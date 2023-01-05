— Просыпайся! — Максим потряс сына за плечо, — Приехали!

Денис сонно покрутил головой, пытаясь понять, где они находятся. В плотном снегопаде можно было рассмотреть только фиолетовые ворота, в которые уткнулась машина.

— Где это мы? — сдался Денис.

— Приехали к деду, — пояснил Максим.

— У него разве не зеленые ворота?

— Ну, перекрасил, наверное.

В этот момент ворота дрогнули, и одна створка сдвинулась с места. В проеме возникла голова в ушанке. Пожилой мужчина щурился в свете фар.

— Дед! — обрадовался Денис и сразу же выскочил из машины.

Но тут же поскользнулся и упал в сугроб. Ничуть не расстроился и выскочил из него хохоча. Подскочил, кинулся к деду и крепко его обнял.

— Ты как, старый?!

— Ничего, ничего, — подслеповато щурясь и по-детски восторженно улыбаясь, ответил тот. — Ты вырос как, Денис!

— А ты подкачался, что ли? — отстранившись от деда и оценив его взглядом, спросил внук. — Следишь за собой, а? Кирилл Андреич-то еще о-го-го?

Оба повернулись на сдавленную ругань. Максим, вышедший из машины, поскользнулся и так же, как сын минуту назад, ухнул в сугроб.

— Вернись в машину и выйди как положено! — учительским тоном приказал ему Денис.

— А это кто?

Денис медленно повернулся и ошарашенно уставился на деда.

— Друг твой, что ли? — внимательно глядя на своего сына, спросил Кирилл Андреевич.

— Дед, ты чего? — похолодел Денис и посмотрел на отца, стряхивающего снег с пальто, как бы убеждаясь, что ничего не путает и реальность действительно такова, какой кажется, а заодно ища поддержки у старшего. — Это ж…

В этот момент Кирилл Андреевич сунул внуку за шиворот ком снега и захохотал.

— Опять купился!

— Да блин! — изгибаясь и пытаясь вытряхнуть снег, загундосил Денис. — Ну сколько можно-то?!

— Пап, тебе ж не пять лет! — бурчал себе под нос Максим, отряхивая пальто и подходя к Кириллу Андреевичу. — Что у тебя тут за каток?!

— А? — приложив руку к уху, переспросил дед.

— Да не глухой ты! — возмутился Максим. — Я больше на это не куплюсь!

— Чего вы так долго-то? Я думал, не успеете к Новому году.

— Да снегопад же, мы поворот проехали.

— Все, все! Потом расскажешь! Макс, давай из машины, что привезли, — командовал дед. — Денис, а ну отцу помоги!

Засуетились и через несколько минут собрались за столом. Кирилл Андреевич и Максим спешно накрывали холостяцкий стол. Магазинные салаты, нарезки, все быстро выставлялось на стол из пакетов. Денис поставил на стол разделочную доску с толсто нарезанными ломтями хлеба.

— За холодцом сгоняй, — велел ему дед.

— Куда? — не понял Денис.

— До деревни, ключи от снегохода в бушлате, — перекладывая салат из контейнера в тарелку, спокойно пояснил дед.

— А на самом деле?

— А на самом деле духовный материализм не позволит нам освободиться от привязанностей, — развел руками Кирилл Андреевич.

— А холодец? — не поддавался на провокации Денис.

— А холодец на крыльце! — разозлился дед. — Что ты как в первый раз?! Макс, а ты шампанское принеси, оно в сугробе!

Когда отец и сын вернулись, успешно справившись с возложенными на них задачами, Кирилл Андреевич уже настраивал телевизор. Разглядывал два пульта и что-то бурчал себе под нос.

— Да что ты будешь делать! — злился он.

— Сначала тюнер включи, потом телик, — подсказал Денис.

— Да зачем вы мне эту чертовщину купили?! Ну чем был плох старый телевизор, а?! — злился дед.

— Тем, что он всего один канал показывал!

— Это уже слишком много… — бурчал дед.

Наконец он справился с кнопками. Экран ожил.

— Дорогие россияне, — прозвучал знакомый голос.

Все рефлекторно уставились на экран.

