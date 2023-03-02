Новости

322 претендента на «Большую книгу» в 2023 году

2 марта 2023, 21:20

2 марта Национальная литературная премия «Большая книга» подвела итоги приёма заявок на соискание премии. В восемнадцатом сезоне номинировано 322 произведения писателей из 73 городов России.

Более ста номинаторов, выдвинули на соискание премии как произведения хорошо известных авторов (Евгений Водолазкин, Татьяна Булатова, Юрий Буйда, Василий Авченко, Виктория Токарева, Захар Прилепин, Эдуард Веркин, Юлия Яковлева и др.), так и книги молодых перспективных писателей, в их числе – лауреаты премии «Лицей» Ислам Ханипаев, Екатерина Манойло, Ася Володина.

Со всеми номинированными на «Большую книгу» произведениями работает экспертный совет премии. В этом году в него входят писатели Евгений Абдуллаев, Роман Сенчин и Евгения Декина, литературный критик Валерия Пустовая, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев. Председатель – писатель, поэт, драматург Дмитрий Данилов.

В конце апреля будет объявлен длинный список, а 1 июня, накануне книжного фестиваля «Красная площадь», на традиционном Литературном обеде назовут финалистов «Большой книги» 2023 года. Затем к работе приступит жюри премии – Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 105 человек. Победители будут награждены на торжественной церемонии в Москве не позднее 15 декабря.

Председатель совета экспертов премии, писатель Дмитрий Данилов: «Закончен приём работ на премию «Большая книга». В конкурсе участвуют 322 претендента. Как всегда, среди них и маститые авторы, и множество дебютантов. В списке номинируемых произведений то и дело мелькают интригующие заголовки. В ближайшие два месяца нам, экспертам «Большой книги», предстоит интересное чтение и немало открытий. Предвкушаю оживлённые дебаты с коллегами по длинному списку премии».

Денежное содержание первого места – 3 млн рублей, второго – 1,5 млн рублей, третьего – 1 млн рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.

Читайте также

«Лицей» продлевает приём заявок до 20 марта
2 марта 2023, 21:30

Содержание февральского номера журнала «Юность»
Содержание февральского номера журнала «Юность»
2 марта 2023, 20:40

Премия им. Катаева открывает приём заявок
Открыт приём заявок на участие в третьем сезоне Литературной премии имени В. Катаева. Подробная информация на сайте https://kataevprize.ru. Номинировать рассказы могут только издатели (обязательное условие для сайтов – наличие Свидетельства о регистрации СМИ. Отсутствие печати не является препятствием для выдвижения при наличии Свидетельства о регистрации). От одного автора в премиальном сезоне может быть номинирован только один […]
1 марта 2023, 21:45

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ

Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.

150 ₽
Выбрать

1 месяц подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

350 ₽

3 месяца подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1000 ₽

6 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1920 ₽

12 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

3600 ₽

Подарите Юность своим близким

Оформите подписку вашему другу на печатную версию журнала на 6 или 12 месяцев. Цифровая версия в формате PDF будет также доступна в личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно