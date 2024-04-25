«Лицей» объявил длинный список номинантов 2024 года

25 апреля 2024 года литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов объявила длинный список восьмого сезона премии.

В длинный список вошли 111 произведений (50 – в номинации «Поэзия» и 61 – в номинации «Проза») авторов из 54 городов России (от Великого Устюга до Краснодара и от Калининграда до Иркутска) и 5 стран мира: Белоруссии, Казахстана, Франции, Чехии и Японии. Средний возраст «лицеистов» длинного списка в этом сезоне – 28 лет. Самому молодому автору – 15 лет. Всего в 2024 году на соискание премии «Лицей» было подано 2052 заявки от авторов из 229 городов России и 28 стран мира.

В 2024 году в работе Экспертного совета премии принимают участие: прозаик, литературный критик Роман Сенчин (председатель); прозаик, редактор Илья Кочергин; поэт, прозаик, переводчик Вадим Муратханов; поэт, литературный критик Елена Погорелая; поэт, прозаик Михаил Попов; редактор, литературный обозреватель Анастасия Шевченко.

Председатель Экспертного совета Роман Сенчин: «Работа Экспертного совета по отбору произведений в длинный список завершена. Претендентов было очень много. Из них в длинном списке лишь четвёртая часть. Это, с одной стороны, грустно: многие достойные полуфинала рукописи остались “за бортом”, а с другой радостно, что русская проза и русская поэзия не скудеет талантливыми людьми. Прошу тех, кто не увидит свои фамилии и названия своих рукописей, не отчаиваться. Конкурсов, премий в России немало, есть десятки журналов и издательств. По-настоящему талантливые произведения найдут путь к признанию. По крайней мере, стоит на это надеяться».

Член Экспертного совета Анастасия Шевченко: «Мы прочитали рекордное количество рукописей. Не без удовольствия отмечу, что было много по-настоящему хороших текстов: пусть не всегда идеальных, но живых, динамичных, остросюжетных, полифонических и метафоричных. Было много, конечно, трендовых, “сделанных” в определённом каноне, порядком избитом, но тексты оригинальные, со сложившимися авторскими голосами, не теряются на их фоне. И это здорово».

Член Экспертного совета Вадим Муратханов: «Если судить по присланным рукописям, художественный уровень стихов, которые пишут юные поэты по всей стране, точно не снизился. И стихи молодых авторов по-прежнему отмечены стилевым многообразием: среди них представлена постакмеистическая традиция, переосмысление фольклора, продолжение линии концептуализма, наследование обэриутам, образцы слэма и эстрадной поэзии. Авторы длинного списка отдают дань и силлаботонике, и верлибру, демонстрируют солидный культурный багаж, опираясь как на отечественную, так и на мировую литературную традицию. Также очевидно, что в работах наиболее одарённых соискателей премии этого сезона стремление передать дух времени преобладает над формальными поисками и экспериментом. Даже при недостатке мастерства молодые авторы предпочитают не “пробу пера”, а разговор о главном – о себе и о среде, в которой выросли. Они зачастую пытаются рассказать историю – свою собственную, своей семьи, своего рода. Эпический элемент в стихах “лицеистов”, присущий в большей степени прозе, существенно дополняет их лирику. Можно сделать вывод, что российские поэты стали быстрее и раньше взрослеть».

Длинный список премии «Лицей» 2024 года:

Номинация «Поэзия»

