и вода выбивала воздух,
 Подводи итоги, что было — как было, даже если было неясно, даже если — непросто.
  
 Идеального лета уже не случится, потому ли, что ты потеряла в соснах клубочек?
 Больше нет идеалов, есть — так как есть, так — как вышло, а как так вышло — никто не ответит точно.
 Эти игры в слова, — твое колдовство, опора твоя, твой меч, помело и посох,
 Ты ныряла с разбегу в тексты — глубоко в холмы, в сердце чащи, слова выбивали воздух.
  
 Твой привычный мир — Москва асфальтовая, стоголосая, расписная,
 А без фильтров, без морока глянешь — частокол за частоколом, изба пустая, чаща вокруг — густая.
 Это не одиночество, это путь к себе — не дорога с огнями, а тропка, затерянная в лесу,
 Подводи итоги, подводи себя к выводу — заведу себя глубже, этим-то и спасу.
  
 Идеальные сны и истории — для царевен, сгинувших к середине июля,
 Ты же сеешь слова и ветер, поминай как звали, пожинай вопросы и бури,
 Подвела себя? Нет, ни разу, всегда себе давала живой и мертвой водицы,
 Обратись в осенние тексты, обратись к подписчикам, обратись в полночную птицу.
  
 И какие там будут осенью сказки, какие молодцы, богатыри, царевны, кащеи?
 Ничего не видно отсюда. Но чем дальше в лес —
 Тем больше я себе верю.

* * *

 А ты такой вышел юродивый, неказистый такой, нелепый,
 Что устаешь даже от теплого солнца, от недолгого лета.
 Не можешь слышать громкого смеха, радоваться океану,
 Плачешь над старыми песнями и непрочитанными романами.
  
 Как горячую булку, тебя перебрасывают из ладоней в ладони —
 Еще окажется, что заразно, а как можно вынести столько боли,
 Пожалуйста, передайте без сдачи, перекиньте от греха, да куда подальше,
 Пусть ее как-то починят, подкрутят что-нибудь, решат ее, как задачу!
  
 А ты — то приведешь ко двору корову, чтоб доказать, что ты не хуже других, красивых,
 То прикинешься деревянным и будешь колоть орехи всю ледяную зиму,
 То споешь, то спляшешь, сыграешь комедию, вывернешь себя наизнанку, как будто китайский шелк,
 Будешь очень стараться, и выйдет даже неплохо, но только это неплохо — не хорошо.
  
 И к другим неровным никак не прибиться — у них другие правила и изгибы.
 И устал пытаться делать из себя что-то — все равно выходит неверно и некрасиво.
 Сам себе подаешь монетку и яблочко, утираешь нос рукавом, 
 И как заклинание шепчешь: «Побредем еще,
 Ино еще побредем,
 Еще побредем».

* * *

 Кто из них обернулся соколом, кто ужом,
 Кто забился под камень и там свернулся кольцом,
 Кто рычал, кто шипел, кто пел да песни поизносил,
 Никому из них — полюбить — не достало сил.
  
 Нож не почернел, не тускнеют камни в кольце,
 Охватила голову и стою — на твоем крыльце,
 Как купался ты в кипятке, как шел в тумане густом,
 Я все видела про тебя, и твой дом — мой дом.
  
 И куда ни свернет клубок, и куда стрела ни лети,
 А твои слова на моих устах, рука — на моей груди,
 Оказалась любовь не пирогом, не ковром, не танцем.
 А вот так — за собою позвать и со мной остаться.
  
 И не вышло сказки — запретов ты не нарушил,
 Никакого сюжета — шел дурнем, а вышел мужем,
 Да как все по пути — то ловил жар-птицу, то падал в реку.
 Просто был моим человеком. 
 И остался моим 
 человеком.

Улетай-лети

 Пахнет ветер свежескошенной травой,
 Улетай-лети, куда тебе захочется.
 Я когда-то не боялась спать одной,
 Страх потери не равно страх одиночества.
 Ночь свернулась серой кошкою у ног,
 Сколько можно говорить, не докричаться.
 Через комнату, где каждый одинок.
 Где разбитое неприбранное счастье.
 А в садах шумит, гудит вишневый цвет, 
 Скоро липа зацветет и станет легче:
 Это будет от меня и мне привет,
 Все пройдет, сама спасешься, мир излечит.
 Улетай-лети, пари, танцуй, шути.
 Сколько можно перемалывать и строить?
 Что там ждет меня в пути? Куда идти?
 Где-то ждет рассвет и новые герои.
  
