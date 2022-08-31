Малое жюри литературной премии журнала “Юность” им. В.П. Катаева, в состав которого вошли литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала “Юность” Татьяна Соловьева, писатель, переводчик, литературный обозреватель Вера Богданова, критик, обозреватель

Анастасия Шевченко и поэт, эссеист, литературный критик Иван Родионов, завершило свою работу и определило имена авторов, вошедших в короткий список.

Татьяна Соловьёва, председатель Малого жюри: «Короткий список премии имени Катаева в этом году очень интересный. Редко так бывает, но члены малого жюри, голосуя совершенно автономно, оказались практически единодушны в выборе лидеров этого сезона. В итоге в шорт-листе наряду с признанными мастерами и менее известными завсегдатаями толстых литературных журналов молодые авторы, опубликовавшие всего по паре текстов. Мы выбирали не авторов: мы читали тексты. Рассказ – жанр, сложный для автора, но простой для оценки: если текст цепляет с первой страницы, держит читательское внимание и удивляет в финале — это хороший рассказ».

Короткий список второго сезона

литературной премии журнала “Юность”

имени В.П. Катаева

Фамилия, имя автора Название произведения 1. Бондарь Наталья Китайский шелк 2. Гритт Марго Руками не трогать 3. Дайрабаева Маншук Между Европой и Азией 4. Драгунский Денис Вся правда о Геворке Гарибяне 5. Идиатуллин Шамиль Стране нужна бумага 6. Корниенко Игорь Месопотамия 7. Кубрин Сергей Мальчики, подъём! 8. Некрасова Евгения Медведица 9. Николаенко Саша Моров 10. Ремез Софья История, которую мы еще не проходили 11. Рябов Кирилл Отец ждёт 12. Степанова Саша Умрец

Далее к оценке работ и определению победителя приступает Большое жюри:



Сергей Шаргунов — председатель жюри премии, писатель, главный редактор журнала “Юность”;

Павел Басинский — писатель, сценарист, литературовед и литературный критик;

Андрей Рубанов — прозаик, кинодраматург, журналист;

Ольга Славникова — писательница;

Александр Велединский — кинорежиссер.