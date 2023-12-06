– Телефон!

Иллюстрация Анастасии Орловой

Саша очень внимательно рассматривал ручку. Хотел было сделать вид, что что-то пишет, но пауза слишком уж затянулась. Теперь лучше не делать резких движений – это может привлечь внимание. А еще надо не смотреть на старшУю и не шуметь.

Проблема в том, что и коллеги прекрасно это понимали. Тишина повисла такая, что было слышно, как залетевший было в форточку комар стыдливо выскочил обратно.

– Александр, давайте ка вы этим займетесь. – не отвлекаясь от бумаг сказала начальница.

Все коллеги хором выдохнули. Зашевелились, расслабились. Теперь-то чего.

– Ну может уже после праздников, а? – загундосил Саша, – Новый год все таки.

Начальница оторвалась от бумаг, внимательно посмотрела на наглеца и сделала вид, что не расслышала его слова

– Какой-какой праздник?

– Будет сделано, говорю, уже занимаемся. – буркнул Саша.

– Замечательно.

После совещания коллеги сочувственно похлопывали его по плечу, пожимали плечами, соглашались, что Лайла совсем уж лютует. Но обсуждать вслух планы на длинные выходные не прекращали. Саша сбежал от них в архив, потому что чувствовал себя как бросающий курить в сигарном клубе.

– О-о-о, – протянул архивариус узнав какое именно дело интересует визитера, – Проштрафился что ли?

– Что, так плохо все?

– Там черт ногу сломит. Несколько коробок бумажек.

– Тащи, дед. – Дома изучу.

– Нельзя на руки выдавать, запретили. – сочувственно мотнул головой архивариус.

– То есть мне надо тут торчать?!

– Получается что так.

Издевается она что ли надо мной?!

– Пошли, покажу где можно с бумагами работать. И в журнале не забудь расписаться.

Все оказалось намного хуже, чем можно было предположить. Полный набор проблем. Бабка молилась не за себя, а за внука. Желала тому счастья, видишь ли. Конечно же при этом не уточняла какого именно и вряд ли вообще согласовывала это с кем-то. Это само по себе проблемно, но внук еще и некрещеный был.

Саша курил и задумчиво покусывал губы, рассматривая материалы дела, когда в кабинет вошел архивариус с чашкой в руках.

– Чай будешь?

– Чего? – удивился Саша.

– Чтобы думать как человек, нужно делать то же, что делают люди. – отмахнулся архивариус и всучил ему чашку, – Чего там в деле?

– Ничего хорошего, – с подозрением глядя на резко пахнующую коричневую жидкость ответил Саша, – Как мне понять, чего не так с внуком, если его не крестили? Есть у нас его досье?

– Нет, закон о хранении персональных данных! – архивариус сочувственно вздохнул.

– И чего делать? Я с такими висяками раньше не работал. – пожаловался Саша и наконец-то решился попробовать чай.

Напиток оказался чудовищно горьким, терпким и будто бы густым.

– Попробуй по косвенным данным. Изучи заявления… Чего это с тобой?

– Ты уверен, что люди это пьют?

– Уверен. Не знаю только сколько времени готовится. Недоварил?

– Очень может быть. – Саша поставил чашку на стол, пытаясь набрать в рот побольше слюны, чтобы смыть вкус чая. – Как долго заявления хранятся?

– Год, – архивариус взял чашку и понюхал, пожал плечами.

– А если проблема раньше была?! – возмутился Саша.

– А что я могу сделать? Такие правила. В любом случае, ты бы поторопился, а то я скоро и эти утилизирую.

– Ты же сказал год хранятся!

– Ну да, а первого января все что накопилось уничтожается.

Архивариус так и не решился попробовать собственное варево. Просто забрал чашку и ушел. Саша тяжело вздохнул и взялся за папку с заявлениями. К счастью или к головной боли отдела знаков заявительница оказалась очень уж настойчивой. Ежедневно посещала офис, молилась, свечки ставила. Саша покачал головой. На каждое заявление ведь ответить положено, знак какой-то подать. Ну послали голубя, ну погоду резко поменяли, чтобы радугу вызвать, веточкой в окно постучали, но если молитв столько, то что? Постоянно выдумывают что-то новое или можно оптом отвечать? Отправить орду птиц стучать в окна? Это ж Хичкок какой-то…

Но это все не его проблемы, ему такое количество заявлений давало массу полезной информации. Складывалось впечатление, что с внуком и в самом деле что-то не так. Весь год дела у него шли из рук вон плохо. Причем не то чтобы по его вине. Бизнес разваливался, все задуманное рушилось, друзей уносило вихрем судьбы. Некоторые из них в этом вихре тонули, другие просто пропадали со связи. Деньги исчезали, все вокруг прямо таки огнем горело. Можно было подумать, что прямо таки мир рушится.

