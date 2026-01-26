«Лицей» объявил о старте X сезона

Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов, учреждённая и проходящая при поддержке группы компаний «ЛОТТЕ» в России, объявила о начале десятого, юбилейного сезона. Заявки на соискание премии принимаются до 10 марта включительно.

Премия «Лицей» учреждена с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина.

Премия вручается в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия». В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место — 1 200 000 рублей, за второе место — 700 000 рублей, за третье место — 500 000 рублей. Произведения лауреатов будут опубликованы на сайте премии и отдельным сборником в одном из ведущих издательств страны.

На соискание Премии могут быть выдвинуты прозаические произведения (романы, повести, сборники повестей и/или рассказов) объёмом от 4-х до 12-ти авторских листов (от 160 000 до 480 000 печатных знаков) и поэтические произведения объёмом от 150 до 700 строк. Произведения, рассмотренные в предыдущем сезоне, повторно не принимаются. На момент объявления начала сезона Премии соискателям должно быть не менее 15 и не более 35 лет.

Ознакомиться с положением о Премии и узнать подробности о подаче заявки можно на сайте.

Подать рукопись на соискание премии можно через специальную регистрационную форму постоянного партнёра премии — издательского сервиса Rideró.

Со всеми поступившими на соискание премии произведениями будут работать члены Экспертного совета, которые сформируют длинный и короткий списки. Длинный список десятого сезона «Лицея» будет объявлен 14 апреля, короткий — 6 мая. Затем к работе приступит жюри Премии, которое и определит трёх лауреатов в каждой номинации. Торжественная церемония награждения победителей состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Главной сцене двенадцатого книжного фестиваля «Красная площадь».

В этом году в работе Экспертного совета премии примут участие: прозаик, литературный критик, председатель Экспертного совета Роман Сенчин; прозаик, редактор Илья Кочергин; поэт, прозаик, переводчик Вадим Муратханов; поэт, редактор Александр Переверзин; поэт, литературный критик Елена Погорелая; литературный критик, редактор Иван Родионов; прозаик Сергей Самсонов и редактор, литературный обозреватель, преподаватель, писатель Анастасия Шевченко.

«Стартует десятый, юбилейный, сезон премии “Лицей”. За эти годы было награждено немало молодых, но уже состоявшихся поэтов и прозаиков, много открыто новых талантливых имен. Надеюсь, и 2026-й будет щедрым на сильные стихотворения и прозу. Наша, экспертов премии, задача — не смыть со своих старательских лотков драгоценный песок. Ну и самородки не проморгать», — Роман Сенчин.

В отдельной номинации издательского сервиса Rideró «Выбор книжных блогеров» будут названы победители в категориях «Проза» и «Поэзия». Блогерское жюри выберет своих фаворитов и вручит им статуэтки в виде больших лайков.

В разные годы лауреатами премии «Лицей» становились такие яркие прозаики и поэты как Анна Бабина, Анна Баснер, Варвара Заборцева, Екатерина Манойло, Василий Нацентов, Леонид Негматов, Анна Маркина, Светлана Павлова, Михаил Турбин, Ислам Ханипаев, Александра Шалашова и многие другие.

Учредители премии «Лицей»: южнокорейская группа «ЛОТТЕ» в России («ЛОТТЕ Рус», «ЛОТТЕ КФ Рус»), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российский книжный союз, Литературный институт имени А.М. Горького, «Российская газета», «Литературная газета», «Центр поддержки отечественной словесности».

В Наблюдательный совет Премии, возглавляемый президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, входят: генеральный директор АО «ЛОТТЕ Рус» Мортен Бундгорд Андерсен, генеральный директор «ЛОТТЕ КФ Рус» Ким Джон Ки, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Григорьев, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица, писатель, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов. В 2026 году к Наблюдательному совету присоединится генеральный директор «Лотте Чиль Сонг Беверидж Рус» Сонг Хёнчанг.

Генеральный партнёр премии: «Лотте Чиль Сонг Беверидж Рус»

Генеральный информационный партнёр: Информационное агентство России ТАСС

Партнёры премии: издательский сервис Rideró, журнал «Юность», газета «Аргументы и факты», портал «Год литературы»

За новостями премии следите на сайте и в социальных сетях:

Официальный сайт премии: pushkinprize.ru

ВКонтакте: vk.com/PremiaLyceum

Telegram:t.me/lyceum_prize

Электронная почта Секретариата Премии: lyceum@pushkinprize.ru