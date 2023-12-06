Иллюстрация Анастасии Дунаевой и Александра Петрикова

1

– Борис Борисович, я вас постараюсь сегодня не задерживать, нам осталось подснять последний эпизод перед праздниками. Для серии роликов «советы муниципиальных депутатов жителям города».

– Надо так надо, Танечка. А какой совет даём?

– Думаю, хорошо пойдёт: «что делать, если соседи захламили тамбур».

– А текст есть?

– Текст есть. Локации нет, но мы ищем. Виталь, есть идеи?

– А что нужно? Какая картинка?

– В идеале нужен тамбур, заваленный вещами. Чтобы не пройти. Ну или придется завалить вещами чей-то тамбур, но на это время уйдёт. Но вот именно сейчас не думаю, что кто-то согласится отдать свой тамбур.

– Время у родных крадём! У меня даже ёлка еще не куплена.

Борис Борисович очень хотел домой. С елкой или без елки. Он не хотел снимать совет в заваленном мусором тамбуре. Но у Бориса Борисовича такая работа. И деваться ему было некуда.

– У моей тёщи соседка половину тамбура заняла самодельным шкафом!

– Виталик, ты нас спасаешь! А где тёща живет?

– Да тут, недалеко. Улица Щепкина.

– Отлично! Ты нас тогда в тамбур проведёшь, отснимешь и разбежимся к праздникам готовиться!

– Вот и ладно-складно. Я в машине тогда текст порепетирую.

– Тань, а ты что, опять Новый год одна встречаешь? – спросил Виталик по дороге.

– Ну почему одна, – Танечка пожала плечами. – С друзьями.

– Может тебя с приятелем познакомить? Он только что развелся, квартиру купил. Маленькую, двадцать метров, и в Одинцово. Но отдельную. Завидный жених теперь. Тоже в нашей сфере крутится.

– Слушай, не до романтики. Работать надо.

2

Виталик открыл дверь подъезда и пропустил Бориса Борисовича с Танечкой вперед. Из окошка высунулась бабушка-консьержка. «Валя или Вера», – попытался вспомнить Виталик. А вот Светлану он помнил прекрасно. Светлана – ответственная по дому. Желтоволосая Светлана с яркими губами сидела в кабинке с Валей. Или с Верой.

– Вы к кому? Вы в гости? – спросила Валя или Вера, испуганно разглядывая муниципального депутата Бориса Борисовича в длинном расстегнутом пальто и Виталика со штативом и громоздким съемочным оборудованием.

– А вы опять меня не узнали! – улыбнулся Виталик, – я в сто восемьдесят восьмую квартиру. Я – папа…

– Никиты! Ну конечно. Сейчас все в зимнем, никого не узнать. А это кто с вами?

-Добрый день! – громко и профессионально поздоровался Борис Борисович.

– Добрый день! Добро пожаловать в наш подъезд! – Светлана вышла из кабинки и широко улыбнулась.

– Это ко мне, вы не волнуйтесь. Это гости. Ненадолго, – успокоил женщин Виталик.

– Проходите! Проходите! С наступающими вас!

– И вас с наступающим! – гости набились в маленький лифт и пока закрывались двери, зазвонил один из трех телефонов Танечки.

– Сьемка на последней локации. Депутатский ответ. Жителям! Не смешно! Ну как? С друзьями, мам! Нет, не заеду! Да, как всегда! – Танечка выключила телефон.

Валя и Светлана молчали, пока лифт ехал первые пять этажей. Светлана терла глаза и трясла головой. Когда на табло загорелась цифра «6», она громко прошептала Вале.

– Никакие это не гости, это муниципальный депутат Борис Борисович Томилов! Я его сразу узнала! По плакату! Разве не помнишь, плакат у нас висел на двери! И не только у нас! Везде он висел!

– Нет, не запоминаю такое. А что они тут делают-то?

– Готова спорить! Это кошачья проверка!

– Какая? – удивилась Валя.

– Ну Валюш, понимаешь, сейчас в Москве поддерживают инициативу -держать кошек в подвалах. Разрешают кошкам зимовать. Мол, польза от кошек. Естественная дератизация. Ну и вроде как на счастье. На удачу. Но я в это не верю. Мне наши подвалы жалко. В нашем доме! Гадят там кошки-то! Вот я их и прогнала. Боролась с ними. По собственной инициативе. И меня хвалили за это, тогда и выбрали главной по дому. А потом по телевизору кто-то этих кошек похвалил, точнее, похвалил, чтобы они по подвалам… И пошло-поехало. Начали хвалить тех, кто этих кошек наоборот. То есть, разводит в подвалах. Вот и пришли проверять. Они же знают, что я с кошками боролась…

– И что делать теперь?

