Поэзия
Дмитрий Вилков

Твое имя

11 января 2024, 10:00

У водомата

 На ночных вологодских улицах
 Сенека становится снегом.
 О скоротечности жизни
 Скукоженные слова:
 «Оплата возможна монетами»:
 Триенс. Обол. Разменные.
 Роешь карман — а нету их.
 Ценник какой на два
 Литра — живая ль, мертвая
 Ль Капля слетит, слепя.
 Пятиэтажки когортами
 Вдруг идут на тебя. 

* * *

 Как будто ангар в закопченном окне
 И двое ползут по сугробам.
 Надежда набросок закончить вчерне,
 Но, верно, забудутся оба,
 Убудут, как пар якисобы.
  
 Япония наших унылых промзон,
 Где дуст на палетах да гречка
 И трубами выжжен дотла горизонт, —
 Знакомое сердцу местечко.
 Извечный пейзаж изувечен.
 
 Что нам остается? Стоящий завод.
 Рисуй же ворот харакири,
 Поземку и заметь, вандалов, и вот
 Еще что останется в мире:
 Звезда в недоступном эфире.

Твое имя

 Вороний крик и пение стрелы! 
 По случаю жары уже раздета, 
 Ты восстаешь, мой феникс, из золы 
 Погибшего, обугленного лета.
  
 Когда мы повстречаемся с тобой, 
 Нам будущее даст лет эдак триста. 
 Смущение с закушенной губой. 
 Дым без огня. Прощание. И выстрел.

Перемена

 Вывеску заменили —
 Скучный «ШИНОМОНТАЖ».
 Где же «ГРААЛЬ», ответь мне,
 Нижегородский Парцифаль!

Читателю «Школы для дураков»

 Надеюсь, сей посланник СМОГа,
 Изгнанник из родных пенат,
 Покажет вдруг судьбы дорогу
 И Вас возьмет на променад
 
 По бесконечному проселку
 До дома, где владельца нет,
 До речки Леты у поселка...
 Струятся мудрость, мысль и бред,
 
 Сливаясь в темноте спортзала...
 О, мой наставник, где же ты?
 Как книгу мне начать сначала?
 В начале Слово. Это Ты.
 
 А школа мучила-учила
 Сквозь униженья, боль и кровь
 Системы тапочной Перилло.
 Любовь на матах. И — Любовь!
 
 А на платформе пятой зоны
 (Копеек тридцать пять билет!),
 Постигнуть времени законы
 Поможет автор. Он — Проэт.
 
 По улице, с дождем в обнимку,
 Шумит Кастальский ключ второй,
 И вечно, как на старом снимке,
 Проходят автор и герой. 

Провинциальный верлибр

 Окна из пластика,
 слепые жалюзи,
 офисные двери 
 с непроницаемыми стеклами
 надежно оберегают ее
  
 от летней липкой влажности ливня, 
 который бушует в далеком городе, 
 принося стихийную свободу в парки и скверы,
 к пущей зависти моего 
 стоящего в углу без дела зонтика.

На посещение отеля «Русский капитал»

 В этом мире «Русского капитала»
 Я пришелец. Вовсе меня не стало.
 Пустота тянет звездное одеяло.
 И шумит среда.
  
 Чаем-кофе заправиться мне осталось.
 На балконе стоит звездолет усталый.
 Лифты дешевы. Стены тщеславно-алы.
 Дорога́ еда.
  
 Мне б родиться было не по карману
 На ветвях высотных, в листве стеклянной,
 Где с корон и крон облетает манна, — 
 Не того гнезда!
  
 Я того гнезда, где народ попроще, 
 Где блестит всегда стеклотара в рощах,
 Где по лавкам лежат несвятые мощи.
 Полечу туда!
  
 Там грохочет сталь и рычит болгарка.
 Вечерами там не ходи у парка.
 Работягам спать. Матерщине — каркать
 Напролет всю ночь.
  
 Может, ад для кого-то, а мне не жарко.
 Мне тепло на сердце, и ты, дикарка,
 Подойдешь ко мне и протянешь старку
 И прошепчешь: «Брось!»
  
 Я всмотрюсь. Ты, солнце, Россия в джинсах,
 Втихаря от мамы курила винстон,
 У тебя в ватсапе пацан читинский…
 Проходи насквозь!
  
 Проходи смелей, пробивая ребра,
 В глубине, где код хромосом разобран,
 Где кипит недоступный сознанью образ.
 Здесь я свой. 
 И твой.

* * *

В одном из новых пламеней тогда

Раздался голос

 La Divina Commedia

 Жизнь 
 Меня, 
 Будто яичко из сказки, 
 Била-била, 
 Да не разбила. 
  
 Любовь, что движет солнца и светила, 
 Меня отвергла, обманула, предала. 
  
 Нет скорлупы доспехов.
 Я без маски. 
  
 Сияет 
 Лишь 
 Кащеева Игла. 
  
 Сломать ее ты так и не смогла.

  
Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).
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