Ежедневно секретариат премии получает много писем по электронной почте и в социальных сетях, и каждый сезон авторы торопятся с оформлением и переживают из-за сроков подачи.

В этом году все немного замерли и замедлились от затянувшихся холодов. Вы тоже с нетерпением ждёте окончания зимы и хороших новостей?

Начало весны будет жарким, мы уверены – и продлеваем срок приёма работ.

«Лицей» продлевает приём работ до 22 марта включительно!

Ждём ваши произведения через форму «Ридеро» https://ridero.ru/contest/lyceum21/

Вы точно все успеете.