Из цикла «Дураки с Рыбацкой»

Римма Ивановна обратилась ко мне с деликатной просьбой. Жизнь проходит, сказала, а детей до сих пор нет.

— Как ты смотришь на то, чтобы?

Я не мог отказать Римме Ивановне — Римма Ивановна дважды помогла мне с деньгами. И один раз вытащила из милиции.

Предложил понедельник. Или на крайняк четверг.

— Давай в понедельник, — торопилась Римма Ивановна.

Я согласился.

Римму Ивановну можно понять.

Во-первых, я красивый. У нас недавно юбилей организации был, так начальник меня в первый ряд поставил.

Во-вторых, талантливый. Учился на гитаре, и могу, например, «Сектор газа» — две песни. А если уж разойдусь, сам что-нибудь сочиню. Пока, если честно, не расходился.

Ну, и перспективный, конечно. Недавно вот ипотеку взял, и теперь у меня своя «однушка».

В общем, Римма Ивановна — женщина с головой. Мыслит правильно. Любая другая бы точно так же поступила. Но Римма Ивановна — лидер по натуре, она всегда впереди всех. И тут как бы оказалось первой.

Вообще-то Римма Ивановна — не какая-нибудь там. Она в библиотеке работает, книжки выдает. А по вечерам в школе — кружок по рисованию. Так-то Римма Ивановна вполне себе Римма, но мы ее — по имени-отчеству. Человек уважаемый, пучок на голове, и тридцать девять с хвостиком.

Продолжение читайте в 10 номере.