— Чего-то рано, — глядя на настенные часы, нахмурился Максим.

— Они идут неправильно. — отмахнулся Кирилл Андреевич.

— А сколько время-то?

— Цыц! — возмутился дед. — Слушайте, когда говорят!

— Да было б…

— Сели и смотрите! Традиция!

— Но…

Максим осекся, наткнувшись на грозный взгляд отца.

— Это был непростой год, — заявил человек с экрана. — Но это не значит, что нужно опускать руки или давать себе поблажки. У нас нет времени на раскачку.

Максим едва не поперхнулся компотом, но справился с собой.

— Но есть у нас и хорошие новости! — бодро заявил человек с экрана. — Например федеральная программа «Счастливая семья» показала себя невероятно эффективно! Статистика подтверждает, что благодаря ей количество счастливых семей увеличилось вдвое!

— То есть была одна, а стало две? — хмыкнул Максим вполголоса.

— И то потому, что та единственная семья распалась на две, — поддержал Денис.

— Цыц! — возмутился дед.

— …То же касается и программы «Счастливый гражданин», — продолжал телевизор.

— Да о чем он? — спросил Денис.

— Не знаю, какая-то программа федеральная, — пожал плечами Максим, неторопливо откручивая проволочку с шампанского.

— …Было принято непростое решение, — продолжал телевизор куда более тяжелым, тревожным тоном. — Так как времени на раскачку нет, всех граждан, не выполнивших условия программы, решено не брать в новый, 2022 год. Иными словами, новый год наступит не для всех. Несчастных в будущее не возьмут.

Все удивленно уставились в экран. В этот момент погас свет. Пару секунд все сидели в абсолютной темноте и тишине. Потом выстрелила пробка от шампанского.

— С Новым годом, — мрачно протянул Денис.

Чиркнула спичка. В руке у деда возникло пятно света.

— Это что было? — ошарашенно спросил Максим.

— Пробки выбило, — пояснил Кирилл Андреевич.

— У деда, — хмыкнул Денис.

— Я про вот это вот! — Максим указал на экран.

— Я тоже, — усмехнулся Денис.

— Сейчас все включу,— отмахнулся Кирилл Андреевич. — Ты наливай пока.

Он встал из-за стола и вышел из комнаты. Отец и сын остались в абсолютной темноте. Какое-то время царила тишина. Потом тихонько хрустнуло, шепотом ругнулся Максим. Денис, конечно, узнал характерный хруст водочной пробки.

— Ты опять бухать собрался?

— Я рюмку, за Новый год, — объяснил отец.

— А не будет никакого нового года, — хмыкнул Денис, — сказали же тебе, в будущее возьмут только счастливых!

Из темноты закашлял глава семейства, очевидно, поперхнувшись водкой. Денис зло хохотнул. В этот момент в комнату вошел Кирилл Андреевич со свечой.

— Не, не пробки. Электричество отрубили. Нате вот, — сказал он и положил на стол несколько свечей. — А я пойду генератор заведу.

— Помочь? — предложил Максим, косясь на Дениса.

— Кнопку-то нажать? — усмехнулся Кирилл Андреевич.

— Ну… Мало ли…

— Да посиди вон с сыном! — отмахнулся дед и вышел.

Снова воцарилась тишина и темнота.

— Чего он ушел, нам и зажечь-то ее нечем, — вздохнул в темноте Максим, — не курит никто…

В этот момент в руках Дениса чиркнула зажигалка. Огонек медленно протянулся через весь стол от сына к отцу. Подрагивая, замер над свечой, которую растерянный Максим даже не протянул вперед. Фитиль разгорелся. Отец нахмурился, хотел было что-то спросить, но оставил эту мысль. Не нашел, куда деть свечу, и сунул ее в горлышко шампанского. Сам взялся за закуску. Положил на толстенный ломоть хлеба такой же кусок колбасы и стал жевать.

— В будущее возьмут не всех, — поигрывая зажигалкой, задумчиво протянул Денис.

— Кстати, а погугли, что это за прикол-то! — с набитым ртом попросил сына Максим. — Ну, что там пишут в интернете!

— Уже, — кивнул тот.

