Награждены лауреаты седьмого сезона премии «Лицей»

Фото Павла Шарапова

Награды победителям седьмого сезона литературной премии для молодых писателей и поэтов «Лицей» были вручены 6 июня на торжественной церемонии, которая традиционно состоялась в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Красной площади в Москве.

Лауреатами стали три девушки и три молодых человека из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и посёлка Пинега Архангельской области.

Награды им вручали Советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, директор Культурного центра Республики Корея Пак Чжун Гон, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Григорьев, а также члены жюри и Наблюдательного совета премии «Лицей». С приветственным словом в начале церемонии выступил генеральный менеджер «ЛОТТЕ Рус» Уве Кунц.

В своём выступлении господин Кунц сказал: «Уважаемые гости и участники литературной премии, я очень рад приветствовать вас на церемонии награждения премии Лицей. Это большая честь снова присутствовать здесь, в сердце Москвы. Хочу поздравить вас с днём рождения Александра Сергеевича Пушкина и поблагодарить за поддержку премии «Лицей» всех авторов и всех, кто заинтересован в развитии и продолжении наследия русской литературы. Данная премия – это важная инициатива для развития культурной и литературной жизни общества, которая позволяет нам находить новые и яркие таланты и даёт огромный шанс талантливым авторам найти должное признание и поддержку от литературного сообщества. Благодарю членов Наблюдательного совета, партнеров премии, жюри, экспертов, а также Сергея Степашина, Владимира Григорьева, Владимира Толстого и Сергея Шаргунова за активное участие и интерес к новым литературным талантам. Желаю всем финалистам удачи и пусть только лучшие из вас обретут звание победителей премии».

Лауреаты премии «Лицей» 2023 года:

Номинация «Проза»

1 место – Владимир Хохлов (Москва), роман «Заневский проспект»

2 место – Ольга Шильцова (Санкт-Петербург), повесть «Хозяйка для Кербера»

3 место – Дарья Месропова (Москва), повесть

«Мама, я съела слона»

Номинация «Поэзия»

1 место – Степан Самарин (Москва), сборник стихотворений

2 место – Сергей Скуратовский (Нижний Новгород), сборник стихотворений «Стакан из Атлантиды»

3 место – Варвара Заборцева (посёлок Пинега, Архангельская область), сборник «Набело хочется жить».

Общий призовой фонд премии составляет 4,8 млн рублей. В каждой из номинаций вручают 1,2 млн рублей за первое место, 700 000 рублей – за второе и 500 000 рублей – за третье место. Расходы на выплату премиальных вознаграждений берёт на себя группа компаний «ЛОТТЕ» в России.

В работе жюри премии «Лицей» в 2023 году принимали участие: лауреат премии «Национальный бестселлер», финалист премии «Большая книга» Илья Бояшов (председатель жюри); Анастасия Шевченко – литературный обозреватель, продюсер издательства «Альпина.Проза»; Дмитрий Воденников – поэт, прозаик, эссеист, лауреат премии «Книга года»; Павел Крючков – редактор, журналист, литературный критик; Ирина Ермакова – поэт, переводчик, лауреат премий «Московский счёт» и Lerici Pea (Италия).

Помимо основных наград были вручены специальные призы: поэт Мария Тухватулина (Москва) получила специальный приз жюри премии «За верность традиционному русскому стиху и чистоту лирического высказывания». Она же получила медаль «Слова на вес золота» от партнёра премии «Лицей» издательского дома «Аргументы и факты».

Третий год в премии «Лицей» проводится специальная номинация Rideró «Выбор книжных блогеров». В этом году жюри из 12 блогеров и литературных критиков выделило из короткого списка двух авторов – прозаика Дарью Месропову с повестью «Мама, я съела слона» и поэта Сергея Скуратовского со сборником «Стакан из Атлантиды». Им вручили награды — статуэтки в виде «больших лайков» — литературный критик и блогер Иван Родионов и руководитель PR-службы издательского сервиса Rideró Наталья Новикова. Победители в этой номинации получили также в подарок сертификаты на индивидуальную годовую программу продвижения книг от платформы Rideró. Представитель блогерского жюри Иван Родионов отметил: «Номинации издательского сервиса Ridero «Выбор книжных блогеров» можно вполне дать второе название «Свежий взгляд». Средний возраст нашей судейской команды едва ли превышает возраст финалистов «Лицея» – в этом году состав жюри пополнился выпускниками Яснополянской школы критики. К тому же и финалисты премии, и тем более победители в этой номинации получают бэкграунд от критиков и блогеров – отзывы, обзоры, рецензии. А это, уж поверьте, для молодых писателей очень важно».

