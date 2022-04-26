Татьяна Соловьева

Миллион фактов от фараонов до брейк-данса: новые книги для детей и подростков

Нина Дашевская «Около музыки и другие рассказы» (КомпасГид, 2022) Дашевская прекрасно изображает внутренний мир подростка – сейсмически опасную зону, где то и дело что-то бурлит, движется и извергается, а иногда замирает и становится очень уязвимым и тихим. Почему одни ребята популярны, а другие незаметны, как получается, что в дружбе противоположности сближаются и притягиваются? Сколько бы […]