На сайте https://kataevprize.ru открыт приём заявок на участие в первом сезоне Литературной премии имени В. Катаева. Номинировать рассказы могут только издатели (обязательное условие для сайтов – наличие Свидетельства о регистрации СМИ. Отсутствие печати не является препятствием для выдвижения при наличии Свидетельства о регистрации). От одного автора в премиальном сезоне может быть номинирован только один рассказ, опубликованный в течение 2020 года.

Подробные правила выдвижения – в Положении о премии на сайте.
Заявки принимаются до 1 мая включительно.

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