— Ну и чего? — Максим замер.

— Ничего, — пожал плечами Денис.

— Да не может быть! Ну Первый канал же!

— Может, — возразил Денис, — просто никого больше нету в интернете.

Максим перестал жевать и ошалело уставился на сына.

— В каком смысле?!

— Да нету тут интернета! Ты забыл, что ли?! — всплеснул руками Денис.

— Тьфу ты! — Максим заметно расслабился.

— Испугался? — с интересом усмехнулся сын.

— Я? Да мне-то чего бояться, даже если бы это все правда была… ну, про будущее… меня б взяли.

— Ну да…

— Чего «ну да»?! — возмутился Максим. — Я счастливый! Все у меня хорошо!

— Угу, мужчина в самом рассвете сил, — саркастично согласился Денис.

— Так и есть! — возмутился Максим. — Деньги какие-никакие зарабатываю, руки-ноги есть, приличный, в конце концов!

— Ну здорово, — явно желая закрыть тему, кивнул Денис. — Чего еще хотеть-то?

— Ну, например, чтобы ты, оболтус, за ум взялся! — серьезно заявил Максим.

В этот момент несколько раз слабо мигнула лампочка. У отца и сына возникло ощущение, что сквозь дурманящий мрак на секунду проступила реальность. Оба замерли, с надеждой глядя на лампочку, но снова навалилась темнота. Вдалеке едва слышно ругался дед.

— Ну, судя по всему, света не будет, — констатировал Максим, прислушиваясь к ругани на дворе.

Никто не ответил. Открылась дверь, и в дом вошел Кирилл Андреевич. Потопал, сбивая снег с валенок, кряхтя разулся. Все прислушивались, ожидая развития событий. Кирилл Андреевич вошел в комнату в расстегнутом бушлате и развязанной ушанке.

— Не заводится. — пожал он плечами.

— Генератор? — уточнил Максим.

— Нет, соседка! — отмахнулся Кирилл Андреевич. — Я уж и так и эдак…

— Нет, ну я серьезно.

— А ситуация и вправду серьезная, — важно кивнул дед, — спроси у соседки.

— И чего делать будем? — поинтересовался Денис.

Дед подвинул ногой стул, сел за стол, почесал щетину и пожал плечами. Положил кусок колбасы на хлеб, сунул в рот и задумался, держа одну руку в кармане бушлата. Максим незаметно налил себе стопку, косясь на Кирилла Андреевича.

— Ты опять бухаешь, что ли? — спросил дед не оборачиваясь.

— Новый год же, — виновато пояснил Максим.

— Не будет никакого нового года, — хмыкнул дед. — Сказали же тебе.

— Ой, ну заканчивайте!

— Машина, кстати, тоже не заводится, — заявил дед.

— Это как? — в один голос спросили Максим и Денис.

— Как соседка, — пожал плечами дед. — Я уж и так и эдак.

— Я серьезно!

— Ну хочешь, сам попробуй, — предложил Кирилл Андреевич, помолчал немного, потом добавил: — Но она постарше мужчин любит.

— Ой, да иди ты! — фыркнул Максим и опрокинул рюмку. — Шутник, хренов!

— Когда ж ты уже за ум возьмешься, оболтус? — вздохнул Кирилл Андреевич.

В этот момент лампочка пару раз мигнула и снова погасла. Все замерли и уставились на нее.

— Я правильно понял? — неотрывно глядя на лампочку, спросил Денис.

— Не может быть, — покачал головой Максим.

— А ну, попробуй, — велел внуку дед. — Ну-ка?

— Эм… Ну… Хочу поступить на юридический?

Ничего не произошло.

— Нормальное что-нибудь давай! — возмутился Кирилл Андреевич. — Какой к черту юридический?!

— Да что нормальное?!

— Ну чего ты реально хочешь?!

— Хочу, чтоб Ден за ум взялся! — перебил их Максим.

Лампочка совсем слабо, но мигнула. Повисла тишина.

— И чего теперь? — спросил Максим.

— Ну, тебе надо, ты на юридический и поступай, — все так же глядя на лампочку, подытожил дед, а потом четко сказал: — Хочу встретить Новый год!

