Содержание февральского номера журнала «Юность»

12 апреля 2022, 22:57
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Содержание февральского номера журнала «Юность»
4 марта 2022, 23:30

Иван Купреянов

Несчастный дождь помучался и стих — и на окне кафе повис скелетом. Благослови бранчующихся сих: у них сегодня вечер тьмы и света. Познал и ты кратчайшее из благ — напиток легкий принимать за чувства. Теперь расслабься, ощущая, как в добро и зло спускается закуска. У парня фон, у девушки айфон — и вот они меняются […]
25 февраля 2022, 22:45
Поэзия

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