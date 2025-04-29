«Лицей» объявил длинный список номинантов 2025 года

29 апреля 2025 года Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов объявила длинный список IX сезона премии.

Всего в этом году на соискание премии «Лицей» было подано 2028 заявок от авторов из 298 городов России и 28 стран мира (1271 — в номинации «Проза», 757 — «Поэзия»).

Экспертный совет Премии, в работе которого принимают участие Роман Сенчин (председатель Совета), Илья Кочергин, Вадим Муратханов, Александр Переверзин, Елена Погорелая, Иван Родионов и Анастасия Шевченко, включил в длинный список 103 произведения: 52 —в номинации «Поэзия» и 51 — в номинации «Проза», авторов из 52 городов России (от Онеги Архангельской области до Краснодара и от посёлка Февральское Калининградской области до Владивостока) и трёх стран мира (Грузии, Молдавии и Швеции).

Средний возраст «лицеистов» длинного списка в этом сезоне — 28 лет. Самому молодому автору — 16 лет.

Длинный список премии «Лицей» 2025 года:

Номинация «Проза»

Дарья Абрамова (Магадан) «Время вернувшихся чаек» Мария Аксёнова (Екатеринбург) «Дитя леса» Екатерина Алёхина (Ростов-на-Дону) «Богу Богово» Елена Антипова (Нижний Новгород) «Наследство» Анна Бабина (Санкт-Петербург) «Знаки безразличия» Анна Баснер (Москва) «Последний лист» Руфь Гринько (Стокгольм, Швеция) «Комната утешения» Ольга Гусева (Тверь) «Погружение» Александр Демченко (Курск) «Рубите темные аллеи» Александр Димчогло (Кишинёв, Молдавия) «Возвращение» Ирина Дюгаева (Санкт-Петербург) «Миф о подавлении» Варвара Заборцева (Пинега, Архангельская обл.) «Марфа строила дом» Дарья Золотова (Екатеринбург) «Ночь между июлем и августом» Роман Игнатьев (Тверь) «Ихор» Михаил Кайдаш (Донецк) «Ауспиции» Никита Калашников (Тюмень) «Встречи» Николай Канунников (Тула) «География родины» Алёна Кирсанова (Тбилиси, Грузия) «Ручная кладь» Ирина Крупина (Москва) «Мы очень стараемся» Лев Кузьминский (Москва) «Дневник невидимки» Анна Лужбина (Москва) «Крууга» Елизавета Макаревич (Одинцово) «Собачьи дни» Полина Максимова (Санкт-Петербург) «Плавучие гнезда» Ангелина Малюгина (Москва) «Вася включил китайскую народную музыку» Ульяна Малюшова (с.Октябрьское, Челябинская обл.) «Опёнок» Алина Митрофанова (Санкт-Петербург) «Когда я была женщиной» Марина Михайлова (Ульяновск) «Реку перейти» Айдар Мустафин (Ульяновск) «Здравствуй, Витя» Василий Нацентов (Воронеж) «Сверчок утешенья» Reigon Nort (пос. Февральское, Калининградская обл.) «Душа синтетика» Женя Озёрная (Воронеж) «Забери меня, мама» Светлана Павлова (Москва) «Сценаристка» Ксения Панова (Санкт-Петербург) «Накипь» Илья Подковенко (Иркутск) «Вост-Сибирград» Павел Пономарёв (Пушкаро-Кладбищенская слобода, Липецкая обл.) «Ныне и присно» Ирина Родионова (Новотроицк, Оренбургская обл.) «ДК Железнодорожников» Маргарита Ронжина (Екатеринбург) «Масса» Вова Рубашкин (Калининград) «Сказки для грустных» Артемий Русов (д.Дударева, Тюменская обл.) «Три года осени» Мария Самтенко (Уфа) «Дохлый таксидермист» Александр Сараев (Череповец) «Не в своё время» Алёна Селютина (Новосибирск) «А леса у нас тихие» Диана Сенникова (Киров) «Зимовье» Ольга Сергеева (Саратов) «Ничего, кроме правды» Максим Симбирев (Саратов) «Забытье» Дарина Стрельченко (Москва) «Всё очень плохо, мой светик» Клим Уваров (Санкт-Петербург) «Сердоболь» Татьяна Федоркова (Санкт-Петербург) «Кумоха» Татьяна Филатова (Ульяновск) «Между Казанью и Самарой» Ксения Чижикова (Дубна) «Обычная история» Юлия Шляпникова (Казань) «Наличники»

Номинация «Поэзия»