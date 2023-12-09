Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).

К Пятигорску у меня не было ничего личного. Кроме Лермонтова.

А теперь у меня 780 фотографий в памяти телефона. А в собственной памяти — целая кинохроника с литературными встречами, фуникулерами, горами, разговорами… Ассоциация союзов писателей и издателей России создала проект под названием «Творческие командировки писателей по России». Так я оказалась в Пятигорске, которым принято называть солнечным. Но меня ждал иной Пятигорск: задумчивый, туманный, с теплым ветром, где за воздушное пространство борются запахи сирени и магнолии.

Ситуация такая: со всех сторон на тебя смотрят горы — и ты понимаешь, что в этом городе можно набрать высоту. И садишься в фуникулер. Войлок неба становится совсем близко, облака спят на макушках гор. Не буди! На вершине горы Машук находятся таблички-указатели с именами городов и цифрами, указывающими расстояние до того или иного города от горы Машук. Я нашла табличку с родным Петербургом.

Три мои творческие встречи под названием «Пером и кистью» прошли в Пятигорском госуниверситете, в центральной городской библиотеке имени М. Горького и в библиотеке-филиале № 8. Слушателями были молодые филологи, будущие учителя литературы, дизайнеры и скульпторы. У нас был художественный диалог, где мы, в частности, вспоминали великих писателей-художников и художников-писателей. И современных авторов, работающих пером и кистью.

Спросила у ребят, пишет ли кто-то стихи или рассказы. Да, конечно, они пишут. И рисуют. На «племя младое, незнакомое» понимающе взирали парящие по стенам аудитории портреты других писателей-художников — Пушкина и Лермонтова. Пушкин — солнце, это понятно. А Лермонтов — свет лунный. Особенно я люблю вот эту фразу Печорина: «Я глупо устроен: ничего не забываю, ничего» — отчаяние, ирония, самолюбование и сильный ветер.

Я тоже ничего не забываю.

Помню, например, как шла на встречу с лермонтовским демоном в Русский музей. Там открылась выставка Михаила Врубеля. И все устремились к картине «Сирень». Музей то ли от жадности, то ли от щедрости запускал в небольшие объятия своих залов абсолютно всех желающих. Меня сносило людской волной. Надмирный взгляд демона скользил поверх голов.

И кто знал, что чувство, за которым я шла в Русский музей, мне подарит филиал Пятигорской библиотеки. Там мне вручили огромный букет сирени, целый куст! Вот сколько у Врубеля на картине — столько мне подарили.

Этот куст-букет я пронесла сквозь все турникеты и досмотры аэропорта, и мы вместе прибыли в Петербург. Можно сказать, что мы пишем этот текст в соавторстве. Сиреневый аромат наполняет комнату — и вот снова горы, знаменитый орел расправил крылья над городом…

Спасибо АСПИР за эту творческую командировку. И за то, что АСПИР смогла объединить под своим крылом самых необъединяемых людей — писателей. Да еще и сделать этих писателей счастливее (и, как следствие, читателей тоже). Спасибо председателю Ассоциации Сергею Шаргунову. И всей творческой команде. И, конечно, моя сердечная благодарность сотруднице АСПИР Надежде Еременко, которая делила со мной путь, зонт, Машук и все остальное.

Спасибо, Пятигорск! Еще встретимся!