Лампочка засветилась на пару секунд.

— Я, кажется, улавливаю принцип… — кивнул Денис. — Хочу быть музыкантом!

— Каким на фиг музыкантом?! — возмутился Максим, но в этот момент лампочка не просто мигнула, она ярко загорелась.

Пискнул холодильник, щелкнул телевизор, все залило ярким светом. Но буквально на две или три секунды. Все затихло.

— Так… — протянул дед, — тут еще и градация есть, так получается? Хочу встретить Новый год с самой красивой женщиной в мире!

Лампочка уверенно и ярко засветилась, но опять-таки на пару секунд.

— Серьезно, блин? — удивился Денис.

— Сколько время? — спросил вдруг Максим.

— Без пятнадцати двенадцать, — уверенно ответил дед.

— А после двенадцати что? — спросил Денис.

— Не хотелось бы проверять.

Все наконец отвели взгляд от лампочки и переглянулись.

— Так, ты на чем играешь? — спросил вдруг дед у Дениса.

— Ни на чем… — растерялся тот. — Ну так, на гитаре немножко могу…

— Музыкант тоже мне! — всплеснул руками Кирилл Андреевич.

— Какой на фиг музыкант?! — возмутился Максим. — Я уже договорился, чтоб его на юридический взяли!

— Ага! И застрянем мы тут до морковкина заговенья! — шикнул на него дед. — Устроит?!

— Ну… — растерялся Максим. — Я ж для него все…

— А у тебя что, пап? — вдруг вклинился Денис.

— Что, что?

— Ну, мечта, желание?!

— Ну… Хочу чтоб ты человеком вырос, — неуверенно протянул Максим.

Спираль лампочки едва-едва накалилась.

— Нам-то не ври, — предложил дед.

— Я не вру!

— Ну, — Кирилл Андреевич указал на потолок, — не ко мне вопросы.

— Хочу, чтоб Ден на ноги встал!

Лампочка засветилась ярче, очевидно, на этот раз желание больше соответствовало истине.

— Уже лучше, — заметил Кирилл Андреевич. — Но, кажись, не всё.

— Да какая разница вообще?! — возмутился Максим. — Что это дает-то?!

— А сейчас проверим. Принеси гитару, — велел дед.

— Но… — Максим хотел что-то возразить, но наткнулся на строгий взгляд отца и не решился спорить.

— Какую гитару? — не понял Денис.

— Да его гитару, — отмахнулся дед, — На чердаке давно лежит. Ну, чего встал, тащи!

— Откуда у него гитара? — удивленно спросил Денис, глядя на поднимающегося по лестнице на второй этаж отца.

— Да было время, они с друзьями увлекались, — снова отмахнулся дед, о чем-то размышляя. — Дурнину играли, жуть.

— Папа играл в группе?!

— Хуже, он ее создал, — все так же задумчиво хмурясь и держа руку в кармане, отмахнулся Кирилл Андреевич.

Он посмотрел на лампочку. Та мигнула, потом еще раз. Потом неуверенно засветилась, плавно разгораясь, хотя Кирилл Андреевич ничего не говорил и не делал.

— А как ты это…

Лампочка погасла. Дед тяжело вздохнул. В комнату медленно вошел Максим с гитарой. Он неуверенно водил рукой по грифу, не отрывая взгляда от инструмента.

— Это же стратокастер! — удивился Денис.

— Да хоть карстратер! — перебил Кирилл Андреевич. — Время идет! Давай быстрее шевелись!

— Так электричество нужно! — заметил Денис. — Да и подключить надо!

— Подключить есть куда, все на чердаке. — Дед указал рукой на внука и на чердак. — Не стой, тащи сюда!

Денис кинулся на второй этаж. Максим и Кирилл Андреевич остались одни. Сын оторвал взгляд от гитары и удивленно посмотрел на отца.

— Как это…

— Мы можем сейчас долго размышлять о том, почему и как, — заметил Кирилл Андреевич, — а можем сделать что-то, чтобы оказаться в новом году.

— Ну да… — как бы приходя в себя, согласился Максим.

— Ты чего хочешь-то? На самом деле.

