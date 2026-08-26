В рамках 39-й Московской международной книжной ярмарки со 2 по 6 сентября 2026 года на исторической площадке Комплекса «Гостиный Двор» состоится главное событие осени для юных читателей и их родителей. Московская международная детская книжная ярмарка объединит более 50 детских издательств, а насыщенная программа площадки вместит свыше 100 мероприятий: от творческих мастер-классов до громких театральных премьер. Почётным гостем ММКЯ в этом году станет Китайская Народная Республика, что найдет прямое отражение в тематических блоках детской площадки. Куратор программы ММДКЯ – Российская государственная детская библиотека.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОГРАММА

Дмитрий Емец представит долгожданный приквел «За 1000 лет до Тани Гроттер», раскрывающий тайны древнего острова Буян за тысячу лет до событий легендарной серии. Поэт и писатель Андрей Усачёв и художник Евгений Антоненков презентует аудиокнигу «Собачка Соня на даче», записанную голосами юных читателей, а также впервые покажут иллюстрации к готовящейся к выходу новой книге про Соню. Анна Гончарова, автор почти сорока книг, представит две новинки: «Еня и Еля. Растём вместе» – продолжение серии о енотиках из Волшебного леса, – и сборник медитативных сказок «Звёздные качели». Речь пойдёт о том, как устроены такие истории, чем они могут быть полезны и как их читать.

На презентации новой книги «Ракеты и космодромы» специалиста по космическим аппаратам Ильи Овчинникова гости разберут настоящую ракету разберут по деталям: как топливо и конструкция побеждают гравитацию, сколько профессий задействовано в одном пуске и зачем нужны бесконечные предполётные проверки.

Авторы серии «Крутая работа» профессор химии Илья Воротынцев и биоинформатик Надежда Потапова встретятся на одной сцене, чтобы поспорить, какая наука круче – химия или биоинженерия. Гостей ждут рассказ авторов о том, чем на самом деле занимаются химики и биоинженеры, горячий спор на тему «Чья наука изменит мир раньше».

ПАБЛИК-ТОКИ О ВОСПИТАНИИ И ЧТЕНИИ

На площадке ММДКЯ пройдут дискуссии о том, как сильный сюжет может конкурировать с цифровым контентом, какие книги увлекают детей и какую роль чтение играет в развитии эмпатии. Эксперты также расскажут, как обсуждать прочитанное с детьми.

Российско-китайский семинар создаст пространство для диалога о том, как развивается детская литература обеих стран: известные писатели и поэты из России и Китая обсудят, какие темы и жанры особенно интересны современным юным читателям и как слово может стать мостом между культурами.

Дмитрий Емец, Гульшат Абдеева и Светлана Кривошлыкова поговорят о современной детской литературе: как она меняется, о чём пишут современные авторы и что действительно интересно юным читателям. В формате живого диалога авторы обсудят новых героев, актуальные темы, влияние технологий и способы привить детям любовь к чтению.

Программу дополнят практические паблик-токи «Книга vs. гаджет. Что делать, если ребёнок не любит читать? Советы опытных педагогов» и «Формула успешной книги: темы, сюжеты и герои, которых выбирают подростки».

ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ

В специальной зоне мастер-классов дети смогут сделать закладку и праздничный фонарик, порисовать акварелью, освоить лепку из пластилина и бисероплетение, декупаж и технику шерстяной акварели, расписать фигурки, сделать открытки и попробовать себя в борецкой росписи. Отдельная программа будет посвящена культуре Китая: участники соберут небесные фонарики, фигурки драконов и театр теней. Одним из специальных мастер-классов станет «Панда Катюша: бумагопластика», где гости смогут сделать объёмную игрушку.

Для взрослых Елена Макк – основатель Академии китайского языка и автор популярных пособий и тренажёров по написанию иероглифов – проведёт мастер-класс по китайскому языку. Участники под её руководством напишут свои первые иероглифы, освоят базовые принципы письма и узнают, как устроен китайский язык.

