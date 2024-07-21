25 июля в российский кинопрокат выходит документальный фильм Даниила Духовского «Юность» – журнал, устремлённый в будущее».

Дистрибьютор – компания «Кинотайм».

Расписание показов, на которых режиссёр лично представит фильм и расскажет о создании картины, а также ответит на вопросы зрителей:

  • 24 июля – Санкт-Петербург, киноцентр «Лендок».

Набережная Крюкова канала, д. 12. Начало в 19.00 (вход по билетам).

  • 25 июля – Великий Новгород, читальный зал Новгородской областной универсальной научной библиотеки.

Кремль, д. 4. Начало в 16.00 (вход свободный).

  • 30 июля – Москва, кинотеатр «Пять звёзд на Новокузнецкой».

Большой Овчинниковский переулок, д. 16. Начало в 13.00 (вход по билетам).

Приходите, посмотрим, поговорим!

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