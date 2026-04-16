«Лицей» объявил длинный список номинантов 2026 года

16 апреля 2026 года Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов объявила длинный список десятого, юбилейного сезона премии.

В длинный список вошло 101 произведение: 51 —в номинации «Поэзия» и 50 — в номинации «Проза», авторов из 49 городов России (от Онеги Архангельской области до Ялты и от Калининграда до Якутска). Средний возраст «лицеистов» длинного списка в этом сезоне — 28 лет. Самому молодому автору — 16 лет. Всего в 2026 году на соискание премии «Лицей» было подано 1659 заявок от авторов из 300 городов России и 20 стран мира (841 – в номинации «Поэзия», 818 – «Проза»).

В работе Экспертного совета Премии принимают участие: прозаик, литературный критик, председатель Экспертного совета Роман Сенчин; прозаик, редактор Илья Кочергин; поэт, прозаик, переводчик Вадим Муратханов; поэт, редактор Александр Переверзин; поэт, литературный критик Елена Погорелая; литературный критик, редактор Иван Родионов; прозаик Сергей Самсонов и редактор, литературный обозреватель, писатель Анастасия Шевченко.

Длинный список премии «Лицей» 2026 года:

Номинация «Поэзия»

Линар Амерханов (Казань) «В башне из слоновой кости» Ардхона (Мурино, Ленинградская область) Сборник стихотворений Гена Бабко (Ялта) «Стихотворец» Эдуард Байлов (Люберцы) «Дневник сердца» Лиза Белояр (Раменское, Московская область) «Всё одолевшее чудо» Дмитрий Блажкевич (Батайск) Сборник стихотворений Михаил Будников (Москва) «Задача со звёздочкой» Юлия Вшивцева (Смоленск) Сборник стихотворений Виктория Ганенкова (Давыдово, Московская область) «Тихий просёлок» Румяна Грумеза (Самара) «В городе и за ним» Стефания Данилова (Керчь) «Хайтарма» Елизавета Долкова (Нижний Новгород) «Плывущим по тишине» Иван Ермолаев (Москва) «Баллада об абсентовой Мэри» Антон Зоркальцев (Новосибирск) «Разучиться летать» Алексей Зузанский (село Уткино, Луганская Народная Республика) «Великолепие солнца» Маруся Иванова (Москва) «Лицом к косматой тишине» Алёна Казакова (Санкт-Петербург) «О л-ви» Екатерина Калугина (Екатеринбург) «Квадрат предела» Дарья Каргина (Москва) «Окраины под Москвой» Алиса Каширина (Москва) «Нечужое» Надежда Келарева (Онега, Архангельская область) «В краю заштопанных колготок» Анастасия Кинаш (Белгород) «Мужество тишины» Анастасия Кокоева (Лыткарино, Московская область) «Времени – нет» Павел Коханов (Тамбов) «Жареный сахар» Пётр Кравель (Екатеринбург) «С точки зрения пыли» Мария Крупеникова (Вологда) «Здесь никого нет» Ольга Лапенкова (Переславль-Залесский) «Три цикла» Дмитрий Ларионов (Санкт-Петербург) «Есмь» Татьяна Латария (Оренбург) «Музыка стихов» Марина Марьяшина (Москва) «Люцерна» Стас Мокин (Москва) «Забавные игры» Леся Мосеева (Москва) «Лечь в снег в час речи» Евгения Наумкина (Красноярск) «Всё, что угодно, можно разбавить колой» Василий Нацентов (Воронеж) «Сезон Птенца» Андрей Неброцкий (Брянск) «Линии чертежа» Евгений Ощепков (Пермь) «Слева направо» Ксения Правикова (Москва) «У взросленья вкус шпината» Артём Рагимов (Москва) «Умвельт» Никита Рачев (Подольск, Московская область) «Жи́знь» Варвара Росоловская (Москва) «Имя моей печали пони» Егор Спесивцев (Москва) «Ваша любимая жевательная резинка вышла из моды и больше не продаётся» Екатерина Стрельникова (посёлок городского типа Анна, Воронежская область) «Земное тело» Вероника Сурняева (Санкт-Петербург) «Придавать значение» Вета Телегина (Москва) «Я смотрю на волны и больше ничего не помню» Елизавета Трофимова (Санкт-Петербург) «Друг мой свет-хулиган» Софья Туман (Санкт-Петербург) «Небесное молоко» Артём Ушканов (Москва) «Три стихотворения» Лев Харченко (Белгород) «Страна Гирляндия» Анна Царегородцева (Москва) Сборник стихотворений Анастасия Цой (Ростов-на-Дону) «Флешбэки» Алексей Черников (Москва) «Ты тоже растение»

