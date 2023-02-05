Дорогие читатели!
Рады вам сообщить, что журнал «Юность» открывает двери литературного центра «Юности».
Приглашаем стать гостями наших литературных вечеров в феврале.
10 февраля в 19:00
Поэтический вечер Сергея Арутюнова
(https://unost.org/authors/sergej-arutyunov/)
16 февраля в 19.00
Творческий вечер Ивана Волосюка
(@VolosyukPoetry или vk.com/ivanvolosyuk)
17 февраля в 19.00
Мастер-класс по написанию сценария с нуля Ксении Жуковой
18 февраля в 19.00
Презентация книги писателя Владимира Коваленко
(www.kovalenkovladimirpisatel.com)
27 февраля в 19.00
Творческий вечер двух писателей Ольги Артамоновой (vk.com/artolga2016) и Анны Вербовской (vk.com/id362969425)
Литературный центр “Юности” расположен по адресу ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 8, 5 этаж.
Количество мест ограничено.
Запись в телеграм @Nastasya_Popowa