Главный редактор издательства «Стеклограф» Дана Курская, лауреат первого сезона премии, вручила сертификат на издание книги в своём издательстве поэту Марье Куприяновой.

В ежегодном народном голосовании на портале «Год литературы» читатели выбрали лучших авторов седьмого сезона «Лицея». Специальные дипломы победителям – прозаику Ольге Шильцовой и поэту Варваре Заборцевой – вручил шеф-редактор портала Михаил Визель.

Фото Павла Шарапова

Сергей Шаргунов, главный редактор журнала «Юность», и заместитель главного редактора журнала Татьяна Соловьёва вручили дипломы поэту Сергею Скуратовскому и прозаику Дарье Месроповой. Их произведения будут опубликованы в журнале «Юность» и войдут в тематический номер, посвящённый премии «Лицей».В 2023 году на соискание премии «Лицей» было подано 1872 работ (905 – в прозе и 967 – в поэзии). Длинный список был опубликован 28 апреля, в него вошли 107 произведений авторов из Казахстана, Грузии и 46 городов России (от Гаджиево в Мурманской области до Астрахани и от Калининграда до Спасска-Дальнего в Приморском крае). Средний возраст авторов – 30 лет, самому молодому – 16 лет.

В финал седьмого сезона премии вошли авторы в возрасте от 23 до 35 лет из Калининграда, Нижнего Новгорода, Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Хвойной (Новгородская область), Гаджиево (Мурманская область), Спасска-Дальнего (Приморский край), Коряжмы (Архангельская область), Северска (Томская область), Чемодурово и Королёва (Московская область).

Произведения, вошедшие в короткий список седьмого сезона «Лицея», опубликованы на официальном сайте премии, на портале «Год литературы» и в «Литературной газете».

Премия «Лицей» учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов – поэтов и прозаиков в возрасте от 15 до 35 лет, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Премия также нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов, продвижение лауреатов на международные издательские рынки, выдвижение их произведений на соискание крупных международных литературных премий.Учредители премии «Лицей»: южнокорейская группа «ЛОТТЕ» в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Российский книжный союз, Литературный институт им. Горького, «Российская газета», Ассоциация литературных журналов, «Литературная газета» и «Центр поддержки отечественной словесности».В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место — 1 200 000 рублей, за второе место — 700 000 рублей, за третье место — 500 000 рублей. Расходы на выплату премиальных вознаграждений и расходы, связанные с организацией и проведением премиального процесса, осуществляет генеральный партнёр премии – группа компаний «ЛОТТЕ» в России, крупнейший южнокорейский холдинг, основанный в 1967 году в Японии и объединяющий более 90 компаний.

Произведения лауреатов будут отдельным сборником в одном из ведущих издательств страны.В отдельной номинации «Выбор книжных блогеров» издательский сервис Rideró вручает сертификат на индивидуальную программу продвижения в течение года той книги, за которую проголосовало блогерское жюри. Победителями этой номинации в разные сезоны были такие авторы, как Ислам Ханипаев, Екатерина Манойло, Марго Гритт.

В Наблюдательный совет премии, возглавляемый президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, входят генеральный директор АО «ЛОТТЕ Рус» Мортен Бундгорд Андерсен, генеральный директор «ЛОТТЕ КФ Рус» Ким Чжун Ён, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Григорьев, председатель Ассоциации литературно-художественных журналов Сергей Филатов, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица.

Владимир Григорьев: “Седьмой раз мы собираемся на Красной площади, чтобы чествовать молодых самых талантливых авторов, которых Красная площадь собирает со всей России. Я хотел бы напомнить вам, что здесь присутствуют издатели, редакторы литературных журналов – и мы все внимательно следим за вашим творчеством. Следим для того, чтобы открыть новые звезды – собственно для чего премия и была придумана. Премии 7 лет – 7 выпусков “Лицея”, и уже много побед. Я хотел бы пожелать всем лицеистам не бросать начатое дело. Может быть, этот труд не высоко оплачивается, но, по крайне мере, премия или победа в премии дает какую-то поддержку. За вас, за “Лицей”, за Красную площадь, и чтобы у вас всех получилось”.

