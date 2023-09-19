Поэзия
Яна Яжмина

Машинописный текст

19 сентября 2023, 21:12

Машина

 Стать железной машиной. Стоять обреченно в пробках.
 На посту на износ (даже если не все в порядке).
 Подчиняться мужчине. А жить в гаражах-коробках.
 И мечтать, что однажды беспечно помчусь по платке.
  
 Признавать, что бензинозависимый каждый первый.
 Что парковка поближе у тех, кто угодней миру.
 Что, как только сдадут тормоза и откажут нервы,
 Сквозь двойную сплошную и наперекор пунктирам
  
 Покорю магистраль в беспросветную неизбежность.
 И туда, где ржавеют собратья, мне путь проложен.
 Закаленная сталь никогда не познает нежность…
 Я устала быть кем-то другим. И машиной тоже.

Желание

 Вновь конечная, поезд в депо идет.
 Двери настежь. На выход — зеленый свет.
 Незнакомец прервал моих мыслей ход
 Криком: «Девушка, дальше дороги нет!»
 
 Оглушительно — точно раздался Лепс —
 В этом гнусном вагоне фатальности.
 Я всегда попадаю на этот рейс,
 Я всегда доезжаю до крайности,
 
 Не заметив, что ты, изменив маршрут,
 Совершил пересадку на кольцевой.
 Но такие, как я, — напролом идут:
 Я вдогонку последую за тобой.
 
 Потому что я помню, как были «мы».
 Было лето, где счастливо и тепло.
 И чтоб в памяти этот оставить миг,
 Как-то увековечить хочу его.
 
 «Дальше» что-то должно быть, хоть что-нибудь…
 Счастье может быть склеено из трухи?
 
 Я решилась. Я свой выбираю путь:
 Я хочу завести от тебя… стихи.

Письмо для Ассоль

 Дорогая Ассоль, а ведь я понимаю Грина.
 Только в Санкт-Петербурге он мог написать такое.
 В этом городе чувств, где почти никогда взаимно,
 В этом городе, где только мертвый не хочет к морю.
 
 Дорогая Ассоль, твоя сказка мне так знакома,
 Словно слышу ее регулярно в любой таверне. 
 Знаешь, воздух тут горький, пьянящий и невесомый,
 Но мне сладко, как после прогулок с тобой в Каперне.
 
 Дорогая Ассоль, опиши своего мне Грея,
 Я начну зарабатывать деньги ему на парус.
 Я люблю тебя! Странно и трепетно… как умею.
 Жди у моря. А сказка? Я попытаюсь.

Встреча

 В Петербурге гранитно-асфальтовом 
 Лед по рекам идет и каналам... 
 Обрастает земля нежным бархатом, 
 В ватном небе клубятся лекала.
  
 В этом городе жить получается 
 Лишь привитым от мук одиночества. 
 Оттого по проспектам скитаюсь я, 
 И, увы, ничего мне не хочется. 
 
 На краю самовырытой пропасти, 
 Понимая, как это убого, 
 Я спешу, вопреки своей робости, 
 На твоем оказаться пороге... 
 
 Утонув в наносном безразличии, 
 Тишиной задыхаясь, как пыткой, 
 Я ищу в тебе нежное, личное, 
 И слежу за рожденьем улыбки. 
 
 Взгляд ловлю, мне за что-то доверенный.
 Но, случайно коснувшись руками,
 Я сбегу, как всегда, преждевременно, 
 Унося в себе жаркое пламя. 
 
 Пусть оно защищает от холода,
 Одиночества, грусти, бессилья. 
 А потом... Будут новые поводы,
 И ты снова подаришь мне крылья.

Наблюдение

 Морозы на время сдались,
 Столбец до нуля достает
 И тянется, тянется ввысь.
 А люди выходят на лед.
 В большой полынье суета:
 Утиная стая плывет.
 Мрачны очертанья пруда,
 А люди выходят на лед.
  
 От санок следы все темней,
 И лужи в ватрушках цветных.
 И слышится хохот детей,
 И хохот родителей их,
 И треск под ногами, и хруст,
 И вскрик предстоящей беды.
 И больше ни звука из уст
 Поднявшейся талой воды.
  
 Мне кажется, мы круглый год
 Выходим на призрачный лед.

А.Б.Г.

 Горя больше, чем радости, стало.
 Заметает цветы белый снег.
 Средь листвы, почерневшей и палой,
 Опадает, дождавшись финала,
 Выбывает из жизни, из зала
 То один, то другой человек.
  
 Раньше с биркой на чистую простынь...
 Ныне с биркой, но простынь поверх.
 Просто осень, холодная осень.
 Просто проседь на улицах, проседь.
 Просто горстку земли надо бросить
 И отпрянуть, закутавшись в мех.
  
 И отпрянуть. И прятаться в датах,
 Сохраняя остатки себя.
 Это просто зима виновата,
 Забирает тепло без возврата.
 Забирает людей без возврата
 Круглый год, никого не любя.
  
 Все пройдет, снег пройдет и растает.
 Будет новый этап, новый год.
 Отогретые солнцем и чаем,
 Мы друг друга полюбим, признаем.
 И о том, как себя не теряет,
 Нам из вечности Градский споет.

Ода

 Мой город бесспорно лучший, 
 Мой город люблю я сильно. 
 По небу летают тучи, 
 По венам струятся вина. 
  
 Всю дедушка Менделеев 
 В реке собрал бы таблицу. 
 Здесь звери порой не звери, 
 А лица порой не лица... 
  
 Здесь крыши элитней люксов, 
 Здесь творчество и свобода. 
 Здесь мусор — и тот искусство, 
 А дождь — это время года. 
  
 Здесь каждый поступок верный. 
 Здесь помнят людей веками, 
 И памятником, посмертно, 
 Становится каждый камень. 
  
 Пожизненная простуда, 
 Депрессия и прохлада... 
 И если это не чудо, 
 Что нам вообще надо?! 

Предложение

 Будем вместе? В ответ — нелюбимое слово.
 Предаешь, предавая огню.
 Да, услышать такое была не готова...
 Но… за правду тебя не виню.
 
 Ничего не осталось от нашего лета —
 За бесценок сдано в аутлет.
 Выбор сделан. Не к месту накладывать вето.
 И желанья теперь уже нет.
 
 Забывай. Забивай, чтобы стало забавой.
 Городи до себя города.
 Время лечит. И, знаешь, так лучше, пожалуй,
 Что в ответ было вовсе не «да».

Прощание

 Обнимаю тебя горизонтом, 
 Руки-птицы ложатся на плечи... 
 Дышим неравномерно, экспромтом, 
 Нет такого, что сделает легче. 
  
 Почему-то не хочется плакать, 
 А глаза говорят об обратном... 
 Время, словно песчаная мякоть, 
 Утопающая невозвратно. 
  
 Ну пожалуйста, я не сумею,
 Разведи руки раньше, чем можно. 
 Я запомню, как дышишь мне в шею,
 Это будет нисколько не сложно. 
  
 Взгляд в глаза, поворот девяносто, 
 Ухожу нарочито небрежно. 
 Я люблю тебя всем своим ростом, 
 Показательно дерзко и нежно. 
 Удивительно дерзко и нежно.
  
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