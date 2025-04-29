«Лицей» объявил длинный список номинантов 2025 года

29 апреля 2025 года Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов объявила длинный список IX сезона премии.
Всего в этом году на соискание премии «Лицей» было подано 2028 заявок от авторов из 298 городов России и 28 стран мира (1271 — в номинации «Проза», 757 — «Поэзия»).
Экспертный совет Премии, в работе которого принимают участие Роман Сенчин (председатель Совета), Илья Кочергин, Вадим Муратханов, Александр Переверзин, Елена Погорелая, Иван Родионов и Анастасия Шевченко, включил в длинный список 103 произведения: 52 —в номинации «Поэзия» и 51 — в номинации «Проза», авторов из 52 городов России (от Онеги Архангельской области до Краснодара и от посёлка Февральское Калининградской области до Владивостока) и трёх стран мира (Грузии, Молдавии и Швеции).
Средний возраст «лицеистов» длинного списка в этом сезоне — 28 лет. Самому молодому автору — 16 лет.
Длинный список премии «Лицей» 2025 года:
Номинация «Проза»
- Дарья Абрамова (Магадан) «Время вернувшихся чаек»
- Мария Аксёнова (Екатеринбург) «Дитя леса»
- Екатерина Алёхина (Ростов-на-Дону) «Богу Богово»
- Елена Антипова (Нижний Новгород) «Наследство»
- Анна Бабина (Санкт-Петербург) «Знаки безразличия»
- Анна Баснер (Москва) «Последний лист»
- Руфь Гринько (Стокгольм, Швеция) «Комната утешения»
- Ольга Гусева (Тверь) «Погружение»
- Александр Демченко (Курск) «Рубите темные аллеи»
- Александр Димчогло (Кишинёв, Молдавия) «Возвращение»
- Ирина Дюгаева (Санкт-Петербург) «Миф о подавлении»
- Варвара Заборцева (Пинега, Архангельская обл.) «Марфа строила дом»
- Дарья Золотова (Екатеринбург) «Ночь между июлем и августом»
- Роман Игнатьев (Тверь) «Ихор»
- Михаил Кайдаш (Донецк) «Ауспиции»
- Никита Калашников (Тюмень) «Встречи»
- Николай Канунников (Тула) «География родины»
- Алёна Кирсанова (Тбилиси, Грузия) «Ручная кладь»
- Ирина Крупина (Москва) «Мы очень стараемся»
- Лев Кузьминский (Москва) «Дневник невидимки»
- Анна Лужбина (Москва) «Крууга»
- Елизавета Макаревич (Одинцово) «Собачьи дни»
- Полина Максимова (Санкт-Петербург) «Плавучие гнезда»
- Ангелина Малюгина (Москва) «Вася включил китайскую народную музыку»
- Ульяна Малюшова (с.Октябрьское, Челябинская обл.) «Опёнок»
- Алина Митрофанова (Санкт-Петербург) «Когда я была женщиной»
- Марина Михайлова (Ульяновск) «Реку перейти»
- Айдар Мустафин (Ульяновск) «Здравствуй, Витя»
- Василий Нацентов (Воронеж) «Сверчок утешенья»
- Reigon Nort (пос. Февральское, Калининградская обл.) «Душа синтетика»
- Женя Озёрная (Воронеж) «Забери меня, мама»
- Светлана Павлова (Москва) «Сценаристка»
- Ксения Панова (Санкт-Петербург) «Накипь»
- Илья Подковенко (Иркутск) «Вост-Сибирград»
- Павел Пономарёв (Пушкаро-Кладбищенская слобода, Липецкая обл.) «Ныне и присно»
- Ирина Родионова (Новотроицк, Оренбургская обл.) «ДК Железнодорожников»
- Маргарита Ронжина (Екатеринбург) «Масса»
- Вова Рубашкин (Калининград) «Сказки для грустных»
- Артемий Русов (д.Дударева, Тюменская обл.) «Три года осени»
- Мария Самтенко (Уфа) «Дохлый таксидермист»
- Александр Сараев (Череповец) «Не в своё время»