Сергей Степашин: “Молодым писателям и поэтам хочу сказать, что и Пушкин, и Лермонтов, и Достоевский, и Толстой, и Есенин стали великими будучи молодыми. Очень хочу, чтобы у вас это тоже получилось, чтобы вас читали, а самое главное – понимали”.

Владимир Толстой: “Хочу всех поздравить с двумя замечательными праздниками: с днем рождения А.С Пушкина, с Днем русского языка. Хочу сказать, что дух лицея – это удивительный дух свободы, вольнодумства, смелости, таланта, это удивительно свободный пушкинский дух. Премия “Лицей” за 7 лет своего существования доказала, что имеет право так называться, потому что действительно – молодые дерзкие начинают постепенно приходить в большую литературу, многие из них уже даже входят в длинные списки “Большой книги” и “Ясной поляны”. Мы, действительно, ждем открытий каждый раз”.

Пак Чжун Гон: “Я сегодня поздравляю вас всех. Поздравляю с Днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. Поздравляю всех, кто любит его литературу”.

Уве Кунц: “Уважаемые гости и участники премии, я очень рад приветствовать вас на церемонии награждения премии “Лицей”. Это большая честь снова присутствовать здесь. Хочу поздравить вас с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина и поблагодарить за поддержку премии “Лицей” всех авторов и тех, кто заинтересован в развитии наследия русской литературы. Данная премия – это важная инициатива для развития культурной и литературной жизни общества, которая позволяет нам находить новые и яркие таланты среди кандидатов и дает огромный шанс талантливым авторам найти признание и поддержку от литературного сообщества”.

Ирина Ермакова: “Дорогие друзья, я в качестве члена жюри прочла 10 рукописей поэтов-финалистов и 10 рукописей прозаиков, и очень они меня порадовали. Меня порадовало разнообразие литературное этих ребят, и разнообразие географическое. Я желаю всем нашим финалистам новых стихов, новых книг и удачи в жизни”.

Максим Замшев: “Хочу поздравить всех с днем русского языка. В этой премии соединились все наши главные понятия: Пушкин, русский язык, Красная площадь, молодежь, поэзия, проза, поэтому давайте наслаждаться тем счастьем, которое все мы испытываем во время церемонии”

Дмитрий Воденников: “Поэзия – должна быть, как говорил А.С. Пушкин, глуповата. Если продолжить этот ряд: поэзия должна быть странновата, поэзия должна быть голубоглаза, поэзия должна быть черноглаза, поэзия должна быть… Она какой-то все время должна быть, она все время что-то должна. А мне кажется, что поэзия – это странная бабочка, которая взлетает с того места, в котором ты не подозревал, что эта бабочка есть”.

Алексей Варламов: “Обращаясь к молодым поэтам и писателям, хочу сказать, что, конечно, это очень здорово и надо поздравить тех, кто победил сегодня, но действительно, пусть не отчаиваются, не считают себя проигравшими остальные. Это просто мнение членов жюри, это игра – это очень хорошая игра, не преувеличивайте ее значения. Это просто какой-то хороший этап вашей жизни, бонус, который вы получили, а может, не получили. Те, кто не получили, пусть немножко на себя разозлятся, может быть, разозлятся на членов жюри, и напишут что-то хорошее. Те, кто получили, пусть не успокаиваются, не гордятся собой – это просто мнение членов жюри, другое жюри выбрало бы кого-то другого”.

Илья Бояшов: “То, что вы попали в короткий список – это уже очень хорошо. Теперь о поэтах… Человек если родился поэтом – он поэт: он и в 16 лет поэт, и в 18, и в 40. Муза может уходить и приходить, но все-таки поэтами действительно рождаются. С прозой сложнее. В прозе к 20-30 процентам таланта должна прибавиться такая чрезвычайно жизненная вещь как опыт. И поэтому, товарищи прозаики, я хочу вам сказать, что все самое лучшее у вас будет в 45, 50, 55 и даже в 60 лет. Те, кто не попал в короткий список, не отчаивайтесь. Те, кто попал, но не получит призы, тоже не отчаивайтесь. Я думаю, что после 40 к вам придет такое понимание, что такое литература – это когда берешь кусок жизни и отсекаешь от нее все лишнее, остается только то, без чего совершенно нельзя”.