— Ну, чтоб Ден на ноги встал…

Лампочка мигнула, но Кирилл Андреевич только покачал головой.

— Да не на полшишки, давай настоящее желание.

— Чтоб он, как я, у разбитого корыта не оказался! — громким шепотом зло заявил Максим.

Лампочка засветилась немного сильнее.

— Наелся я этих творческих мечтаний! — Максим себя ткнул двумя пальцами под кадык. — Вот они где! Жена ушла, денег нет, все через жопу! А еще…

— Все это здорово, а ты-то чего хочешь? — продолжал наседать дед. — Не надо мне только про эти высокие цели, для себя-то ты чего хочешь, а?!

— Свободы, пап, свободы! Как только Ден на ноги встанет, я уеду к чертовой матери путешествовать!

Лампочка вспыхнула, пиликнул телевизор, заработал холодильник. Отец и сын прикрыли глаза от яркого света. Подождали, пока свет погаснет.

— Ну и чего это значит? — не понял Максим. — Чего делать?

— Отдавай то, за чем пришел, — пожал плечами Кирилл Андреевич, — Хочешь свободы, дай ее другому.

Отец кивком указал куда-то за спину сына. Максим обернулся. Денис стоял в дверях. Неизвестно, как давно и что именно он слышал.

— Ну чего вы встали, подключайте! — поторопил их Кирилл Андреевич.

— Ну я ж не это… — растерялся Денис.

— Я помогу, вот этот шнур давай! — подхватил Максим.

— А электричество? — растерянно спросил Максим.

— План такой, — пояснил Кирилл Андреевич. — Мы с твоим батей концентрируемся на своих желаниях, делаем все, что возможно на данный момент для их исполнения, появляется электричество, тогда ты играешь.

— Да я ж… Ну два аккорда буквально…

— Разберешься!

Дед снова сел за стол, неторопливо положил себе в тарелку холодец, добавил горчицу, понюхал, отрезал кусок и сунул в рот. Довольно покивал. И только после этого посмотрел на лампочку. Та стала плавно накаляться.

— Ну чего у вас?

— Подключили, — доложил Максим.

— Ну ты давай, на мечте концентрируйся, делай что-нибудь, — велел дед.

— Да что? — не понял Максим, — Что мне делать, чтоб быть свободным?

— Я не знаю, что угодно! Меня одного на электричество не хватит! А ты чего встал как столб, — обратился дед к внуку, — ну играй!

— Дык электричества ж нет! — развел тот руками.

— Играй как будто есть! — пожал плечами Максим. — Какая разница?

— Не понял… — смутился Денис.

— Сначала музыка должна быть в сердце и в голове! — объяснил ему отец. — На этом этапе даже гитара не нужна. Ты сначала почувствуй!

Он приложил руку к груди сына, как бы показывая, откуда должна звучать музыка. Кирилл Андреевич вытащил свечку из бутылки шампанского и налил три бокала. Лампочка разгоралась все ярче. Прозвучал первый режущий уши аккорд.

— Да что ты ее мучаешь?! — возмущался Максим. — Вот так лады зажми.

Кирилл Андреевич прислушиваясь ко все более уверенным аккордам, взял пульт и снова стал жать на нем какие-то кнопки. Лампочка светилась во всю силу.

Максим перехватил у сына гитару и кривовато, но явно с опытом и знанием дела выдал довольно сложный рифф.

Денис внимательно следил за отцом и кивал, показывая, что понял, что именно надо делать.

Включился телевизор. Бой курантов перебил гитару, Денис отвлекся.

— Нет! — рявкнул дед. — Соберитесь!

Все погасло. Наступила тишина.

— Еще раз, — спокойно сказал Максим в полной темноте. — Мы знаем, чего хотим, мы знаем, что надо делать.

Лампочка плавно разгорелась, пиликнул телевизор, зажужжал холодильник. Ожил экран, снова забили куранты. Кирилл Андреевич встал из-за стола, неторопливо протянул сыну и внуку бокалы с шампанским. Все трое чокнулись.

Несмотря на то, что музыка прервалась, свет не погас. Новый год наступил. Все трое сели за стол. Задумались, каждый о своем.

