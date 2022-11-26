23 – 30 октября 2022 года Некоммерческая организация Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд СЭИП), с использованием гранта Президентского Фонда культурных инициатив, в 22-й раз провела Форум молодых писателей России. Форум прошел в ФГБУЗ «Пансионат с Лечением «Звенигородский» (г. Звенигород, Московская обл., Одинцовский район).

К подготовке и проведению Форума привлечены редакции «толстых» литературных журналов: «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Костер», «Москва», «Наш современник», «Нева», «Новый мир», «Современная драматургия», «Юность».

Состав участников Форума сформирован на основании итогов литературного конкурса, а также итогов проекта «Всероссийская школа писательского мастерства», реализованного Фондом СЭИП в 2022 году при поддержке Российского книжного союза.

В дни работы Форума под руководством представителей редакций «толстых» литературных журналов и ведущих российских писателей прошли 16 мастер-классов по различным литературным жанрам: проза, поэзия, драматургия, критика, детская литература.

Состоялись круглые столы: «Тенденции развития современной литературы на постсоветском пространстве» (модератор – профессор В.Н. Новиков), «Роль литературных журналов в развитии молодых писателей» (модератор – Президент Фонда С.А. Филатов).

В рамках программы была прочитана лекция Павлом Крючковым «Живые голоса великих писателей CCCР и России 20-го века».

Прошли творческие встречи с известными российскими писателями и деятелями культуры: писателем и журналистом А.С. Салуцким; поэтом, главным редактором журнала «Новый мир» А.В. Василевским; писателем, ректором Литературного института им. Горького А.Н. Варламовым; писателем и публицистом Н.Ф. Ивановым; писателем и журналистом Д.В. Драгунским; коллективом театра М.Г. Розовского «У Никитских ворот» с показом спектакля «Шукшин и цирк»; а также состоялась творческая встреча с молодыми авторами, участницами Форумов молодых писателей Асей Умаровой и Ариной Обух.

В рамках программы Форума молодых писателей России прошел поэтический вечер с участием руководителей мастер-классов Форума. Состоялась презентация книг, изданных Фондом СЭИП в серии «Молодая литература» с участием авторов этих книг.

Вечерами молодые писатели активно принимали участие в свободном микрофоне для поэтов, бардов и песенников.

За 22 года в Форумах молодых писателей приняли участие более 3-х тысяч авторов, многие из которых сегодня занимают достойные места в современной отечественной литературе и отмечены престижными наградами.

Лауреатами различных премий стали следующие поэты: Мария Маркова (лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры 2011 г.), Анастасия Орлова (лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры 2016 г.), Елена Лапшина, Анна Матасова, Александра Переверзина, Наталья Полякова, Денис Балин (лауреат премии «Лицей» 2022); прозаики: Денис Гуцко (премия «Русский Букер»), Алексей Иванов (премия Д. Мамина-Сибиряка, П. Бажова, «Ясная Поляна», «Книга года», 2016»), Захар Прилепин (премия «Большая книга», «Ясная поляна»), Илья Кочергин (премия «Эврика!», премия Правительства Москвы), Дмитрий Новиков (Новая Пушкинская премия, Государственная премия Республики Карелия), Роман Сенчин (премии «Большая книга», «Ясная поляна», «Литературной газеты»), Алексей Колесников (лауреат премии «Лицей» 2022).

В драматургии лауреатами стали: Василий Сигарев, Ксения Степанычева, Виктор Тетерин и Федор Греков (лауреаты премии «Действующие лица»), братья Вячеслав и Михаил Дурненковы, Владимир Зуев и Светлана Козлова (лауреаты премии Международного конкурса современной драматургии «Евразия»).

Отличились и молодые литераторы-переводчики Екатерина Полякова, Анна Веденичева, Андрей Литвинов, поэты и переводчики Максим Калинин, Сергей Михайлов, Сергей Шабуцкий, Анастасия Строкина.

Среди молодых писателей, пишущих для детей, стали популярными произведения Елены Усачевой, Станислава Востокова (премия «Книга года» 2022), Натальи Волковой, Натальи Дубиной, Анны Игнатовой, Елены Фельдман. В литературный процесс вошли и новые критики: Сергей Беляков, Алиса Ганиева, Лидия Довлеткиреева, Елена Погорелая, Валерия Пустовая, Андрей Рудалев, Екатерина Иванова, Елена Луценко.

Среди участников Форумов много тех, кто сегодня пополнил ряды сотрудников редакций литературных журналов, возглавил редакционные отделы, литературные студии, пришел преподавать в учебные заведения.

По итогам работы Форума 45 авторов лучших произведений были рекомендованы на представления стипендии МК РФ, 100 лучших произведений рекомендованы для публикации в литературном сборнике «Новые писатели», восемь авторов получили рекомендации на издание своих произведений отдельной книгой в серии «Молодая литература», 39 молодых авторов были рекомендованы для публикаций на страницах «толстых» литературных журналов, 19 участников Форума были рекомендованы для поступления в Литинститут им. А.М. Горького, 139 участников – молодых писателей получили благодарность.