– Я всё придумала! Надо вот что… Кошку надо найти. Любую. Просто поймай мне хорошую кошку, а я за тебя посижу.

– Где же я в такой холод кошку найду?

– У восьмого дома они. Там им разрешается. По подвалам шастать.

Валя послушна надела пуховик, натянула сапоги и уже у двери спросила:

– А может Томилов этот – просто в гости?

– Ну нет. Я чую! У меня интуиция!

– Ну, как скажешь!

3

«Идеальный тамбур», – подумала Танечка. Половина коридора была перекрыта громоздким шкафом-купе, собранным из остатков мебели и фанерных щитов. Больше всего это сооружение напоминало дачный сарай. У противоположной стены с трудом помещались велосипед и сумка-тележка. Здесь же стояли какие-то доски, видимо то, что осталось после строительства шкафа.

– Этот тамбур даже лучше, чем можно было себе представить. Как вы вообще тут живёте? К квартире не протиснуться! – улыбнулась Танечка.

– Ну, вообще, не очень. Живем. Но не ругаться же с ними? – Виталик уже сбросил рюкзак и торопливо ставил штатив.

– А вот нам сейчас Борис Борисович расскажет, как бороться!

Приоткрылась дверь одной из квартир, оттуда испуганно выглянула соседка.

-Ну что, давайте начинать! – торопился Борис Борисович.

– Может вы пальто снимите, жарко же?

Борис Борисович снял пальто, свернул и растерянно осмотрелся.

– Давайте мне, я на пол положу, на газету. – Танечка достала из сумки муниципальну газету, разложила на полу и аккуратно уместила на газете пальто.

Виталик включил камеру и двумя пальцами изобразил хлопушку.

– Три, два один! Погнали!

– Многие из вас, дорогие жители, сталкиваются с такой проблемой. Соседи хранят свой хлам в общем тамбуре. Как с этим бороться? Решение есть! Пишите жалобу в управляющую компанию. Если вашу жалобу рассматривают слишком долго, обращайтесь в пожарный надзор!

– Мы тут все шкафы разберем! Это временная конструкция! Не надо никуда жаловаться! – затараторила из-за двери соседка.

– Черт, – Виталик опустил камеру. – Елена, не волнуйтесь, это просто съемка. Второй дубль. Тань, объясни!

– Женщина, вас никто не трогает. Мы просто используем локацию. Теперь все заново снимать. Вы просто дайте нам пять минут. И живите дальше со своим шкафом! – Танечка изобразила улыбку.

Соседка недоверчиво посмотрела и прикрыла дверь, оставив щелочку.

– Погнали. Второй дубль, – вздохнула Танечка, Виталик прицелился.

– Многие из вас, дорогие жители, сталкиваются с такой проблемой. Соседи хранят свой хлам в общем тамбуре. Как с этим бороться? Решение есть! Пишите жалобу в управляющую компанию. Если вашу жалобу рассматривают слишком долго, обращайтесь в пожарный надзор! Они оштрафуют соседей и выпишут предписание на устранение безобразия! Вот и всё! С наступающими вас праздниками! Полного счастья в Новом году! – Борис Борисович и сам уже понял, что второй дубль получился неудачный, он торопился поскорее сказать и забыл о смысловых паузах.

– Большого счастья! Не полного, а большого, Борис Борисович! И хорошо бы…

– Да я уже и сам понял.

Пересняли еще раз. И еще. Борис Борисович пожелал всем удачи.

– Расходимся, коллеги. До новых встреч! В Новом году!

– Виталь, ты остаешься?

– Ага, к тёще зайду, раз уж…

Борис Борисович с Таней уже спускались в лифте.

4

– Борис Борисович! А я вас сразу узнала! Точнее, не сразу, но узнала! Вы ведь с проверкой? Вы за кошек не беспокойтесь! Живут они у нас! Мы им тут все условия создаём.

У комнатки коньержки на стульчиках сидели Валя и Светлана. Каждая – с кошкой в руках. Женщины наглаживали вырывающихся кошек. Борис Борисовыч посмотрел удивленно и постарался изобразить улыбку.

