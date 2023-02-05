Дорогие читатели!


Рады вам сообщить, что журнал «Юность» открывает двери литературного центра «Юности».

Приглашаем стать гостями наших литературных вечеров в феврале.

10 февраля в 19:00

Поэтический вечер Сергея Арутюнова

(https://unost.org/authors/sergej-arutyunov/)

16 февраля в 19.00

Творческий вечер Ивана Волосюка

(@VolosyukPoetry или vk.com/ivanvolosyuk)

17 февраля в 19.00

Мастер-класс по написанию сценария с нуля Ксении Жуковой

(vk.com/id13025229)

18 февраля в 19.00

Презентация книги писателя Владимира Коваленко

(www.kovalenkovladimirpisatel.com)

27 февраля в 19.00

Творческий вечер двух писателей Ольги Артамоновой (vk.com/artolga2016) и Анны Вербовской (vk.com/id362969425)

Литературный центр “Юности” расположен по адресу ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 8, 5 этаж.

Количество мест ограничено.

Запись в телеграм @Nastasya_Popowa 

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