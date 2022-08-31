Малое жюри литературной премии журнала “Юность” им. В.П. Катаева, в состав которого вошли литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала “Юность” Татьяна Соловьева, писатель, переводчик, литературный обозреватель Вера Богданова, критик, обозреватель
Анастасия Шевченко и поэт, эссеист, литературный критик Иван Родионов, завершило свою работу и определило имена авторов, вошедших в короткий список.
Татьяна Соловьёва, председатель Малого жюри: «Короткий список премии имени Катаева в этом году очень интересный. Редко так бывает, но члены малого жюри, голосуя совершенно автономно, оказались практически единодушны в выборе лидеров этого сезона. В итоге в шорт-листе наряду с признанными мастерами и менее известными завсегдатаями толстых литературных журналов молодые авторы, опубликовавшие всего по паре текстов. Мы выбирали не авторов: мы читали тексты. Рассказ – жанр, сложный для автора, но простой для оценки: если текст цепляет с первой страницы, держит читательское внимание и удивляет в финале — это хороший рассказ».
Короткий список второго сезона
литературной премии журнала “Юность”
имени В.П. Катаева
|Фамилия, имя автора
|Название произведения
|1.
|Бондарь Наталья
|Китайский шелк
|2.
|Гритт Марго
|Руками не трогать
|3.
|Дайрабаева Маншук
|Между Европой и Азией
|4.
|Драгунский Денис
|Вся правда о Геворке Гарибяне
|5.
|Идиатуллин Шамиль
|Стране нужна бумага
|6.
|Корниенко Игорь
|Месопотамия
|7.
|Кубрин Сергей
|Мальчики, подъём!
|8.
|Некрасова Евгения
|Медведица
|9.
|Николаенко Саша
|Моров
|10.
|Ремез Софья
|История, которую мы еще не проходили
|11.
|Рябов Кирилл
|Отец ждёт
|12.
|Степанова Саша
|Умрец
Далее к оценке работ и определению победителя приступает Большое жюри:
Сергей Шаргунов — председатель жюри премии, писатель, главный редактор журнала “Юность”;
Павел Басинский — писатель, сценарист, литературовед и литературный критик;
Андрей Рубанов — прозаик, кинодраматург, журналист;
Ольга Славникова — писательница;
Александр Велединский — кинорежиссер.