Номинация «Проза»

Полина Агибалова (Санкт-Петербург) «Ракурс. Фотогеничный роман» Екатерина Алёхина (Ростов-на-Дону) «В пяти парсеках от дома» Елена Антипова (Нижний Новгород) «Пыжма» Анна Бабина (Санкт-Петербург) «Дамба» Анна Быстрова (Санкт-Петербург) «Разнотравье» Софа Вернер (Ставрополь) «Материнская плата» Катерина-Ксения Гашева (Пермь) «Гады и рыбы» Мария Горностай (Владивосток) «Конструкция» Татьяна Грац (Тамбов) «Не молчи» Надежда Долгова (Воронеж) «Город женщин» Анастасия Древаль (Москва) «Навыки игры в теннис, необходимые в реальной жизни» Антон Ермолин (Челябинск) «Поэма будущих пролетарских снов» Ярослав Жаворонков (Екатеринбург) «Тонкий дом» Михаил Кайдаш (Донецк) «Жизни будущего века» Киргэмбис (Якутск) «Легенда белого солнца» Виолетта Ковалёва (Москва) «Пандора была больна» Юлия Колесникова (Луганск) «Глухие» Анастасия Кошельникова (Люберцы) «Зажить» Полина Крайнова (Москва) «Всё ещё здесь / Кенотаф» Надежда Кузьмина (Одинцово, Московская область) «Рая больше не будет» Дмитрий Лагутин (Брянск) «Былым-было» Анастасия Латкина (Санкт-Петербург) «Правила Кабо» Дарья Лионтарис (Москва) «Распахнутый разум» Софья Лукьянова (Иваново) «Своя колокольня» Лера Макарова (Саранск) «И́нтима» Кирилл Минин (Зона СВО) «Доброволец. Письма не о любви» Полина Михайлова (Москва) «Полярник XS» Дарья Молчанова (Шерегеш, Кемеровская обл.) «Редкие виды» Дарья Мордзилович (Мурино, Ленинградская область) «Девушка с асфоделями» Полина Мосиенко (Москва) «Спорим» София Пименова (Москва) «Столбовая дорога» Илья Подковенко (Иркутск) «Голод Мельпомены» Полина Полежаева (Санкт-Петербург) «Хоровой дневник» Павел Пономарёв (Лебедянь, Липецкая обл.) «Расфокус» Людмила Прохорова (Москва) «Вспять» Аркадий Прутской (Калининград) «Сосновый лес» Настасья Реньжина (Москва) «Старик корову потерял» Ирина Родионова (Новотроицк, Оренбургская область) «Дети, рожденные грибницей» Никита Ротару (Долгопрудный) «Exit» Ольга Рыбакова (Каменск-Уральский) «Идите лесом» Мария Следевская (Москва) «Ксюша» Анатолий Словцов (Вологда) «Вас тоже бесит (?)» Максим Соложеницен (посёлок Ульяновка, Ленинградская область) «Шёпот фрески» Александр Сордо (Санкт-Петербург) «Звуки» Максим Стрельцов (Краснодар) «Осколки» Соня Тише (Москва) «Злые матери» Миша Токарев (Химки, Московская область) «В пубертатном лесу тихо плачет альтушка» Павел Чудаев (Москва) «Грехи последних дней» Анна Чухлебова (Ростов-на-Дону) «Самое худшее» Юлия Шляпникова (Казань) «Сестра милосердия».

Список финалистов будет объявлен 6 мая. Затем к работе приступит жюри Премии, которое и определит трёх лауреатов в каждой номинации. Торжественная церемония награждения победителей состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Главной сцене двенадцатого книжного фестиваля «Красная площадь».