– Чай будешь? – Саша чуть не подпрыгнул.

Оказывается через его плечо заглядывал архивариус. Сколько он тут стоял – неизвестно.

– Давай без этого, а! Я чуть не откинулся!

– Ну не настолько уж плохо я варю чай, – покачал головой архивариус, – Не груби, это обидно. Я вообще пришел потому что у меня идея появилась, но раз такое дело…

– Да я же не это имел в виду, ты не подкрадывайся!

– Конечно, не это, ага.

– Давай сюда свой чай!

Архивариус сразу же перестал изображать обиду и внимательно уставился на Сашу. Пришлось взять чашку и сделать глоток. Теперь к горечи прибавилась приторная сладость. Но почему-то один вкус не смешивался с другим.

– Ну как? – спросил архивариус.

– Неплохо.

– Все еще отвратительно?

– Да. Извини.

– У меня еще много идей! Я кажется начал нащупывать рецепт. Надо варить чай с сахаром. Осталось понять пропорции…

– Чего там за идея? – остановил безумного старика Саша.

– Давай запросим данные у чертей!

– Угу, и подождем до судного дня пока официальный запрос пройдет? Я думал у тебя какая-то умная идея…

– Смотри!

Архивариус не глядя протянул руку вправо, выдвинул ничем не отличающийся от других ящичек и достал из него черный прямоугольник, похожий на блестящий кусок мыла.

– Это что? – не понял Саша.

– Телефон!

– Людская штука какая-то? И что она делает?

– Смотри!

Архивариус ткнул пальцем в прямоугольник. Саша завороженно смотрел как старик ловкими движениями пальцев заставляет блестяшку светиться, менять цвета, всячески бесполезно радовать глаз.

– Красиво, – признал он.

– Погоди!

Архивариус приложил прямоугольник к уху и стал смотреть в стену.

– Как ракушка что ли? – поинтересовался Саша, – Море слышно?

– Алло! – сказал вдруг старик, – Коля! Слышно? А… Дело есть!

Саша подумал что старик совсем сошел с ума и даже не удивился. Но вот когда услышал еще чей-то голос ужаснулся. Видимо дело в этом чае. Напиток похлеще кикеона, не иначе. Архивариус тем временем разговаривал с таинственным голосом. Выяснял что-то. В конце концов убрал прямоугольник от уха и поморщился.

– Неа, это не их работа.

– Что? – не понял Саша.

– Это не чертей клиент. Нет на нем никакого проклятья, сглаза или еще чего.

Саша несколько раз моргнул, посмотрел внимательнее на прямоугольник.

– Это ты сейчас с чертями говорил?!

– Ага, – не без гордости кивнул архивариус, – Телефон называется!

– Гефест что ли выковал? Или Один какой? Не наше чудо, точно! – Саша угрожающе потряс пальцем, – Языческое что-то!

– Человеческое. – усмехнулся архивариус и повторил по слогам, – Че-ло-ве-чес-ко-е!

– Ладно тебе, не могли они такое придумать!

– А придумали. Позволяет поговорить с кем угодно, на любом расстоянии!

– Врешь ты все. – отмахнулся Саша, – Не могли люди сами…

– Сигареты могли, ручки могли, бумагу могли, джинсы тоже как-то сумели, а это не могли?

– Ну, это давно уже было. Кажется что и всегда… А это уж совсем что-то новое.

– Ну да, конечно, – усмехнулся архивариус, – Отстали мы тут от жизни, понимаешь?

Архивариус потряс телефоном и то ли с надеждой, то ли с невысказанной просьбой посмотрел на Сашу.

– У нас работы много просто, ты же сам видишь, сколько тут молитв. Работы все больше и больше! Некогда интересоваться что там за изобретения у людей!

– Кстати, об этом. Что дальше делать-то будем? Ни бесов в него не вселяли, ни чертей не подсылали.

– Не знаю… – вздохнул Саша и сделал глоток чая, спохватился, поморщился, – Что-то с ним не так. Не бывает, чтобы вот так не везло. Это какая-то напасть прямо таки. И ладно бы уже чего с ним приключилось, чтобы бабка успокоилась. Но нет. Невезуха не фатальная, жизни не угрожает.

– Надо проверять, – пожал плечами архивариус.

Саша уставился на него как на безумного. Ладно чай, ладно телефон, но это…

– Чего? – не выдержал архивариус.

