Поэзия
Кира Грозная

Защита диссертации

23 июля 2023, 17:38 
 Защита — вполне подходящее определение,
 Хоть ты и не защищаешься от стаи койотов,
 А с милыми дедушками ведешь полемику,
 Доказывая ценность научной работы.
 
 Я не люблю пожилых профессоров — 
 Членов диссертационного совета.
 Они мне корзину «черных шаров»
 Накидали в отместку за это.
 
 В промежутках между двумя защитами
 Пили наш коньяк, заедая икрой.
 Я надеялась, что они добрей будут сытыми,
 Но, увы, ошибалась. Я шла второй.
 
 За улыбчивую Наташку голосовали единодушно.
 Я, к сожалению, не всем понравилась.
 От нелепых вопросов мне становилось скучно,
 А с агрессивными нападавшими я расправилась.
 
 Они ощутили азарт, позабытый
 За годы, просиженные в диссовете в праздности,
 Но я отстояла свой труд и ушла — побитая,
 Зато с улыбкой и с чувством праздника.
 
2012 год
  
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