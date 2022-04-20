В Москве впервые состоится Всероссийский Пасхальный фестиваль «ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ»

20 апреля 2022, 15:46

Слово «Ανάστασις», давшее название фестивалю, в переводе с греческого языка означает «Воскресение». В программе фестиваля – ярмарка с греческими сувенирами, фудкорт с национальной греческой кухней, мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров, лекции о пасхальных традициях, выступления писателей и театрально-музыкальная программа. Вход для всех гостей – свободный.

24 апреля в Екатерининском парке в Москве (Большая Екатерининская ул., 27) состоится Первый Всероссийский Пасхальный фестиваль «Анастаси» («ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ»), посвящённый главному православному празднику – Пасхе. Организатор мероприятия – Московское общество греков.

Фестиваль пройдет при поддержке Фонда Президентских грантов РФ. Пасхальный фестиваль «ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» станет межнациональным культурно-просветительским событием Москвы.
В программе фестиваля запланированы выступления вокальных, инструментальных и танцевальных ансамблей, мастер-классы по народным греческим танцам, художественным ремёслам и пасхальной кухне, театрализованные представления, лекции о пасхальных традициях. Для детей будет предусмотрена специальная программа «Моя Пасха» с конкурсами и образовательной компонентой.

Литературно-художественный журнал «Юность» представит 2 лектория с участием авторов, известных писателей и сценаристов – Андрея Рубанова и Андрея Геласимова.


На большой сцене фестиваля запланированы выступления творческих коллективов из Москвы и регионов России, представляющих различные православные культуры и народности, среди которых сербы, армяне, грузины, осетины, белорусы и другие.
Участие в театрально-музыкальной программе примут:
российский актер театра и кино, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис
легендарная эстрадная певица, заслуженная артистка России Ксения Георгиади
греческая исполнительница Ариадна Прокопиду
эстрадная и джазовая певица Надежда Рафаилиди
ансамбль греческого народного танца «Филоксения»
школа армянских танцев «ARMAT DANCE» и другие.
На малой сцене пройдёт музыкально-просветительская программа «Пасхальный Благовест», в рамках которой состоятся выступления православных хоров, писателей, будут организованы лекции о пасхальных традициях, православии в России и Греции.
Среди партнёров и участников мероприятия – греческие рестораны Москвы. Они познакомят гостей с национальной кухней. В течение всего дня на фестивале будут работать точки питания и ярмарка, на которой посетители смогут приобрести книги, пасхальные сувениры и греческие продукты.

Время работы фестиваля – с 12:00 до 20:00.
Вход для всех гостей – свободный.

Полная программа фестиваля «ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» доступна на его официальном сайте: www.anastasi.ru.

Дополнительная информация для представителей СМИ:
Илья Шнайдер, schneiderilya@gmail.com.
Аккредитация представителей СМИ: info@greekmos.ru; +7 (499) 236-47-16.

Партнёры фестиваля: Департамент национальной политики и межрегиональных связей Правительства Москвы, девелоперская компания «PatekScapital», греческий деловой клуб «Синергия», Федеральная национально-культурная автономия греков России (ФНКА греков России), Екатерининский парк, ресторан «Молон Лаве», Винное подворье старого грека.

Брендинг фестиваля разработан на благотворительной основе Академией дизайна GiO GROUP.

Информационные партнеры фестиваля: TimeOut, KudaGo, радио «ВЕРА», журнал «Фома», литературно-художественный журнал «Юность», культурно-просветительское пространство «Фавор», Ассоциация союзов писателей и издателей России.

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