— Дед, — прервал тишину Денис, — а что у тебя в кармане?

— Что? — не понял Кирилл Андреевич.

— В кармане, — терпеливо пояснил внук. — Ты ведь руку из кармана не вынимал до тех пор, пока новый год не наступил.

— И телик ты включал! — сообразил Максим.

— И генератор! — кивнул Денис

— Ну показывай уже. Фокусник.

Кирилл Андреевич хмыкнул и вздохнул. Медленно сунул руку в карман и медленно достал что-то небольшое, помещающееся в кулак. Вытянул руку вперед, перевернул.

Денис и Максим уставились на небольшой медальон, лежащий на ладони Кирилла Андреевича. Он неторопливо нажал скрытую кнопку, медальон раскрылся.

— Это кто? — спросил Денис, глядя на черно-белое фото.

— Самая красивая женщина на свете, — вздохнул Кирилл Андреевич.

Отдел экзистенциализма

— На сегодня все! — скомандовал Берни.

Дерек отвлекся от телескопа и удивленно посмотрел на часы.

— Почему так рано?

— Корпоратив!

Дерек решил, что перекрикиваться довольно неудобно, и спустился со своей башенки в лабораторию.

— По какому поводу? — уточнил он.

— Новый год!

— Сейчас же только шестое декабря, — удивился Дерек.

— Мы работаем в корпорации, которая и определяет, когда будет новый год, — заполняя очередной журнал экспериментов, ответил Берни. — Пришло распоряжение, что завтра первое января.

— Как? — растерялся Дерек.

— Голубиной почтой, — хихикнул Берни.

— Очень смешно!

Но в этот момент ему на плечо сел голубь. Птица замерла и не мигая уставилась прямо в ухо стажера.

— Я не знал, что у нас есть голубиная почта, — с опасением косясь на недружелюбную птицу, сказал Дерек.

— А он не знал, что у нас есть ты, — усмехнулся Берни, захлопывая книгу, — поэтому тебе приказ не принес. Его зовут Пакс, если что.

— А так и не скажешь…

Голубь резко повернул голову и пару раз моргнул. После чего снова пристально уставился на Дерека.

— Все, пойдем скорее. — Берни встал из-за стола, поправил пиджак и пошел к выходу вдоль Экзистенциальной Машины.

— Погоди. — Дерек пошел за начальником, стараясь не очень трясти суровую птицу. — Как это завтра первое января?

— Ну, совет директоров так решил.

— А там, — Дерек пальцем указал себе за спину, — на земле тоже первое января наступит?

— Конечно.

Берни пропустил стажера вперед, выключил свет в лаборатории и вышел в коридор. Посмотрел влево, вправо, задумался.

— Можешь объяснить… механику этого всего? Просто поменяется дата на календаре или… реально перемотается время?

— Время не мотается, — все еще стоя на месте и думая о чем-то ,просветил стажера Берни, — время не пленка.

— Ну, я же фигурально выражаюсь…

— Время пластинка. Проигрыватель стоит в отделе боли.

— Почему в отделе боли? — удивился Дерек.

— Они изучают гипотезу о том, что время лечит.

— И как? — с интересом спросил стажер.

— Да, действительно работает, судя по всему. — Берни наконец сдвинулся с места и пошел вправо по коридору. — Исследования еще не завершены, но, по предварительным данным, если приложить время к ранке, то она заживает на двадцать процентов быстрее.

— Эм… — совсем запутался Дерек.

— Но я считаю, что это бесперспективные исследования. Зря, что ли, мы в свое время подорожник разрабатывали? Вот что действительно лечит!

— Да, я в детстве постоянно прикладывал подорожник к разбитым коленкам, — улыбнулся стажер.

— Зачем? — Берни даже остановился и удивленно посмотрел на Дерека.

— Ну, чтобы заживали быстрее…

— Нет, это не так работает, — сочувственно улыбнулся начальник и пошел дальше по коридору, — подорожник лечит душевные травмы.

— Никогда не слышал, чтобы люди лечили душевные травмы подорожником.

— А с чего ты решил, что мы разрабатывали его для людей?