Павел Негоица: “В эти дни я попытался встать на сторону критиков и посмотреть,что же там пишут обо всем том, что происходит на пушкинском конкурсе. И, должен сказать, что, наверное, авторам прозаических произведений, поэтам молодым поменьше нужно читать критических отзывов, потому что дело критиков – критиковать, а поэтов и прозаиков – писать. Помню, как 7 лет назад только-только начинался конкурс наш и особое спасибо хочу сказать В.В. Григорьеву, потому что без него бы этот конкурс не получил такого дыхания и не получил бы тех результатов, свидетелями которых мы являемся. Спасибо тем, кто пишет и спасибо тем, кто поддерживает этот конкурс! И, конечно, нашим корейским коллегам спасибо большое”.

Анастасия Шевченко: “Никогда не отчаивайтесь, не останавливайтесь. Одна проигранная партия – еще не вся игра”.

Варвара Заборцева: «Житейские рифмы я учусь выглядывать у своей реки Пинеги. Но дело в том, что наша река уходит, мелеет, видно, разобиделась на нас. И я долго думала, в чём же дело. Мне кажется, обиделась она на наше голословие: говорим-говорим, пишем-пишем — а дело-то где? И мне так хочется, чтобы белое слово, которое удалось выписать, обрело белый дом. Такой дом у нас на Пинеге есть: некогда уездная школа пустует, она без голоса уже много лет, и мне сейчас, именно в эту минуту, когда я стою на Красной площади, кажется, что настало время перейти от слова к делу. И именно в эту минуту мне рьяно верится, что за белым словом обретёт дом и наша река, поселится она в этом возродившемся белом здании, и у реки появится дом. Вместе с водой вернётся и слово, и дело, и жизнь».

Сергей Скуратовский: «Сначала я хотел сказать «спасибо» и просто уйти, мне кажется это самым честным. Сегодня утром мы завтракали и разговаривали об игре, о том, что у официантов своя игра, у гостей, сидящих за столами, — своя, и мне показалось это важным, а потом пришла в голову мысль, что, несмотря на то, что люди играют, чувства у них настоящие. На этой логике построено многое: и фильмы, и хорошие тексты… и сейчас я чувствую что-то настоящее».

Мария Тухватулина: «Это большая честь стоять здесь в день рождения Пушкина и в день рождения русского языка. Поздравляю всех, и пусть над этим миром торжествует русская поэзия! Спасибо!»Степан Самарин: «Конечно, это удивительно! Благодарю всех, кто непосредственно и опосредованно принимал участие в этом решении. Сейчас в мире вне зависимости от географических координат довольно много ярости, и важно то одинокое дело, которое делают сидящие за мной, стоящие рядом и находящиеся в зале. Одинокий труд письма становится в первую очередь уязвимым. Я бы свою попытку письма назвал бы походом за милостью, и одобрение моих стараний очень поддерживает на этом пути, потому что он проходит в падениях, сомнениях ежечасных, ежестрочных. Я благодарю за эту милость, оказанную мне сегодня. Есть известная строчка Пушкина, и если оставить из неё только одно слово, — это будет то, что я чувствую. Это то, чем занимается поэзия, — милость, милость. «И милость к падшим призывал…»

Ольга Шильцова: «Любую награду, полученную в рамках премии, я решила воспринимать как аванс. Это награда не за то, что было написано, а за то, что будет. После рецензии критиков я никак не ожидала награды, спасибо моим читателям, благодаря которым родилась эта повесть».

Владимир Хохлов: «Все выходят и просто говорят «спасибо». Мне это напоминает историю, как вручали последнюю звезду Героя Советского Союза: Горбачёв подписал приказ в декабре, а вручали награду в январе 1992 года. Награду должен был получить подводник, по уставу ему нужно было сказать «Служу Советскому Союзу!», но он вышел и сказал «спасибо», потому что больше сказать ему было нечего. Мне кажется, люди это говорят, ощущая присутствующую всегда в любой премии несправедливость: я удивлён решению жюри и не считаю, что мой роман заслужил первое место. У меня в книге был такой пассаж: каждый, кто оставался в блокадном Ленинграде, даже если жил честно и ел только свой паёк, всё равно отбирал у кого-то хлеб, потому что хлеба просто было меньше, чем тех, кто его заслуживал. И я могу тоже сказать только «спасибо».

Партнёры премии: издательский сервис Rideró, журнал «Юность», газета «Аргументы и факты», информационное агентство ТАСС, портал Год литературы.