Август Ксения (Калининград) — «Песочный человечек» Аксёнова Ксения (Липецк) — «В горы пошла гора» Бартновская Марта (Москва) — Сборник стихотворений Белояр Лиза (Раменское) — Сборник стихотворений Бессонова Мирослава (Уфа) — «Люди ходят по воде» Бунтавско́й Никита (Санкт-Петербург) — «Городские буколики» Волков Виктор (Муром) — Сборник стихотворений Гвоздецкий Дмитрий (Москва) — Сборник стихотворений Грин Арина (Москва) — «На грани» Гурилёва Ольга (Москва) — «Поэзия» Давлетбердина Диана (Казань) — «Надувная фигурка зайчика Дюраселл» Егоров Александр (Иркутск) — «В Эдем и обратно» Затонская Мария (Саров) — «Медленные, как даты» Звёздкина Анна (Нижний Новгород) — «Хрусталь» Зинурова Екатерина (Москва) — «Грузовик с тьмой» Ильгова Дарья (Москва) — «Перекличка» Каменская Анастасия (Тверь) — Сборник стихотворений Кац Михаил (Москва) — «Последние стихи» Комаров Константин (Екатеринбург) — «Мы только с голоса поймём…» Космакова Ольга (Саратов) — «По эту сторону окна» Кузнецова Аня (Люберцы) — «Текстовые образцы» Ларионов Дмитрий (Нижний Новгород) — «На расстоянии слезы» Лунёвская Майка (Берёзовка-1) — «Лес» Мазуренко Марина (Нальчик) — «Большое ничего» Малиновская Екатерина (Красноярск) — «Невидимые лягушки» Маркина Алина (Москва) — «Порт Virtsu» Нацентов Василий (Воронеж) — «Автопортрет» Негматов Леонид (Саратов) — «Открой» Ноздрина Татьяна (Екатеринбург) — «Что видит лужа» Перлова Агнесса (Санкт-Петербург) — «Колыбельная» Плахова Александра (Орёл) — «Рельсы-рельсы шпалы-шпалы» Плотников Иван (Екатеринбург) — «Ясность вечных продолжений» Пономарёв Павел (Пушкаро-Кладбищенская слобода) — «Дым становится духом» Попович Владимир (Самара) — Сборник стихотворений Птица Саша (Нижний Тагил) — «Выше ноги от земли» Пятков Александр (Берёзовский, Свердловская обл.) — «Одинокая страна» Рагимов Артём (Москва) — Сборник стихотворений Росоловская Варвара (Москва) — «Дендрарий» Русецкая Елизавета (Москва) — «Соты» Савицкий Илья (Лобня) — Сборник стихотворений Словохотова Вероника (Москва) — «Невеста ветра» Стоянова Татьяна (Москва) — «Превращения» Султанов Степан (Москва) — Сборник стихотворений Сурняева Вероника (Санкт-Петербург) — Сборник стихотворений Тимофеева Анна (Иркутск) — «Обитатели сердца» Толстых Вера (Екатеринбург) — «Безличное местоимение» Ушканов Артём (Москва) — Сборник стихотворений Царёва Анастасия (Великий Устюг) — «Комиксы» Чайкина Виктория (Москва) — «Острая метрика» Чернышёв Василий (Москва) — Сборник стихотворений

Номинация «Проза»