 По любви? А может, лучше — по себе?
 По мечтам, по сердцу, по твоим же крыльям.
 Что написано пером в моей судьбе.
 Может, там такая сказка станет былью?
 Улетай-лети, хорошая моя.
 Сладкий гул, весенний цвет кружит и лечит.
 Все пройдет. Решай сама, спасай себя.
 Сказка сказана. Надежда бесконечна.

Базилик

 С утра сильная и независимая на сто кошек
 (нет существительных, согласующихся с прилагательным «сильная»),
 А к вечеру — внутри привычное ледяное крошево.
 Растишь в себе взрослого, как базилик, а картошка лезет, куда ее не просили. 
 Хотя это хуже картошки, это сорняки, здравствуйте, борщевик и крапива. 
 Или будет гореть изнутри, или и вовсе — пойдет душа волдырями.
 Я не хочу быть восторженной дурочкой, которая тебя полюбила.
 «Это булыжник, он мой лучший друг», — плачет ребенок маме.
  
 Дело же не в тюльпанчиках в целлофане, не в мигающих ядовитых открытках.
 Честно — не этого мне не хватает, мне нужно вообще другое.
 (Нет существительных, согласующихся с прилагательным…) — у моря гниет корыто,
 Я не хочу быть старухой, я лучше останусь никем не пойманной, холодной и золотою.
  
 Никто за ним не гонится, вот он и неуловимый. 
 Никому она не нужна — вот и сидит одна (с кошками) королева без королевства, 
 Нет существительных, согласующихся с прилагательным. Я тебя полюбила.
 Но я знаю, это пройдет, поболит — и вместо шрамов — останутся тексты.
  
 Хорошо быть взрослой, потому что знаешь — будет новое утро, точно.
 Встану, надену очки, сварю кофе, посмотрю, как за окном не сдается зима.
 Полью базилик и постараюсь вырвать с корнями все, что понарастало здесь ночью.
 И как-то справлюсь без существительного. Как-то сама. Сама.

* * *

 Нам с тобой самое место —
 На дне Обского моря.
 Там-то мы будем вместе,
 Там-то нас будет двое.
 Интересно, на дне есть музыка?
 У тамошнего царя.
 Бубен возьму и гусельки,
 Чтоб не замерзли зря.
  
 Нам с тобой самое место —
 Под белым и гладким льдом.
 Будут встречать нас песней,
 Или одни побредем?
 Мерзло звенят бубенчики,
 Писана жизнь по воде.
 Там — не беда, что не венчаны.
 Рыбы добрее людей.
  
 Нет на земле нам места.
 Не донырнуть до дна.
 Обское море — пресно.
 Хочешь — ступай одна
 Скользкими бездорогами
 Места не находить.
 Что ты смеешься, убогая?
 Как тебе объяснить?
  
 Хочешь — иди на дно.
 Ему все равно.

Вид сверху

 В Петербурге туман,
 В Академгородке — солнечно и мороз.
 Я пишу, когда больно сказать,
 Я смеюсь, когда больно — всерьез.
 Я хотела бы быть с тобой,
 Пролетая над городом,
 Но что-то пошло не так.
 Женя говорит: «Ты же фея,
 У тебя-то все по-другому».
 И я улыбаюсь —
 Факт. 
  
 Пролетая над нашим городом
 В сторону неизбежного солнца и новой весны,
 Заглянуть украдкой в иллюминатор —
 Прямиком в твои сны.
 Не те, которые пересказывают подписчикам 
 (Им такой контент — в самый раз).
 Другие.
 Те, которые — никому.
 Те, где — никого,
 Никого, 
 Кроме нас.
  
 Человеку нужен человек —
 Не какой-то, а тот, которого-я-придумала-ты.
 Пролетая над нашим городом,
 Я совсем не боюсь падения с высоты.
 Заглянуть бы украдкой —
 Где мы будем оба
 Через десять лет,
 Через сотню полетов
 И три с половиной тысячи разных снов.
 Какая там будет история,
 Про войну или про любовь?
  
 Без подробностей,
 Просто кадр нечеткий —
 Насколько будем друг другу мы далеки.
 И какие будут тогда слова,
 Сомнения,
 Маяки?
 Пролетая над нашим городом,
 Над гирляндами ярких окон, 
 Сотен и сотен сот,
 Засыпать и знать,
 Кто-то там, во сне, меня ждет.
  
 «Космос слишком хрупок,
 Для таких чудовищ, как ты».
 Пролетая над нашим городом, 
 Я уже не боюсь отчаяния и немоты.
 Я найду слова, 
 Я продолжу дышать, смеяться, лететь.
 У меня же все по-другому.
 А ты 
 Продолжай смотреть.
  
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