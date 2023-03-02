322 претендента на «Большую книгу» в 2023 году

2 марта Национальная литературная премия «Большая книга» подвела итоги приёма заявок на соискание премии. В восемнадцатом сезоне номинировано 322 произведения писателей из 73 городов России.

Более ста номинаторов, выдвинули на соискание премии как произведения хорошо известных авторов (Евгений Водолазкин, Татьяна Булатова, Юрий Буйда, Василий Авченко, Виктория Токарева, Захар Прилепин, Эдуард Веркин, Юлия Яковлева и др.), так и книги молодых перспективных писателей, в их числе – лауреаты премии «Лицей» Ислам Ханипаев, Екатерина Манойло, Ася Володина.

Со всеми номинированными на «Большую книгу» произведениями работает экспертный совет премии. В этом году в него входят писатели Евгений Абдуллаев, Роман Сенчин и Евгения Декина, литературный критик Валерия Пустовая, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев. Председатель – писатель, поэт, драматург Дмитрий Данилов.

В конце апреля будет объявлен длинный список, а 1 июня, накануне книжного фестиваля «Красная площадь», на традиционном Литературном обеде назовут финалистов «Большой книги» 2023 года. Затем к работе приступит жюри премии – Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 105 человек. Победители будут награждены на торжественной церемонии в Москве не позднее 15 декабря.

Председатель совета экспертов премии, писатель Дмитрий Данилов: «Закончен приём работ на премию «Большая книга». В конкурсе участвуют 322 претендента. Как всегда, среди них и маститые авторы, и множество дебютантов. В списке номинируемых произведений то и дело мелькают интригующие заголовки. В ближайшие два месяца нам, экспертам «Большой книги», предстоит интересное чтение и немало открытий. Предвкушаю оживлённые дебаты с коллегами по длинному списку премии».

Денежное содержание первого места – 3 млн рублей, второго – 1,5 млн рублей, третьего – 1 млн рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.