Саша был обычным мальчишкой. Он жил вместе с родителями в небольшом поселке, ходил в школу, а на каникулы ездил в гости к бабушке с дедушкой.

И ничего особенного в этом можно и не увидеть, если бы не то, что Сашин дом находился на краю земли — полуострове Ямал. Из окна мальчишки была видна бескрайняя тундра, а по ночам завывал такой ветер, словно еще мгновение — он поднимет дом и унесет в Ледовитый океан. Больше всего на свете Саша любил летние каникулы. Летом можно надолго уехать в гости к бабушке и дедушке в тундру, жить в чуме, ходить на охоту и рыбалку, пасти оленей, заготавливать дрова. Так бы и прошло все Сашино лето, если бы знойным июльским днем бабушка не дала ему необычное поручение.

— Уже столько дней подряд солнце обжигает землю, не к добру это, — сказала бабушка, наливая уху.

— С такой погодой и рыбе в реке жарко, и зверю в тундре! — поддержал ее дед.

— Саша, внучок, сделай доброе дело! Тут недалеко чум шамана стоит, он все про погоду знает! Сходи, отнеси ему гостинцы от меня и спроси, какая завтра погода будет. Только в чуме его ничего не трогай, если шаман будет занят, подожди его, не отвлекай.

Саша обрадовался просьбе бабушке, его еще никогда не посылали к шаману.

Идет он по бескрайней тундре, песенки напевает да и загадывает, как выглядит шаман. Может, у него три глаза? А может, он ростом как великан? Или чум его черные вороны охраняют? Слышал Саша, что шаман силой невиданной обладает. Он и про погоду все знает, дожди призывать умеет, с птицами и с рыбами разговаривает. А бубен его всю силу тундры собрал. Одного шамана он слушается и чудеса невиданные творить умеет. Так в думах своих дошел Саша до одиноко стоящего чума.

Жарко на улице, Саша мокрый весь, пить хочет. Видит, чум стоит, и бегом мальчишка внутрь прошмыгивает. Стоит и удивляется: на улице жара, а в чуме свежо, прохладно. Вот только чум пустой, никого нет. Зовет Саша шамана, а тот не отзывается. Садится тогда он на шкуры оленьи, ждет. Час ждет, другой ждет, а тот все не возвращается. Скучно Саше стало, начал осматриваться. Видит, бубен лежит. Большой, красивый. И чем больше Саша рассматривает бубен, тем больше хочется ему подойти поближе и ударить в него. «Нет шамана, ударю в бубен его, никто и не узнает, что я без спросу трогал», — думает Саша.

Подходит к бубну, поднимает его над головой и как ударит три раза. Гром от удара бубна сквозь землю проходит и обратно выныривает, через трубу чума на улицу выскакивает. Испугался Саша, выбегает на улицу, а там видит — луна с солнцем местом поменялись, вода из озер и рек в небо поднимается, цветы все под землю прячутся и небо все темнее и темнее становится… Хочет Саша обратно в чум забежать, оглядывается, а чума и след простыл. Стоит он один в бескрайний тундре, думает: «Что же я наделал? Как луну с солнцем на место вернуть? Как чум свой найти?»

Огляделся по сторонам, не видно ни чумов, ни оленей. Только слабая полоска света виднеется на горизонте. «Делать нечего, пойду на свет», — решил Саша, убрал бубен за спину и отправился в путь.

Идет по тундре, холодно, ветер завывает, слышит, плач откуда-то доносится. Видит, двое мужчин идут, за спиной одного железный ящик, и оттуда плачет кто-то тихим голосочком. «Что-то здесь неладно»,— подумал Саша и решил, что нужно спасать пленника. Набрал в руки шишки, спрятался за сопку. Сидит и кидает шишки в незнакомцев с разных сторон. Разозлился один из них, как на всю тундру крикнет:

— А ну выходи, хулиган!

