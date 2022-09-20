Вечером 16 сентября участники Литературной школы журнала «Юность», которая проходит в Домах Творчества Писателей в Переделкине и Комарове, прибыли в Комарово. После размещения и ужина их ждали открытые чтения у камина.

Занятия начались утром 17 сентября. прозаик и драматург Сергей Носов провёл лекцию о структуре текста и о том, почему планирование произведения на старте его написания — важно. Во второй половине дня участники школы побывали на экскурсии, посвящённой комаровским писателям и Анне Андреевне Ахматовой. Молодые литераторы узнали о жизни поэтессы, побывали в ее рабочем кабинете, в любимой беседке писательницы.

На следующий день, 18 сентября, в литературной школе «Юности» прошёл мастер-класс современной российской поэтессы, лауреата премии «НОС» и премии Андрея Белого Аллы Горбуновой на тему «Поэтическая оптика в прозе».

Во второй половине этого же дня на базе школы свою лекцию прочитал писатель Валерий Айрапетян. Он рассказал участникам об особенностях жанра рассказа и о том, как писать короткую прозу.

День завершился посиделками у камина и обсуждением произведений участников. Литературная школа «Юности» проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и аудиосервиса «Звук».