-Какая проверка!!! Мы по своим делам! В гости!

Светлана пнула Валю ногой.

– В гости, понятно. Мы так и думали. А мы, знаете, обожаем кошек! Видите, лужа. Так это не вода натекла! Это кошки. Они же не приученные. Но ничего. Зато дератизация. Естественная. И психологическая разгрузка. Хотите погладить?

Борис Борисович с надеждой посмотрел на Танечку, но она только развела руками. Борис Борисович подошел к женщинам и аккуратно погладил сначала одну, а потом и вторую кошку. Обе попытались цапнуть депутата за палец, но он быстро отдернул руку.

– Да-да, кошки – это хорошо! С наступающими! Отличный у вас подъезд. Так держать!

Борис Борисович попятился к двери, выбежал из подъезда и с удовольствием вдохнул зимний воздух. Водитель открыл дверь машины.

– Борис Борисович, а пальто ваше где?

– Ну ёпрст! Танечка, я опаздываю. Сходи за пальто, а после праздников завезешь, ладненько? Ты же все равно не торопишься?

– Конечно, без проблем Борис Борисович.

5

Как только дверь за «гостями» закрылась, Светлана сбросила с колен кошку и отряхнула с юбки шерсть.

– Фу, какая все-таки мерзость. Теперь надо на все кошачьи болезни провериться.

Валя продолжала гладить кошку, которая смирилась и начала доверчиво мурлыкать.

– Значит так, сейчас они отъедут – гони этих кошек обратно к восьмому дому. Чтобы духа их здесь не было!

-Сделаю! Хотя вот эту, Мурку, думаю, может невестке пристроить. Она любит кошек! Вроде даже породистая!

– Это как хочешь, главное, чтобы я их больше не видела. Породистая… Смешно! А откуда кличка у нее?

– Так это я придумала.

Валя снова оделась, взяла двух кошек за шкирки и потащила за дверь.

6

Танечка вызвала лифт, но лампочки не горели. Сломался? Застрял? На четырнадцатый этаж без лифта идти не хотелось. Позвонить Виталику? Попросить принести пальто? Ему спуститься проще, чем ей подняться. Но потом ему опять подниматься. Виталик у тёщи, у него дела есть. У него скоро Новый год, а у нее, у Танечки, никаких дел нет. Нет, серьёзно, куда ей торопиться? Она даже не придумала, что будет делать в праздники. Десять пустых дней. Новый год с друзьями, ну какие это друзья? Случайные люди, которым тоже не с кем отмечать. Танечка уже прошла шесть лестничных пролетов и продолжала подниматься. На десятом этаже она сняла куртку, села на ступеньку, проревелась и пошла дальше.

Пальто на месте не оказалось. Таня позвонила в дверь к соседке, строительнице шкафа.

– Извините, тут пальто лежало.

– Я думала, вам не нужно. Вы так оставили, – из квартиры пахло мандаринами. – Да берите, да пожалуйста, – соседка как будто обиженно отдала пальто и резко захлопнула дверь и запах мандаринов исчез.

Таня прошла четырнадцать этажей вниз.

На скамейке у подъезда сидел мужчина с двумя котами. Таня вызвала такси и села рядом.

– Девушка, вам кот не нужен? Их выкинули прямо в снег! Жалко их! А они, кстати, удачу приносят.

– Почему вы так решили, – без интереса спросила Таня.

– Не знаю, мне показалось, вам сейчас немного удачи не помешает.

Таня внимательно посмотрела в глаза мужчине, он улыбнулся и спросил.

– А где вы Новый Год встречаете?

7

– Валя, это очень срочно! Дуй обратно за блохастыми! Проверка все-таки едет! Это была не проверка! А вот сейчас… Едут! Говорят, просто порядок в доме проверяют перед праздниками, но я им не верю. Они кошек будут проверять! Точно говорю!

– Светлана Юрьевна, но ведь я их уже…

– Найди! Далеко не убегут! Я видела там эта девица депутатская сидела на лавке с мужиком. И у них кошки. Просто забери! Скажи, это наши! Ну что ты смотришь? Ты здесь только потому работаешь, что я весь подъезд каждый год убеждаю за тебя платить! Так что не советую…

– Иду, иду, – заторопилась Валя и замоталась платком.

8

Ни кошек, ни Танечки, ни мужчины у подъезда не было. Валя вздохнула и побрела к восьмому дому.