– Проверять – в смысле туда спуститься?

– В чем проблема-то?

– Командировку надо оформлять…

– Чего там оформлять! Форма эпсилон четырнадцать и две подписи. Пиши мол следственные мероприятия.

– Что-то я даже не знаю. Давно не спускался туда, кажется.

– Вот и развеешься заодно. – Архивариус почему-то совсем раздухарился и даже хлопнул Сашу по плечу, – Новый год там посмотришь.

– Думаешь согласуют? Лайла решит, что я просто придумал как работу отложить…

– Согласует! Давай, пиши заявление и дуй к старшОй. Или я тебе еще чаю наварю.

– А чего ты меня торопишь? – заподозрил неладное Саша, – У тебя какой интерес?

– У меня? – очень ненатурально удивился старик, – Я тебе по доброте душевной помогаю!

– Не врешь, – усмехнулся Саша, – Это я бы почуял. Но что-то недоговариваешь!

– Ладно, чего мяться-то действительно. Привези мне кой чего оттуда, а?

– Ну вот, теперь понятно откуда у тебя телепон и чай этот несчастный. Ты ж барыжишь тут помаленьку!

– Заповедями не запрещено, – спокойно пожал плечами архивариус, – А я тебе помог, как ни крути.

– Ну… Помог… – Вынужден был признать Саша.

– Вот и хорошо, привези мне Афон и считай, что мы квиты.

– Что привезти? – не понял Саша.

– Уф, – нарочито устало вздохнул архивариус – Сложно с вами как. Слушай, есть обычный телефон, а есть Афон. Понимаешь? Говорят, что совсем не то же самое. Выглядит похоже, а ощущения совсем другие. Только это…

– Чего?

– Логотип заклей чем-нибудь, чтобы глаза никому не мозолил. – куда-то вбок протараторил архивариус, – Ладно, на тебе форму, иди заполняй и неси старшОй. Она подпишет, не сомневайся. Ну и спасай там этого внука непутевого.

– Хорошо.

– Телефон возьми. У меня еще есть. Чтобы позвонить, вот сюда жми, потом сюда. Как дела сделаешь, со ерешься за Афоном – позвони, скажу где его взять.

Саша не стал больше ничего спрашивать, хотя смутные подозрения уже поселились в голове. Начальница оказалась на своем рабочем месте, ковырялась с какими-то бумагами. Она действительно подписала командировку практически не глядя. Даже не уточнила куда и зачем. Будто бы только этого и ждала. Просто поставила подпись и уже через секунду вернулась к своим бумагам.

Саша попытался припомнить, когда в последний раз был в командировке. Вроде бы относительно недавно… Но его мысли ожидаемо перепрыгнули на организационные вопросы. Получить суточные, оформить тело, разобраться с одеждой и способом появления. Чтобы не как в тот раз с вулканами, а тихонько, без лишнего внимания. Надо еще не забыть про Афон, а то дед обидится. Где его взять-то? Наверняка его какое-нибудь хтоническое чудище охраняет…

Первое, о чем он подумал после прибытия, что ошибся. Потом, что что-то пошло не так. Совсем уж не походили эти заснеженные края на то, что он ожидал увидеть. Да и с одеждой он явно промахнулся. А потом вдруг почувствовал время. Секунды проходящие сквозь ткань мироздания и наполняющие ее жизнью. Это странное чувство, пугающее и вместе с тем будоражащее.

Но почему времени не было дома? Он точно помнил, что когда-то оно было и там. Когда-то это чувство было обычным, постоянным. Что случилось? Кто остановил время? Зачем? Почему тут оно есть, а дома нет? И как давно это происходит? Кто об этом знает?

Саша хотел бы в приобретенной в безвременье привычки порассуждать на эту тему столько, сколько душе будет угодно, но тело, одетое не по погоде запротестовало. Саша поспешил вперед, в арку, ведущую во двор огромного жилого дома. Он уже отсюда видел, что во дворе на лавочке сидит мужчина. Любуется на то, как блестят опускающиеся снежинки в свете фонаря.

Он-то ему и нужен. Вряд ли потребуется много времени, чтобы выяснить что с ним не так и почему. Саша подышал на дубеющие руки, а когда поднял глаза выход из арки преградило многорукое чудище.

– Добрый вечер, коллега, – поздаровался он, – Вы из индуистского филиала?

– Добрый, – пророкотало чудовище, – Буддистский филиал. Калмыцкое подразделение.

