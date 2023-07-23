Защита диссертации

Защита — вполне подходящее определение, Хоть ты и не защищаешься от стаи койотов, А с милыми дедушками ведешь полемику, Доказывая ценность научной работы. Я не люблю пожилых профессоров — Членов диссертационного совета. Они мне корзину «черных шаров» Накидали в отместку за это. В промежутках между двумя защитами Пили наш коньяк, заедая икрой. Я надеялась, что они добрей будут сытыми, Но, увы, ошибалась. Я шла второй. За улыбчивую Наташку голосовали единодушно. Я, к сожалению, не всем понравилась. От нелепых вопросов мне становилось скучно, А с агрессивными нападавшими я расправилась. Они ощутили азарт, позабытый За годы, просиженные в диссовете в праздности, Но я отстояла свой труд и ушла — побитая, Зато с улыбкой и с чувством праздника. 2012 год