16 апреля в Москве во второй раз состоится Всероссийский Пасхальный фестиваль «Анастасис»

Второй Всероссийский Пасхальный фестиваль «Анастасис» (греч.Ανάστασις, Воскресение) по традиции состоится в Екатерининском парке (Большая Екатерининская ул., 27) и будет посвящен главному православному празднику – Пасхе.

Гостей фестиваля этого года ждет насыщенная развлекательная и просветительская программа, ярмарка с греческими сувенирами и фудкорт с национальной греческой кухней.

Организатор мероприятия – Московское общество греков.

Соорганизатор – Федеральная национально-культурная автономия греков России.

В течение всего дня гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по раскрашиванию пасхальных сувениров и изготовлению традиционных панно из лавровых листьев, а также послушать лекции о пасхальных традициях, выступления писателей. Мероприятия детской программы помогут ребятам развить знания о традициях празднования Пасхи у разных народов. Кроме того, будет открыта спортивная площадка с молодежными спортивными активностями для желающих.

«Мы наблюдаем как традиции не меняются и, проходя через столетия, остаются все так же значимыми. Пасха – неизменный праздник жизни. И, несмотря на времена, на перемены поколений – это главный праздник, который всегда вызывает радость верующего человека. Фестиваль, который мы проводим во второй раз станет большим событием, на которое наши гости смогут прийти целыми семьями и вместе отметить главный религиозный праздник года», – отметил председатель Московского общества греков Христо Тахчиди.

Музыкальная и просветительская программы запланированы на двух сценах парка. Откроется фестиваль на большой сцене. Зрителей будет ждать выступление Ансамбля греческих танцев «Лира» художественных руководителей Кирьяка и Марии Асланиди. Греческий музыкант, вокалист и композитор, участник телепроекта «Голос-9» Иоаннис Кофопулос исполнит «Христос Анести». Ведущим открытия станет российский актер театра и кино, режиссер, продюсер и общественный деятель Янис Политов.

В рамках фестиваля будет организован литературный лекторий с участием писателей Владислава Отрошенко («Религия Николая Гоголя») и Игоря Малышева («Духовные мотивы в творчестве поэтов Серебряного века»). Лекторий организован при поддержке литературно-художественного журнала «Юность».

В финале фестиваля состоится общий ход – согласно традиции, все участники собираются вместе, у каждого в руках – огонь. В современных реалиях это будут огоньки телефонов, которые будут символизировать тысячи огней, пронесенных сквозь века.

Мероприятие состоится при поддержке Фонда Президентских грантов Российской Федерации и станет межнациональным культурно-просветительским событием Москвы.

Время работы фестиваля – с 12:00 до 20:00.

Вход для всех гостей – свободный.

Полная программа фестиваля «ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» доступна на официальном сайте.