— А для кого?!

— Для морских черепах, — пожал плечами Берни.

— Подорожник разработан, чтобы лечить душевные травмы морских черепах?!

— Ну, на тот момент душевные травмы были важнейшей проблемой этого вида. Концепция психологов в данном случае не прошла испытания, и отдел срочных решений разработал подорожник. Идеально работает. Достаточно приложить к голове — и все, травмы как не было.

— Но морские черепахи не живут там, где растет подорожник! — опомнился Дерек и переглянулся с голубем.

— Ну… — тяжело вздохнул Берни, — это был косяк отдела дизайна. Подорожник в воде смотрелся некрасиво. Перенесли на сушу.

— Но там нет черепах!

— Но там подорожник наиболее эффектен, — развел руками Берни, — особенно на закате. Не спрашивай у меня, я не знаю. Я тогда был стажером. И точно как ты искал во всем смысл.

Дерек забылся и хотел почесать ухо, но вместо этого сбил с плеча голубя. Пакс, конечно, не упал. Раскинул крылья, легко спланировал на пол и угрожающе уставился на Дерека.

— Извини… те! Я не специально.

— Пойдем, он всегда такой, — позвал Берни, — но на всякий случай поглядывай по сторонам теперь. Он довольно мстительный. Как-то раз выклевал глаз Одному Парню.

— Черт! — Дерек через плечо глянул на Пакса.

— Но тот парень сам виноват, — успокоил его Берни, — он подкатывал к его жене.

— К жене голубя?!

— А к кому еще должен подкатывать голубь? — удивился Берни.

— Так тот парень был голубь?!

— Это логично. Разве нет? Замначальника голубиной почты — Один Парень.

— А что из этого имя?

— Один.

— Одноглазый Один?!

— Не надо так кричать, — успокоил его Берни, — не одноглазый он.

— Но ему же выклевал глаз Пакс, — растерялся Дерек.

— Да, но у него было три глаза, — пояснил Берни. — Он довольно пожилой. Из тех времен, когда голуби и вороны были трехглазыми.

Дерек не стал ничего спрашивать. Долго молча шел по коридору за начальником. Но любопытство все-таки победило.

— Так что там с новым годом? Куда деваются двадцать дней, если завтра первое января? Как воспримут это там, на земле? Как…

— Спокойно, — перебил его Берни, — нет тут ничего особого. Я же сказал, время — это пластинка. И ее надо менять. Раз в триста шестьдесят пять дней. Но это в идеале. На практике скорость у проигрывателя бывает… разная. Обращал внимание, что иногда год быстрее проходит?

— От чего это зависит?

— Исключительно от состояния механизма и скрупулезности оператора. Так вот, раз в год пластинку меняют. Новая пластинка — новый год. Выпускается указ, специально обученные люди проводят церемонию торжественного снятия пластинки. Все. Все проснулись в новом году.

— А установка? — не понял Дерек. — Новое время же запустить надо, если я правильно понял.

— Ты все правильно понял. — Берни остановился у ничем не отличающейся от остальных двери. — Но до установки пластинки у нас еще очень много работы.

— Какой?

Вместо ответа Берни открыл дверь и пригласил Дерека заглянуть. Стажер так и поступил. За дверью оказался гигантский зал, дальнего края которого даже не было видно. Весь зал был заполнен уходящими куда-то за горизонт столами со всевозможным барахлом.

— Это что? — не понял Дерек.

— Подарки, — пояснил Берни. — Пока мы не подарим их всем, кому они положены, новую пластинку не поставят. Но сначала идем веселиться.

Дерек с сомнением крутил в руках горшок с подорожником, не зная, как его упаковать в подарочную бумагу.

— Берни, а это кому? — поинтересовался стажер.

— Это, — начальник кинул взгляд на подарок и тут же ответил: — Ах это! Элвису, конечно!

— Тому самому?! — обомлел Дерек.

— Угу, — подтвердил Берни, — легендарная черепаха, конечно.

После чего вытянул шею, и выпучив глаза, стал беззвучно открывать и закрывать рот[1].





[1] Поет “Can’t Help Falling in Love» по-черепашьи.