Гостем юбилейного 250-го выпуска программы «Гамбургский счёт» станет писательница Гузель Яхина. Её первый роман «Зулейха открывает глаза» про жестокость раскулачивания крестьян стал событием — был признан «Книгой года», удостоился премий «Большая книга», «Ясная поляна». Продажи романа резко выросли после выхода на телеэкран экранизации «Зулейхи…».

В этом году автор выпускает свой новый роман «Эшелон на Самарканд». В сталинское время репрессиям подвергались не только миллионы граждан, но и целые народы. Во время Великой Отечественной войны первым таким народом стали поволжские немцы, которые жили на территории саратовской области с середины XVIII века после указа Екатерины Великой. Но те, кто не застал в живых дореволюционных волжских немцев, могут прочесть роман Гузели Яхиной «Дети мои», в котором описаны культурные и исторические подробности той жизни. И вот в новом романе продолжение истории о переселенцах из Поволжья, но уже в Самарканд. Почему автора не отпускает эта тема и как прозаики работают с таким тяжелым историческим материалом, автора по гамбургскому счёту расспросила ведущая Ольга Орлова.

Смотрите «Гамбургский счёт» 6 марта в 18:00 и 7 марта в 08:15, а также на сайте ОТР.