Акулиничев Александр (Волгоград) — «Полынный зной» Андреева Арина (Москва) — «Пять поломок космической станции» Антипова Елена (Нижний Новгород) — «Дружок» Артеменко Мария (Воткинск) — «Темнота на шаг позади» Атаян Анастасия (Токио) — «Внезапно и необратимо» Бахтин Владислав (Жуковский, Московская область) — «Лагерь» Бецкий Алексей (Санкт-Петербург) — «Сквозь века» Буркова Елена (Ижевск) — «Так громко, так тихо» Бурылов Дмитрий (Берёзовка) — «Антарктида» Буткевич Марина (Гродно) — «Сухопутный кит» Волкова Анастасия (Екатеринбург) — «Последствия» Воротынцев Петр (Прага) — «Повесть и два рассказа» Галимов Дамир (Сочи) — «Зеркало» Гаранин Глеб (Красногорск, Московская область) — «Глазная луковица» Гашева Катерина (Пермь) — «Системные требования» Гоголев Андрей (Уральск) — «Атлас ненормальной педагогики» Горислав Алиса (Санкт-Петербург) — «Ex silico / Ex carbone» Декабрев Рома (Москва) — «Под синим солнцем» Демишкевич Ася (Дивногорск) — «Под рекой» Дергачёв Вячеслав (Нягань) — «Тупик» Дудко Андрей (Минск) — «Колдун Тамат» Дымченко Денис (Ставрополь) — «Ропот» Ершова Галина (Санкт-Петербург) — «Планида» Зелинская Ирина (Санкт-Петербург) — «Не в добрый час» Ибрагимов Халиль (Биробиджан) — «Уамал. Сборник» Иванов Никита (Санкт-Петербург) — «Час теней» Кавалли Анна (Марсель) — «Просто конец света» Камалетдинова Лилия (Магнитогорск) — «Сёстры на перекрёстке» Капустина Евфросиния (Санкт-Петербург) — «Люди, которых нет на карте» Карин Саша (Санкт-Петербург) — «Питер в огне» Клевко Виктория (Минск) — «Вырай» Климова Татьяна (Москва) — «Письма к отцу» Ковалёва Галина (Саяногорск) — «Кровиночка» Кондрахина Ольга (Тосно, Ленинградская область) — «Вестибулярный человек» Курилкина Варвара (Дзержинск) — «Тихая охота» Леонтьев Артемий (Санкт-Петербург) — «Восемь рассказов» Лидваль Надежда (Санкт-Петербург) — «День города» Лобо Кира (Москва) — «Хромая лошадь» Лукьянов Денис (Москва) — «Пусть идет черный снег» Макарова Лера (Саранск) — «Смысловые пули» Маркина Анна (Люберцы) — «Рыба моя рыба» Мельцер Алекс (Краснодар) — «Ход до цугцванга» Носова Анастасия (Зеленоград) — «Цирк» Пестерева Анна (Москва) — «Пятно» Пушкин Павел (Тюмень) — «Стремительный пропеллер свободы» Роднина Екатерина (Иркутск) — «Заповедник» Рузго Султан (Алма-Ата) — «Когда не взойдёт солнце» Русинова Алиса (Москва) — «Мальчик, который умер» Ручьёва Александра (Челябинск) — «Заводские настройки» Рыбакова Ольга (Каменск-Уральский) — «(Не)известная женщина» Сапегина Дина (Владикавказ) — «Всполохи» Селютина Алёна (Новосибирск) — «Мутные воды» Серенков Антон (Минск) — «Да» Серков Дмитрий (Северск) — «Обыкновенные люди» Тарасун Василий (Северск) — «Люди, предметы и забытые вещи» Тьере Рауш (Нижний Новгород) — «Комплекс Кассандры» Фомина Ольга (Подольск) — «Под шершавой корой» Фурсина Елена (Славяносербск) — «Пастила на асфальте» Харитонова Ольга (Новосибирск) — «Чужая сторона» Чуфистова Марина (Ростов-на-Дону) — «Йалка» Чухлебова Анна ­(Ростов-на-Дону) — «Вдовушка».

Имена двадцати финалистов будут объявлены 14 мая на пресс-конференции в ТАСС. Победителей этого сезона назовут на торжественной церемонии награждения, которая состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Главной сцене книжного фестиваля «Красная площадь».

Премия «Лицей» учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Премия также нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов, продвижение лауреатов и финалистов Премии.

В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место — 1 200 000 рублей, за второе место — 700 000 рублей, за третье место — 500 000 рублей. Расходы на выплату премиальных вознаграждений и расходы, связанные с организацией и проведением премиального процесса, несут генеральные партнёры Премии – «ЛОТТЕ Рус» и «ЛОТТЕ КФ Рус».

Четвёртый сезон в рамках премии «Лицей» будут вручены призы в специальной номинации издательского сервиса Rideró — «Выбор книжных блогеров». Блогерское жюри, которое в этом году состоит из 13 человек, выберет своих фаворитов из короткого списка «Прозы» и «Поэзии». Наградами станут сертификаты от Rideró на индивидуальную программу продвижения сроком на 1 год и памятные статуэтки в виде «Большого лайка».

Учредители премии «Лицей»: южнокорейская группа «ЛОТТЕ» в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Российский книжный союз, Литературный институт им. Горького, «Российская газета», «Литературная газета», «Центр поддержки отечественной словесности», Ассоциация союзов писателей и издателей России.

В Наблюдательный совет Премии, возглавляемый президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, входят: генеральный директор АО «ЛОТТЕ РУС» Мортен Бундгорд Андерсен, генеральный директор «ЛОТТЕ КФ Рус» Ким Джон Ки, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Григорьев, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов.

Генеральный информационный партнер премии: информационное агентство ТАСС

Генеральный партнёр: издательский сервис Ridero

Партнёры премии: журнал «Юность», газета «Аргументы и факты», портал «Год литературы».

За нашими новостями следите на сайте и в социальных сетях.

Официальный сайт премии: pushkinprize.ru

ВКонтакте: vk.com/PremiaLyceum

Telegram: t.me/lyceum_prize