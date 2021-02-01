На сайте https://kataevprize.ru открыт приём заявок на участие в первом сезоне Литературной премии имени В. Катаева. Номинировать рассказы могут только издатели (обязательное условие для сайтов – наличие Свидетельства о регистрации СМИ. Отсутствие печати не является препятствием для выдвижения при наличии Свидетельства о регистрации). От одного автора в премиальном сезоне может быть номинирован только один рассказ, опубликованный в течение 2020 года.

Подробные правила выдвижения – в Положении о премии на сайте.

Заявки принимаются до 1 мая включительно.