СПЕКТАКЛИ И КИНОПОКАЗЫ

В честь 90-летия студии «Союзмультфильм» для детей и родителей пройдут показы классики на большом экране: гости увидят «Бременских музыкантов» Инессы Ковалевской, «Малыша и Карлсона» Бориса Степанцева, выпуски «Ну, погоди!» Вячеслава Котёночкина, а также «Винни-Пуха» Фёдора Хитрука и «В стране невыученных уроков» Юрия Прыткова. Показы дополнены мастер-классом по созданию книг-шкатулок. Отдельный сеанс будет посвящён студенческой анимации: гостей ждёт сборник дипломных работ Сергиево-Посадского и Иркутского филиалов ВГИК имени С.А. Герасимова.

Театральная сцена откроется масштабным фэнтези-спектаклем «Бесконечная история» по мотивам романа Михаэля Энде и фильма Вольфганга Петерсена 1984 года. Яркая хореография, уникальные костюмы и маски ручной работы, атмосферная музыка и Дракон Удачи создают особое пространство, в котором взрослые и дети заново открывают для себя радость и ценность веры в сказку. Гостей ярмарки также ждёт попурри кукольных спектаклей. Зрители увидят «Аленький цветочек» в исполнении кукольного театра «Волшебники», «Звёздных друзей» от инклюзивного театра «Анимация», «Северную сказку» от студии «Превращение» и «Разноцветные странички» от театра «В гостях у сказки» имени Андрея Денникова.

Особый сюрприз подготовило издательство «Наука»: скоро оно выпустит сборник «Сказки от учёных», где физики, химики, биологи и математики Сколтеха рассказывают о своих исследованиях. Юные гости ярмарки и их родители увидят два мультфильма, созданных в технике эбру, – по историям «Как Жук полетел» Дмитрия Коломенского и «Электронный нос» Фёдора Фёдорова.

ПРЕМИИ И КОНКУРСЫ

На ярмарке пройдёт презентация Всероссийского детского конкурса для читателей «ЧАТ с книгой», организованного самими писателями. Как сегодня дети общаются с книгами? От каких историй не могут оторваться? Что ещё их увлекает – и как это отразилось в номинациях конкурса? На презентации гости узнают, как конкурс поможет детям погрузиться в чтение, книги каких писателей вошли в конкурсный список, что приготовили издательства-партнёры проекта, какие номинации ждут конкурсантов и как стать участником конкурса, чтобы побороться за книжные призы.

6 сентября в 16:00 на главной сцене Комплекса «Гостиный Двор» Всероссийский литературный конкурс «Класс!» проведет торжественную церемонию награждения финалистов восьмого сезона. Восьмерых лауреатов определит профессиональное жюри во главе с Анной Матвеевой, в состав которого вошли Дмитрий Воденников, Вадим Панов, Нина Дашевская, Иван Бевз и Анастасия Шевченко.

Финалисты представили работы на темы «Я никому об этом не говорил» (Анна Матвеева) и «Я подумаю об этом завтра» (Маргарита Сибирцева), написав спортивные драмы, философские притчи, лирические миниатюры и захватывающие антиутопии о мире, где земля уходит из-под ног, Солнце сжигает все дотла, а Тайга зовет голосами старых шаманов.

Перед церемонией ребята пройдут мастер-классы наставников, посетят вечер взросления с Сергеем Шаргуновым и Анной Лужбиной, а также спектакль «Фабрика по изготовлению вундеркиндов» от Театрального проекта 27. На самой церемонии шесть авторов получат ценные призы, сертификаты на обучение писательскому мастерству и книги от издательств «Редакция Елены Шубиной», «Самокат» и «Азбука».

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

«Увидеть Россию иначе» вместе с Игорем Шидловским – заслуженным учителем России, журналистом, путешественником и «лучшим гидом России». Вместо билетов у слушателей будут карты: они узнают, где в стране прячутся каменные великаны выше пятнадцатиэтажного дома, дышат паром горячие источники у вулканов и цветут лотосы посреди северных широт, а также почему некоторые места попадают в список ЮНЕСКО и как по одной карте прочитать целую историю региона.

Интеллектуальный марафон «Великие люди великой страны» завершит детскую программу ярмарки. Вместо энциклопедических статей участникам предложат нарративный нон-фикшн о выдающихся учёных, художниках и писателях России. В формате викторины можно будет проверить знания об их ключевых достижениях, набрать баллы и получить призы — как самостоятельно, так и в команде.

ПРОГРАММА ЯРМАРКИ

Полная программа мероприятий ММКЯ опубликована на официальном сайте и в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.