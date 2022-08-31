Малое жюри литературной премии журнала “Юность” им. В.П. Катаева, в состав которого вошли литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала “Юность” Татьяна Соловьева, писатель, переводчик, литературный обозреватель Вера Богданова, критик, обозреватель
Анастасия Шевченко и поэт, эссеист, литературный критик Иван Родионов, завершило свою работу и определило имена авторов, вошедших в короткий список.

Татьяна Соловьёва, председатель Малого жюри: «Короткий список премии имени Катаева в этом году очень интересный. Редко так бывает, но члены малого жюри, голосуя совершенно автономно, оказались практически единодушны в выборе лидеров этого сезона. В итоге в шорт-листе наряду с признанными мастерами и менее известными завсегдатаями толстых литературных журналов молодые авторы, опубликовавшие всего по паре текстов. Мы выбирали не авторов: мы читали тексты. Рассказ – жанр, сложный для автора, но простой для оценки: если текст цепляет с первой страницы, держит читательское внимание и удивляет в финале — это хороший рассказ».

Короткий список второго сезона

литературной премии журнала “Юность”

имени В.П. Катаева

 Фамилия, имя автораНазвание произведения
1.Бондарь НатальяКитайский шелк
2.Гритт МаргоРуками не трогать
3.Дайрабаева МаншукМежду Европой и Азией
4.Драгунский ДенисВся правда о Геворке Гарибяне
5.Идиатуллин ШамильСтране нужна бумага
6.Корниенко ИгорьМесопотамия
7.Кубрин СергейМальчики, подъём!
8.Некрасова ЕвгенияМедведица
9.Николаенко СашаМоров
10.Ремез СофьяИстория, которую мы еще не проходили
11.Рябов КириллОтец ждёт
12.Степанова СашаУмрец

Далее к оценке работ и определению победителя приступает Большое жюри:


Сергей Шаргунов — председатель жюри премии, писатель, главный редактор журнала “Юность”;

Павел Басинский — писатель, сценарист, литературовед и литературный критик;

Андрей Рубанов — прозаик, кинодраматург, журналист;

Ольга Славникова   — писательница;

Александр Велединский  —  кинорежиссер.

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