А Саша за траву высокую прячется и второму в голову целится. С третьего раза он в цель попадает, а мужчины как побегут врассыпную искать хулигана, что даже про свой ящик забыли. Подкрался Саша тихонечко к ящику, замок открыл, а там сидит девушка, такая маленькая, что может легко спрятаться за кочку, за карликовую березку. Сидит и так плачет, что посинела уже вся. Достал Саша девушку, спрятал за бубен и побежал прочь от ее похитителей. А те все ходят по тундре да приговаривают:

— Выходил, хулиган! Мы найдем тебя, мало не покажется!

Бежит Саша по тундре, ветер все страшнее завывает, сил бежать уже никаких не осталось. Оглядывается по сторонам, а мужчины те ложный след взяли, в другую сторону бегут, отдаляются. Сел тогда мальчишка на пенек, достал девушку из-за спины, смотрит, а она уже не плачет, успокоилась.

— Как тебя зовут? — спрашивает ее.

— Я Лынзермя, прозвали так меня за мой рост крошечный.

— Что случилось с тобой, Лынзермя?

— Сидела я в чуме своем да хозяйством занималась, — начала рассказывать Лынзермя, — тут два незнакомца пожаловали. Вышла я на улицу за мясом, часть сварила, часть приготовила для еды в сыром виде. Они говорят мне: «Видно, ты хорошая хозяйка, будь женой одного из нас». Испугалась я, как за чужого человека замуж идти, в чужие места перекочевывать? Посадили они меня в железный ящичек и понесли куда-то. Долго шли. Пока ты не спас меня!

— И что же делать нам теперь, Лынзермя, как чум твой найти? — спрашивает Саша.

— А ты чум мой не ищи, посади меня на травинку, сам все увидишь.

Послушался Саша, посадил девушку на травинку, а она листиком укуталась и в ягоду голубику превратилась.

— Спасибо тебе, Саша, что спас меня, — говорит ягодка, — если помощь моя понадобиться, ты под листик загляни, голубику найди и скажи ей: «Позовите Лынзермя, я спас ее, теперь она спасет меня!»

На том они с Лынзермя попрощались. Идет Саша дальше на свет, холоднее становится, и страшно одному в тундре. А ветер все усиливается, Саша шаг вперед делает, а ветром его на два шага назад сносит. Увидел камень огромной, как два человека ростом, сел, спрятался за ним, ветер пережидает. Час сидел, другой сидел, а ветер все не утихает, а только сильнее становится. Слышит, гром раздается да молнии сверкают. «Не к добру все это», — подумал мальчишка.

И не успел мальчик договорить, как над ним пролетела птица, каких белый свет не видывал. Из глаз птицы той молнии сверкают, а взмахи семи пар железных крыльев такой ветер создают, что на ногах удержаться невозможно. Узнал Саша птицу эту. Бабушка легенду про нее рассказывала, Минлей величала. Говорят, бог Нум указания ему дает, чтобы тот ветер создавал. Не к добру встретить птицу Минлей в жизни, похитить может. Только некоторые могущественные шаманы способны победить птицу и совершить путешествие по воздуху.

Сделал Минлей круг над тундрой, Сашу заметил, спускаться начал. Прижался мальчишка к земле, лежит ниже травы, тише воды. Но Минлей заметил его уже, спустился, за спинку когтями схватил и поднял до самого неба. Летит Саша и думает, как бы бубен шамана не потерять да домой вернуться. Летели они так час и вот спускаться начали. Видит Саша, что долетели они до самого берега моря и свет, на который мальчик шел, из виду пропал. Кинул Минлей Сашу на землю, а сам рядом сел. Да так сел, что тень свою на пол тундры отбросил. Говорит Саше:

— Негоже по моим владениям без разрешения бродить! В тундре порядок должен быть! Но хорошо, что тебя нашел, я как раз проголодался! Сейчас клюв свой наточу и примусь за тебя!

— Не вкусный я, костлявый! Косточка моя поперек горла тебе встанет, дышать не сможешь, — отвечает ему мальчишка, — давай я лучше тебе вкусный ужин сам приготовлю!

— Я иду клюв точить, как вернусь, буду ужинать. Если мне понравится ужин, тебя не трону, а если не понравится, съем тебя!

