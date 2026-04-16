«Лицей» объявил длинный список номинантов 2026 года

16 апреля 2026 года Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов объявила длинный список десятого, юбилейного сезона премии.
В длинный список вошло 101 произведение: 51 —в номинации «Поэзия» и 50 — в номинации «Проза», авторов из 49 городов России (от Онеги Архангельской области до Ялты и от Калининграда до Якутска). Средний возраст «лицеистов» длинного списка в этом сезоне — 28 лет. Самому молодому автору — 16 лет. Всего в 2026 году на соискание премии «Лицей» было подано 1659 заявок от авторов из 300 городов России и 20 стран мира (841 – в номинации «Поэзия», 818 – «Проза»).
В работе Экспертного совета Премии принимают участие: прозаик, литературный критик, председатель Экспертного совета Роман Сенчин; прозаик, редактор Илья Кочергин; поэт, прозаик, переводчик Вадим Муратханов; поэт, редактор Александр Переверзин; поэт, литературный критик Елена Погорелая; литературный критик, редактор Иван Родионов; прозаик Сергей Самсонов и редактор, литературный обозреватель, писатель Анастасия Шевченко.
Длинный список премии «Лицей» 2026 года:
Номинация «Поэзия»
- Линар Амерханов (Казань) «В башне из слоновой кости»
- Ардхона (Мурино, Ленинградская область) Сборник стихотворений
- Гена Бабко (Ялта) «Стихотворец»
- Эдуард Байлов (Люберцы) «Дневник сердца»
- Лиза Белояр (Раменское, Московская область) «Всё одолевшее чудо»
- Дмитрий Блажкевич (Батайск) Сборник стихотворений
- Михаил Будников (Москва) «Задача со звёздочкой»
- Юлия Вшивцева (Смоленск) Сборник стихотворений
- Виктория Ганенкова (Давыдово, Московская область) «Тихий просёлок»
- Румяна Грумеза (Самара) «В городе и за ним»
- Стефания Данилова (Керчь) «Хайтарма»
- Елизавета Долкова (Нижний Новгород) «Плывущим по тишине»
- Иван Ермолаев (Москва) «Баллада об абсентовой Мэри»
- Антон Зоркальцев (Новосибирск) «Разучиться летать»
- Алексей Зузанский (село Уткино, Луганская Народная Республика) «Великолепие солнца»
- Маруся Иванова (Москва) «Лицом к косматой тишине»
- Алёна Казакова (Санкт-Петербург) «О л-ви»
- Екатерина Калугина (Екатеринбург) «Квадрат предела»
- Дарья Каргина (Москва) «Окраины под Москвой»
- Алиса Каширина (Москва) «Нечужое»
- Надежда Келарева (Онега, Архангельская область) «В краю заштопанных колготок»
- Анастасия Кинаш (Белгород) «Мужество тишины»
- Анастасия Кокоева (Лыткарино, Московская область) «Времени – нет»
- Павел Коханов (Тамбов) «Жареный сахар»
- Пётр Кравель (Екатеринбург) «С точки зрения пыли»
- Мария Крупеникова (Вологда) «Здесь никого нет»
- Ольга Лапенкова (Переславль-Залесский) «Три цикла»
- Дмитрий Ларионов (Санкт-Петербург) «Есмь»
- Татьяна Латария (Оренбург) «Музыка стихов»
- Марина Марьяшина (Москва) «Люцерна»
- Стас Мокин (Москва) «Забавные игры»
- Леся Мосеева (Москва) «Лечь в снег в час речи»
- Евгения Наумкина (Красноярск) «Всё, что угодно, можно разбавить колой»
- Василий Нацентов (Воронеж) «Сезон Птенца»
- Андрей Неброцкий (Брянск) «Линии чертежа»
- Евгений Ощепков (Пермь) «Слева направо»
- Ксения Правикова (Москва) «У взросленья вкус шпината»
- Артём Рагимов (Москва) «Умвельт»
- Никита Рачев (Подольск, Московская область) «Жи́знь»
- Варвара Росоловская (Москва) «Имя моей печали пони»
- Егор Спесивцев (Москва) «Ваша любимая жевательная резинка вышла из моды и больше не продаётся»
