25 июля в российский кинопрокат выходит документальный фильм Даниила Духовского «Юность» – журнал, устремлённый в будущее».
Дистрибьютор – компания «Кинотайм».
Расписание показов, на которых режиссёр лично представит фильм и расскажет о создании картины, а также ответит на вопросы зрителей:
- 24 июля – Санкт-Петербург, киноцентр «Лендок».
Набережная Крюкова канала, д. 12. Начало в 19.00 (вход по билетам).
- 25 июля – Великий Новгород, читальный зал Новгородской областной универсальной научной библиотеки.
Кремль, д. 4. Начало в 16.00 (вход свободный).
- 30 июля – Москва, кинотеатр «Пять звёзд на Новокузнецкой».
Большой Овчинниковский переулок, д. 16. Начало в 13.00 (вход по билетам).
Приходите, посмотрим, поговорим!