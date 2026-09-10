6 сентября в Комплексе «Гостиный Двор» завершилась 39-я Московская международная книжная ярмарка. За пять дней событие посетили около 50 тысяч человек. Более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России, а также из Китая, Беларуси, Индии, Ирана, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Турции, Катара, КНДР представили десятки тысяч книжных новинок, а программа ММКЯ объединила свыше 500 мероприятий на 13 площадках.

Более двадцати лет в рамках ММКЯ проходит торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса «Книга года». В этом сезоне награды были вручены в 12 номинациях и одну из получил главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов с книгой «Попович».

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