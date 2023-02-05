Татьяна Соловьева

Евгений Рудашевский: «Работа над сюжетом требует информационного голода»

Евгений Рудашевский — писатель и путешественник. В его биографической справке сказано, что за его спиной «сотни километров пройденных дорог, а в рюкзаке — неизменные блокнот и ручка». Мы поговорили с Евгением о том, что сформировало его читательские и писательские интересы, может ли страх быть продуктивным и как дисциплина может заменить мотивацию. — Давайте сначала поговорим […]