– А! – обрадовался Саша, – К нам в офис как-то ваша делегация приезжала. Интересные ребята. Я прошу прощения, но я тороплюсь, у меня там клиент сидит…

– Это наш клиент, – сразу несколько рук показали ему раскрытые ладони, призывая остановиться.

– Буддист? – Саша удивленно посмотрел на мужчину, вроде не похож на клиента этого филиала.

– Не совсем, – качнуло головой чудище, – Желание загадал.

– Ах да! – Саша чуть не стукнул себя по лбу, – У вас же есть демо версии. Это у нас только подписка. Молитвенный барабан что ли крутанул?

– Угу.

– И прям настолько повезло, что с первого раза желание исполнилось?

– Угу, – тягостно вздохнуло чудовище.

Судя по всему его и заставили исполнять желание.

– Ну, у нас тут сложность получается. Дело вот в чем. За вашего клиента наша клиентка Молится каждый день. Счастья ему желает, мы уже не знаем куда деваться, столько заявлений к нам пришло. – Саша пытался сообразить можно ли как-то в текущей ситуации добиться результата не так, как в прошлый раз, когда два офиса передрались.

– Это наш клиент. Вы не можете на него влиять. – чудище помолчало несколько секунд, потом вдруг добавило, – Да и нет у него проблем со счастьем. У вас какие-то неверные данные.

– У нас?! – удивился Саша, – Хотите покажу три сотни молитв?

– У нас все по плану. – упрямо заявило чудище.

– Да как это?! У него бизнес развалился? – Саша принялся загибать пальцы.

– Угу, – кивнуло чудище.

– Друзей почти не осталось?

– Угу.

– Все планы рушатся?

– Определенно.

– Деньги утекают?

– Ага.

– И в чем тогда план?! Что он загадал такое?!

– Любовь. – спокойно ответило чудовище.

Саша несколько секунд помолчал.

– Вот прям так и сказал?

– Крутанул барабан, сказал, покажи мне что такое любовь на самом деле.

– Ой-ой-ой, – Саша с тревогой покосился на мужчину, – И как он?

– Справляется. Все вокруг него сносит, а ему хоть бы что. Плевать ему на бизнес, на неудачи, ничего ему не страшно. Прет его вон круглосуточно. Ну, непросто, конечно, но и запрос… сам понимаешь.

– А чего нас тогда засыпают заявлениями?

– А это не к нам вопрос.

Саша еще раз посмотрел на мужчину. В этот раз не просто мазнул по нему человеческими глазами, а присмотрелся, увидел.

– Могу поговорить с ним? – спросил Саша.

Чудовище оценивающе осмотрело его то ли на предмет опасности для клиента, то ли еще по какому поводу и отступило в сторону, опуская сразу несколько рук с саблями.

Саша пошел к лавочке, не отрывая взгляда от мужчины. С каждым шагом ему становилось легче. Холод не так обжигал, тяжелые мысли переставали казаться такими уж страшными. Например мысль о том, что дома время остановили специально, именно для того, чтобы предотвратить распространение влияния людей. Чтобы законсервировать и спасти всех кто был дома. Но не помогло ведь. Проникли туда и джинсы и сигареты и все остальное. Контрабандой завозились. А теперь и он стал частью этой схемы, зависшей в странном безвременье. Саша сел рядом с мужчиной на лавочку и хмыкнул.

– Нормально все будет, ты не переживай.

– Я? – мужчина удивленно покосился на странного незнакомца.

– Ты, ты. Сейчас только заднюю не давай. Так всегда с желаниями, ты к ним двигаешься, а старый мир из под ног уходит. Все вокруг меняется. Мир в огне как будто, рушится, разваливается. Но это же не навсегда. Будет новый бизнес, новые друзья, а оставшиеся старые уж точно будут на вес золота, все будет, но надо не давать заднюю, не отказываться от желания, понимаешь?

– Понимаю, – усмехнулся мужчина, очевидно приняв Сашу за сумасшедшего, но ответил искренне.

– Как домой не охота…

– Бывает.

Саша потряс головой, стряхивая наваждение. Он наконец понял, что произошло.

– В общем, мужик. Все у тебя здорово, желание сбывается, новый год, большие надежды и все такое…

– Но? – он угадал настрой.

– Телепон у тебя есть?

– Да.

– Позвони бабушке, а! Ну сколько можно-то! Ей вот расскажи, как у тебя все хорошо и что ты счастлив наконец-то!

Саша встал с лавочки и пошел прочь, бубня под нос.

– Изобрели телефон – ну пользуйтесь. Чудо же. Чего вы как эти, ну! Дома еще с этим бардаком разбираться…