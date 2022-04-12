Содержание февральского номера журнала «Юность»

Иван Купреянов

Несчастный дождь помучался и стих — и на окне кафе повис скелетом. Благослови бранчующихся сих: у них сегодня вечер тьмы и света. Познал и ты кратчайшее из благ — напиток легкий принимать за чувства. Теперь расслабься, ощущая, как в добро и зло спускается закуска. У парня фон, у девушки айфон — и вот они меняются […]