- Екатерина Стрельникова (посёлок городского типа Анна, Воронежская область) «Земное тело»
- Вероника Сурняева (Санкт-Петербург) «Придавать значение»
- Вета Телегина (Москва) «Я смотрю на волны и больше ничего не помню»
- Елизавета Трофимова (Санкт-Петербург) «Друг мой свет-хулиган»
- Софья Туман (Санкт-Петербург) «Небесное молоко»
- Артём Ушканов (Москва) «Три стихотворения»
- Лев Харченко (Белгород) «Страна Гирляндия»
- Анна Царегородцева (Москва) Сборник стихотворений
- Анастасия Цой (Ростов-на-Дону) «Флешбэки»
- Алексей Черников (Москва) «Ты тоже растение»
Номинация «Проза»
- Полина Агибалова (Санкт-Петербург) «Ракурс. Фотогеничный роман»
- Екатерина Алёхина (Ростов-на-Дону) «В пяти парсеках от дома»
- Елена Антипова (Нижний Новгород) «Пыжма»
- Анна Бабина (Санкт-Петербург) «Дамба»
- Анна Быстрова (Санкт-Петербург) «Разнотравье»
- Софа Вернер (Ставрополь) «Материнская плата»
- Катерина-Ксения Гашева (Пермь) «Гады и рыбы»
- Мария Горностай (Владивосток) «Конструкция»
- Татьяна Грац (Тамбов) «Не молчи»
- Надежда Долгова (Воронеж) «Город женщин»
- Анастасия Древаль (Москва) «Навыки игры в теннис, необходимые в реальной жизни»
- Антон Ермолин (Челябинск) «Поэма будущих пролетарских снов»
- Ярослав Жаворонков (Екатеринбург) «Тонкий дом»
- Михаил Кайдаш (Донецк) «Жизни будущего века»
- Киргэмбис (Якутск) «Легенда белого солнца»
- Виолетта Ковалёва (Москва) «Пандора была больна»
- Юлия Колесникова (Луганск) «Глухие»
- Анастасия Кошельникова (Люберцы) «Зажить»
- Полина Крайнова (Москва) «Всё ещё здесь / Кенотаф»
- Надежда Кузьмина (Одинцово, Московская область) «Рая больше не будет»
- Дмитрий Лагутин (Брянск) «Былым-было»
- Анастасия Латкина (Санкт-Петербург) «Правила Кабо»
- Дарья Лионтарис (Москва) «Распахнутый разум»
- Софья Лукьянова (Иваново) «Своя колокольня»
- Лера Макарова (Саранск) «И́нтима»
- Кирилл Минин (Зона СВО) «Доброволец. Письма не о любви»
- Полина Михайлова (Москва) «Полярник XS»
- Дарья Молчанова (Шерегеш, Кемеровская обл.) «Редкие виды»
- Дарья Мордзилович (Мурино, Ленинградская область) «Девушка с асфоделями»
- Полина Мосиенко (Москва) «Спорим»
- София Пименова (Москва) «Столбовая дорога»
- Илья Подковенко (Иркутск) «Голод Мельпомены»
- Полина Полежаева (Санкт-Петербург) «Хоровой дневник»
- Павел Пономарёв (Лебедянь, Липецкая обл.) «Расфокус»
- Людмила Прохорова (Москва) «Вспять»
- Аркадий Прутской (Калининград) «Сосновый лес»
- Настасья Реньжина (Москва) «Старик корову потерял»
- Ирина Родионова (Новотроицк, Оренбургская область) «Дети, рожденные грибницей»
- Никита Ротару (Долгопрудный) «Exit»
- Ольга Рыбакова (Каменск-Уральский) «Идите лесом»
- Мария Следевская (Москва) «Ксюша»
- Анатолий Словцов (Вологда) «Вас тоже бесит (?)»
- Максим Соложеницен (посёлок Ульяновка, Ленинградская область) «Шёпот фрески»
- Александр Сордо (Санкт-Петербург) «Звуки»
- Максим Стрельцов (Краснодар) «Осколки»
- Соня Тише (Москва) «Злые матери»
- Миша Токарев (Химки, Московская область) «В пубертатном лесу тихо плачет альтушка»
- Павел Чудаев (Москва) «Грехи последних дней»
- Анна Чухлебова (Ростов-на-Дону) «Самое худшее»
- Юлия Шляпникова (Казань) «Сестра милосердия».
Список финалистов будет объявлен 6 мая. Затем к работе приступит жюри Премии, которое и определит трёх лауреатов в каждой номинации. Торжественная церемония награждения победителей состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Главной сцене двенадцатого книжного фестиваля «Красная площадь».