- Алёна Селютина (Новосибирск) «А леса у нас тихие»
- Диана Сенникова (Киров) «Зимовье»
- Ольга Сергеева (Саратов) «Ничего, кроме правды»
- Максим Симбирев (Саратов) «Забытье»
- Дарина Стрельченко (Москва) «Всё очень плохо, мой светик»
- Клим Уваров (Санкт-Петербург) «Сердоболь»
- Татьяна Федоркова (Санкт-Петербург) «Кумоха»
- Татьяна Филатова (Ульяновск) «Между Казанью и Самарой»
- Ксения Чижикова (Дубна) «Обычная история»
- Юлия Шляпникова (Казань) «Наличники»
Номинация «Поэзия»
- Антон Азаренков (Санкт-Петербург) «Холод»
- Арина Архипова (с. Староюрьево, Тамбовская обл.) «Пастораль и пустота»
- Яна Беднова-Юдина (Дмитров) «Стихи сосновому бору»
- Лиза Белояр (Раменское) «Ближний снег»
- Мирослава Бессонова (Уфа) «Страшные существа»
- Анастасия Бугайчук (Обнинск) «Когда-нибудь станет достаточно»
- Алиса Вересова (Псков) «Колыбель нерождённому»
- Михаил Вистгоф (Красногорск) «Объектив»
- Михаил Войкин (Красногорск) «Уходящие сады»
- Катерина Гашева (Пермь) «Недоставленные письма к сержанту Эс»
- Софья Дубровская (Москва) «Смиренные ласточки»
- Евгений Дьяконов (Санкт-Петербург) «Болевые цветы»
- Иван Ермолаев (Москва) Сборник стихотворений
- Мария Затонская (Саров, Мордовия) «Свидетель»
- Антон Зоркальцев (Новосибирск) «ПероТехника»
- Сергей Калашников (Павлово, Нижегородская обл.) «А вот они»
- Денис Кальнов (Каменка, Пензенская обл.) Сборник стихотворений
- Илья Карамышев (Ярославль) «Лишительный падеж»
- Алина Кашина (Санкт-Петербург) «Маленькие жёлтые яблоки»
- Алиса Каширина (Москва) «Мел и время»
- Анна Кейс (Санкт-Петербург) «Снег»
- Надежда Келарева (Онега, Архангельская обл.) «Заветерье»
- Валентина Киргетова (Владивосток) «Полгода выбора»
- Надежда Кода (Москва) Сборник стихотворений
- Арман Комаров (Москва) «Меж Евразийских Плит»
- Марина Комолых (Иваново) «Словобразы»
- Иван Конюшенков (Москва) «Дачный Погреб»
- Юлия Крылова (Москва) «Светочувствительность»
- Сергей Кубрин (Пенза) Сборник стихотворений
- Евгений Кужелев (Ногинск) «На вырост»
- Ольга Лапенкова (Переславль-Залесский) «Проблемы белых людей»
- Лариса Мареева (Томск) «Конец цикады»
- Марина Марьяшина (Москва) «Помимо зрения»
- Виктор Непомнящих (Санкт-Петербург) «Автобиография»
- Елена Перминова (Ростов-на-Дону) «Из Подонья»
- Марина Перова (Курган) Сборник стихотворений
- Мария Пирогова (Москва) «Красный Гербарий»
- Инна Подзорова (Липецк) «Каштан у музыкальной школы»
- Анна Подкорытова (Мурино, Лениградская обл.) «Сборник стихотворений»
- Дмитрий Попазов (Краснодар) «И утро застыло в глазах его»
- Ксения Правикова (Москва) «За пределы культурного кода»
- Екатерина Рубинская (Макеевка, Донецкая Народная Республика) «Поэзия блэкаута»
- Павел Сидельников (Воронеж) «Придаточные корни чуда»
- Евгения Симакова (Красноярск) «Горошина»
- Александр Скуба (Москва) «Последствия»
- Егор Спесивцев (Москва) «Бумажки с предсказаниями»
- Татьяна Стоянова (Москва) «Продолжение жизни»
- Семён Ткаченко (Томск) «Картинки детства»
- Мария Тухватулина (Москва) «Время.net»
- Елизавета Трофимова (Санкт-Петербург) «Какой-то цифровой Трофимов»
- Артём Ушканов (Москва) «Больничная поэма»
- Иван Чернышов (Санкт-Петербург) «Чернышов»