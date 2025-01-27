Литературная премия «Лицей» объявила о начале приёма заявок

Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов, созданная при поддержке группы компаний «ЛОТТЕ» в России, открыла новый, девятый сезон и объявила приём заявок на соискание премии.

Подать работы можно до 21 марта включительно.

Премия «Лицей» учреждена с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина.

Премия вручается в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия». В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место — 1 200 000 рублей, за второе место — 700 000 рублей, за третье место — 500 000 рублей.

Произведения лауреатов будут опубликованы на сайте премии и отдельным сборником в одном из ведущих издательств страны.

На соискание Премии могут быть выдвинуты прозаические произведения (романы, повести, сборники повестей и/или рассказов) объёмом от 4-х до 12-ти авторских листов (от 160 000 до 480 000 печатных знаков) и поэтические произведения объёмом от 150 до 700 строк. Произведения, рассмотренные в предыдущем сезоне, повторно не принимаются.

На момент объявления начала сезона Премии соискателям должно быть не менее 15 и не более 35 лет.

Узнать подробности о подаче заявки и ознакомиться с положением о Премии можно на сайте.

Подать рукопись на соискание премии можно через специальную регистрационную форму партнёра премии — издательского сервиса Rideró.

Со всеми поступившими на соискание премии произведениями будут работать члены Экспертного совета, которые сформируют длинный и короткий списки.

Длинный список девятого сезона «Лицея» будет объявлен 28 апреля, короткий – 13 мая.

В этом году в работе Экспертного совета премии примут участие:

Роман Сенчин – прозаик, литературный критик, председатель Экспертного совета;

Илья Кочергин – прозаик, редактор;

Вадим Муратханов – поэт, прозаик, переводчик;

Александр Переверзин – поэт, редактор;

Елена Погорелая – поэт, литературный критик;

Иван Родионов – литературный критик, редактор;

Анастасия Шевченко – редактор, литературный обозреватель, преподаватель, писатель.

Короткий список Экспертный совет передаёт на рассмотрение Жюри Премии, которое определит трёх лауреатов в каждой номинации. Их имена будут названы 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, на Главной сцене одиннадцатого книжного фестиваля «Красная площадь».

В отдельной номинации издательского сервиса Rideró «Выбор книжных блогеров» будут названы победители в категориях «Проза» и «Поэзия», которых отметит блогерское жюри.

В разные годы лауреатами премии «Лицей» становились такие яркие прозаики и поэты как Варвара Заборцева, Василий Нацентов, Александра Шалашова, Леонид Негматов, Анна Маркина, Ислам Ханипаев, Екатерина Манойло, Михаил Турбин и многие другие.

Учредители премии «Лицей»: южнокорейская группа «ЛОТТЕ» в России («ЛОТТЕ Рус» и «ЛОТТЕ КФ Рус»), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российский книжный союз, Литературный институт имени А.М. Горького, «Российская газета», «Литературная газета», «Центр поддержки отечественной словесности», Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР).

В Наблюдательный совет Премии, возглавляемый президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, входят: генеральный директор АО «ЛОТТЕ РУС» Мортен Бундгорд Андерсен, генеральный директор «ЛОТТЕ КФ Рус» Ким Джон Ки, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Григорьев, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов.

Генеральный информационный партнёр: Информационное агентство России ТАСС.

Партнёры премии: издательский сервис Ridero, журнал «Юность», газета «Аргументы и факты», портал «Год литературы».

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Официальный сайт премии: pushkinprize.ru

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