Взмахнул Минлей крыльями железными и скрылся из виду. Сидит Саша на берегу, думает, что же делать. Видит, куст голубики растет. Подошел он к нему, наклонился к ягодке и говорит:

— Позовите Лынзермя, я спас ее, теперь она спасет меня!

Тут упала ягодка на землю, укатилась, а через несколько минут вернулась, да не одна, а вместе с девушкой спасенной.

— Как отблагодарить я могу тебя за свое спасение? — спросила Лынзермя.

Рассказал ей Саша про птицу огромную и про то, что съесть его она собирается.

— Ты не переживай, Саша, я хорошая хозяйка, готовить умею. Ты иди дров набери да огонь разведи, а ужин приготовлю, да такой вкусный, что Минлей отпустит тебя.

Послушался Саша, пошел ветки собирать, а как вернулся, видит, что Лынзермя уже и рыбу разделала, и мясо приготовила, и грибы собрала. Приготовила она такой ужин на огне вкусный, что запах по всей тундре разлетелся, до птицы Минлей дошел, и он мигом прилетел обратно. А от Лынзермя уже и след простыл, обернулась она в ягоду голубику обратно и спряталась за листиком.

Понравился птице ужин, никогда Минлей такой еды вкусной не ел. Объелся и говорит Саше:

— Сдержал ты свое слово, вкусный ужин приготовил. Теперь я слово свое сдержу, отпускаю тебя, можешь идти куда хочешь.

Вот только видит Минлей, мальчишка никуда не идет, грустный сидит да на море смотрит.

— Ты чего грустный сидишь, иди, пока я не передумал,— говорит Минлей.

— Да некуда мне идти, — отвечает Саша, — я шел на свет, а теперь потерял его из виду и не знаю куда мне идти.

— Так и быть. Помогу тебе. Забирайся на спину, с высоты все лучше видно, найдем твой свет.

Страшно Саше на спину гигантской птицы лезть, да вот только делать нечего. Поднялись они высоко-высоко над бескрайней тундрой, сделали круг и нашли свет, на который Саша шел. Долго летели они вместе с воронами черными да орлами, пока не подлетели к свету близко-близко. Опустился на землю Минлей, спрыгнул Саша со спины его огромной и поблагодарил птицу за помощь. Взмахнул Минлей крыльями своими железными да так взлетел высоко над землей, что скрылся из виду.

Отдышался Саша после полета нелегкого, побежал на источник света. Видит, костер огромный разведен, а рядом с ним шаман стоит. Повернулся он к Саше и говорит:

— Я ждал тебя.

— А откуда вы знали, что я приду? — спросил мальчишка.

— Я все знаю, Саша! Ты мне помощь большую оказал, бубен мой доставил, так давай же скорей его!

Достал Саша бубен из-за спины, протягивает шаману и начинает извиняться, что без спросу взял. И тут шаман подпрыгнул к Саше, потянулся к нему и из-за уха мальчишки достал перо птицы Минлей.

— Вот это перо мне и нужно было, чтобы ветер призвать да с солнцем договориться, чтобы оно землю не жгло, а то уже рыбе в воде жарко и зверю в тундре!

Убрал шаман перо за пазуху, взял в руки бубен и как ударит по нему три раза. Гром от удара сквозь землю проходит и обратно выныривает. Луна с солнцем на свои места становятся, вода в озера и реки возвращается, цветы все из под земли выходят, и небо все светлее и светлее становится.

Повернулся Саша, а за спиной его чум стоит, шаман внутрь заходит.

— Передай бабушке, Саша, спасибо за гостинцы! Скажи, что завтра утром ветер в гости придет, да такой сильный, что дедушка пусть на рыбалку не едет. А ты всегда оставайся таким же храбрым и добрым мальчиком, вот только бабушку всегда слушайся и вещи чужие без разрешения не бери! — сказал он мальчишке напоследок.

Побежал Саша обратно к дедушке с бабушкой в чум, не терпелось ему рассказать про свои приключения и спросить, когда в следующий раз его к шаману отправят.

Примечание.

В сказке фигурируют героиня ненецкого фольклора Лынзермя из сказки «Ягодка голубика» и птица Минлей — в самодийской мифологии (у ненцев) — гигантская птица с семью парами железных крыльев.